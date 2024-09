U svega 15 minuta: Besplatno se napunite energijom i svijet počnite doživljavati pozitivnije

Meditacija je jednostavna, ali moćna praksu kojom se postiže emocionalna ravnoteža, pozitivan pogled na život, viša razina energije i motivacije te dublje povezivanje sa svojim unutarnjim svijetom i osjećajem osobne svrhe. Kao savršeno sredstvo osobnog razvoja ovaj tip meditacije može prakticirati svatko, bez obzira na životne okolnosti ili vjerovanja, kaže nam prof. Sandra Baksa, edukatorica i trenerica osobnog razvoja i meditacije, mentorica i coach s više od 20 godina iskustva u vođenju grupnih i individualnih programa osobnog rasta i razvoja. Meditacija može pomoći da se nakon svakodnevnih uloga uvijek vratimo sebi, i ne zaboravimo tko smo te pripremimo svoj um na brojne izazove koji nas očekuju, sutra ili za tjedan dana.

- Kad se dogodi da imamo pet minuta vremena, često i ne znamo što bismo sa sobom. Sjedimo li na kauču, u tih ćemo pet minuta ili zadrijemati ili će nas obuzeti nemir koji će se smiriti tek kad počnemo nešto raditi. To je često put prema tzv. izgaranju - sagorimo svu svoju kreativnu energiju i potom osjećamo samo bezvoljnost i nemoć, a katkad i pozamašnu dozu ogorčenja. Kako bismo to prevenirali, dobro se podsjećati da je stanje mirovanja, odmora i "nečinjenja" također potpuno prirodno i nužno kao i djelovanje. Nasreću, sve je više ljudi svjesno toga da su im trenuci predaha i malo izdvojena vremena za resetiranje nužni - govori nam Sandra. Ljude od ove prirodne i djelotvorne metode mogu odbiti i 'mitovi'. Neki od njih su da za postignuća koja donosi meditacija treba jako mnogo vremena, da je to mistična i komplicirana praksa namijenjena samo produhovljenim ljudima ili da je vezana za religiozne koncepte, da su potrebne posebne okolnosti, mjesto, mir, tišina, lagana glazba, prigušeno svjetlo... To sve može zbuniti, pa rijetki odluče tako nešto probati.

Važno je sjediti uspravne kralježnice

- Meditirati se može bilo gdje. Najčešće se sjedi uspravne kralježnice, kako bi tijelo bilo spremno neometano disati i kako bismo tijekom procesa ostali budni i pozorni, ali može se provoditi i ležeći, pa čak i stojeći i hodajući. Na početku, dok još nemamo razvijenu naviku meditiranja, predlažem da iskusite njezine učinke u sjedećoj poziciji, na podu, kauču, svome omiljenom naslonjaču, stolcu, a možda i u prirodi - napominje Sandra. Najčešće ljudi započinju meditaciju uvrštavati u svoju svakodnevicu postupno, s 5 do 10 minuta prakse dnevno. Ne treba imati nikakvih posebnih očekivanja jer je to osobno iskustvo i nema ispravnog ili pogrešnog načina, čak i ako se uspijete potpuno opustiti, ako ste pomalo rastreseni, toliko umorni da zaspete ili se suočite s nekom neugodnom emocijom. Važno je da ne odustajete.

- Već 15-ak minuta svakodnevne meditacije dovoljno da osjetite promjene nabolje. Jedna od prepreka za svakodnevnu praksu jest tipičan nedostatak strpljenja, pa već nakon dva dana meditacije, očekujemo čuda. A kad se ona ne dogode - zaključujemo: to ne djeluje - dodaje. Vođena meditacija za početnike je najbolje rješenje.

Vrijeme za meditaciju - uvijek!

- Primarni nam je cilj opustiti se - naše će se tijelo osloboditi tenzija, ali istodobno i naš će um postupno biti sve slobodniji od kovitlaca misli, slika i nemira. Možemo provoditi meditaciju 'pregleda' tijela (body scan) kako bismo osvijestili svoje tijelo (koje tijekom dana uzimamo uglavnom zdravo za gotovo) dio po dio, kako bismo mu dali pažnju i zahvalnost koju zaslužuje, kako bismo postupno otpustili stres, napunili se energijom te osjećali osnaženi i obnovljeni - kaže. Najbolje vrijeme za meditaciju je - uvijek! Sve ovisi o vama.

- Najčešće predlažem jutarnju i večernju meditaciju – prvu zovem kreativna, a potonju oslobađajuća. Jutarnjom meditacijom, ako je moguće čim se probudite, najbolje se možete pripremiti za dan, dok s večernjom meditacijom, najbolje u sumrak ili netom prije odlaska na spavanje, sve svoje nakupljene napetosti, sve misli vezane za događaje tog dana, sve svoje trenutke uspjeha i neuspjeha, neugodna i ugodna uzbuđenja, možete jednostavno otpustiti i lagano utonuti u san - zaključuje Sandra.