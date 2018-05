U vrijeme alergija bolje je ne nositi leće, oči umirite kapima

Alergijske reakcije i problemi uzrokovani česticama - alergenima koji se šire zrakom, vrlo su česti i smatra se da trećina ljudi ima povremene ili stalne alergijske upale te vrste.

Riječ je o simptomima koji najčešće zahvaćaju dišne putove i oči, a manifestacije alergije mogu se kretati od blagih pa sve do ekstremnih reakcija opasnih i za život.

- Kad su u pitanju oči, najčešći simptomi alergijskoga konjunktivitisa su svrbež i pečenje očiju, crvenilo spojnice, suzenje te otok vjeđa i spojnice.

Foto: 123RF

Pelud, kućna prašina, dlaka...

Vrlo često, ako ne i uvijek, ti simptomi idu sa simptomima alergije na dišnim putovima, dakle s kihanjem, otežanim disanjem, pojačanom sekrecijom sluznica, općom slabošću i iscrpljenosti - kaže oftalmolog dr. Dean Šarić. Dodaje kako su među najčešćim uzrocima alergija, pa i alergijskoga konjunktivitisa, pelud, kućna prašina, plijesan te životinjska dlaka, odnosno prašina s dlake.

- Nešto su rjeđe alergijske promjene na očima uzrokovane uporabom šminke ili kapljica za oči. No dokazano je da je alergijskih bolesti sve više, a smatra se da je niz novih tvari u okolišu, u kombinaciji sa starim alergenima, razlog za ovo povećanje učestalosti.

Većina alergičara složit će se s tim da je alergičnu reakciju teško prevenirati, osobito u doba cvatnje te vjetrovitog i suhog vremena.

Mijenjajte kozmetiku

No ljudi osjetljivi na alergene kojih tad ima u zraku trebali bi izbjegavati boravak na otvorenome, koristiti klime s kvalitetnim filtrima u stanu i automobilu.

- Podrazumijeva se i da treba izbjegavati dodir sa životinjama ako znamo za alergiju na životinjsku dlaku te promijeniti kozmetičke preparate i šminku na koje je netko preosjetljiv. Također, preporučljivo je ne koristiti kontaktne leće kad je zrak prepun alergena, ističe oftalmolog. Sunčane naočale i umjetne suze mogu donekle ublažiti simptome, no ako je alergija jaka, potrebno je upotrijebiti lokalnu, a ponekad i sistemsku terapiju u dogovoru s liječnikom, dodaje.

- Alergijski konjunktivitis liječi se protuupalnom terapijom kad su simptomi izraženi. No puno je bolja prevencija. Naime, postoje različiti lijekovi koji preventivno djeluju smanjujući upalni odgovor oka (kao što su, primjerice, stabilizatori mastocita). No tu terapiju svakako mora odrediti liječnik jer upala koja sliči na alergijsku ne mora nužno biti alergija i tu je itekako potrebno izvjesno liječničko iskustvo da se takve nijanse prepoznaju i adekvatno liječe - upozorava dr. Šarić.

Lijekovi značajno olakšavaju

Primjerice, ako se crvenilo i svrbež pojavljuju samo na jednom oku, mala je vjerojatnost da je riječ o alergijskom konjunktivitisu jer se alergijska reakcija obično javlja na oba oka.

Lijekovi mogu donijeti značajno olakšanje simptoma. No trajanje alergija ove vrste obično je povezano s prisutnošću alergena u zraku, pa alergijski problemi uzrokovani peludom neke biljke, primjerice, ne nestaju s prestankom razdoblja njenog cvjetanja, a značajno ih smanjuje kišno i manje vjetrovito vrijeme u doba cvatnje, dodaje naš sugovornik.

Foto: Ljupco Smokovski

Lijekovi koji pomažu kod alergija

Kortikosteroidi

U obliku kapi, najčešće dovode do brzog popuštanja simptoma, pa mnogi pacijenti odmah žele pribjeći tom rješenju. No treba ih koristiti isključivo u težim slučajevima, no samo u kratkom razdoblju i uz oftalmološku kontrolu.

Antihistaminici

Antihistaminici u tabletama mogu voditi insuficijenciji (slabljenju) suznog filma, pa ih treba koristiti u kombinaciji s umjetnim suzama bez konzervansa. Postoje i antihistaminske kapljice za oči koje ublažavaju simptome, smanjuju svrbež i crvenilo u roku od nekoliko sati.

Stabilizatori mastocita

Koriste se preventivno, kao kapljice za oči, i treba ih početi koristiti prije nego što osjetimo simptome alergije, tj. prije sezone cvjetanja i oslobađanja poznatog alergena. Koriste se dok traje sezona alergena, u kombinaciji s drugim lijekovima.

Gelovi i umjetne suze

Djeluju mehanički, odnosno pomažu u ispiranju oka i uklanjanju alergena iz sluznice.

Najbolji savjeti za pomoć u slučaju alergijskih reakcija

Skinite odjeću i operite kosu

Foto: dreamstime

Ako osjetite napad alergije, po dolasku kući obavezno se presvucite i otuširajte te operite kosu kako biste otklonili sitne biljne partikule i prašinu s odjeće i tijela.

Perite odjeću na brzom programu

Foto: dreamstime

Odjeću perite nakon svakog nošenja, najbolje na brzim programima za pranje u vodi na niskim temperaturama, savjetuju stručnjaci, toliko da se uklone alergeni.

'Umivanje' oka je obavezno

Foto: dreamstime

Nakon boravka na otvorenom ili u prirodi dobro isperite oko umjetnim suzama. To može pomoći da se uklone alergeni koji se zadržavaju na sluznici oka.

Oblozi će smiriti natečene oči

Foto: dreamstime

Ako se javi alergijska reakcija na očima, ne trljajte ih nego pokušajte smiriti hladnim oblozima na nekoliko minuta. To bi moglo ublažiti burnu reakciju.

Savjetujte se o prevenciji

Foto: dreamstime

Stabilizatori mastocita u obliku kapljica trebaju se početi koristiti prije sezone cvatnje biljke zbog koje imamo problema

jer treba neko vrijeme da počnu djelovati.