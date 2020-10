U vođenju ljubavi naše misli su važnije od trikova ili tehnika

<p>Mnogi ljudi imaju emocionalne potrebe koje uporno pokušavaju ujediniti sa seksom, ali nekad to jednostavno ne uspijevaju napraviti na pravi način, piše seksualni i bračni terapeut dr. <strong>Marty Klein</strong> u svojoj knjizi "Sexual Intelligence: What We Really Want from Sex-and How to Get It".</p><p>- Seks je kaotičan, čudan i često udružen s nerazumijevanjem osobe s kojom ste u odnosu i koja vas doživljava na svoj način. Zato se morate usredotočiti na sebe, na to što ste vi. Samo ćete tako produbiti odnos - piše autor.</p><p>Za to je potreban razvoj osobne seksualne inteligencije koja se postiže iskustvom, ali uključuje i pomalo "pomaknut" pristup seksu - od onoga koji smo naučili s godinama. Naše misli tijekom seksa važnije su od bilo kakvih trikova ili tehnika - i to je jedini put do zdravijeg, uzbudljivijeg i zadovoljnijeg seksualnog života.</p><p>- To podrazumijeva usvajanje stavova poput toga da je seks nešto čime možete upravljati, a ne nešto što se 'događa samo od sebe' ili, primjerice, toga da ste slobodni sami kreirati taj odnos i uživati u njemu, a ne da ste na kraju nezadovolj(e)ni. Jednom kad to iskusite, to je bolje od najboljeg orgazma - piše autor ovog seksualnog priručnika.</p><p>U završnom dijelu dr. Klein preispituje i koncept "idealnog seksa".</p><p>- Nijedan seksualni odnos nije idealan, a taj nas stav često sputava. Postoji samo ideja da i u seksu možete 'zakazati', i to je ono što vas čini slobodnima. Tad ne težite samo 'uspjehu', odnosno orgazmu, a to je put uživanja - piše autor o seksualnoj inteligenciji. Ako se prestanete uspoređivati s 'idealnim', nastavlja on, onda vam ostanu samo dva pitanja: "Sviđa li mi se to i uživam li u tome?", te "Uživa li i moj partner zajedno sa mnom?". Takve oslobađajuće misli i skidanje imperativa perfekcionizma stvaraju sretnije parove - zaključuje dr. Marty Klein.</p>