Učinite život sretnijim: Više pazite na sebe i budite aktivni

Važno je povremeno procjenjivati ​​ljude i situacije u vašem životu. Zdravi odnosi će vas potaknuti energijom i vi ćete htjeti imati te ljude oko sebe. Uvijek biste trebali izdvojiti vrijeme kako biste se pobrinuli o sebi

<p>Između globalne pandemije i povećanja društvene svijesti o rasnim nepravdama, mnogi se i još suočavaju s neprestanim emocionalnim nevoljama. Zapravo, prema Washington Postu, 45% odraslih u Sjedinjenim Državama kaže da je pandemija na neki način utjecala na njihovo mentalno zdravlje. Čak i oni koji se ne bore s problemima mentalnog zdravlja otkrili su da im je raspoloženje u posljednjim mjesecima popadalo te svakodnevno traže načine kako biti sretniji.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: 13 stvari koje mentalno jaki roditelji ne rade u odgoju djece.</p><p>Naravno, promjena raspoloženja ne znači da patite od ozbiljnijih problema mentalnog zdravlja, poput depresije i anksioznosti. Čak i ako mislite da vaše mentalno zdravlje nije ugroženo, trebali biste razgovarati s psihologom ili liječnikom opće prakse kako biste vidjeli trebaju li vaši povremeni znakovi tuge i boli medicinsku pomoć.</p><p>Vašem će raspoloženju možda biti od koristi nekoliko jednostavnih promjena u vašoj rutini. </p><h2>1. Stvorite rutinu za samopomoć</h2><p>Bez obzira koliko užurbani život postaje, uvijek biste trebali izdvojiti vrijeme kako biste se pobrinuli o sebi. Davanje prioriteta vlastitim potrebama nikada nije sebično jer bez vašeg zdravlja nemate ništa drugo.</p><p>Da biste što više iskoristili svoje aktivnosti samozbrinjavanja, pobrinite se da pronađete nešto što će vas obogatiti i nahraniti vašu dušu. To može varirati, od volontiranja do vrtlarenja i planiranja vašeg sljedećeg odmora. To može biti nešto poput brige o sebi na načine za koje obično nemate vremena. Što god odlučite, pobrinite se da je to nešto što vas zanima i da će vam pružiti dobar osjećaj.</p><h2>2. Ne gledaj na telefon kad se probudiš</h2><p>Možda mislite da je provjera vašeg telefona čim se probudite dobra stvar, ali zapravo je štetna. Barem za vaše mentalno zdravlje. To je zato što e-mailovi i poruke stvaraju iznenadni presing i stvarno vas mogu šokirati i rastužiti i prije nego što je započeo vaš dan. Pokušajte u jutro uključiti neke aktivnosti poput meditacije, pospremanja ili tuširanja.</p><h2>3. Prioriteti, a ne popis zadataka</h2><p>Većini, ako ne i svima, kao djeci su govorili da se ne možemo zabaviti dok se ne izvrše kućni poslovi/domaći zadatci. Iako je to dobra lekcija za naučiti, ako nije modificirana u odrasloj dobi, ona može doprinijeti da se ne osjećate dobro.</p><p>Ili radite za život, ili živite za rad. Sve je u pronalaženju ravnoteže koja će vam odgovarati dok se još uvijek osjećate produktivno.</p><h2>4. Izađite van</h2><p>Izlazak van, posebno tijekom karantene, može vam pružiti vitamin D koji vam može nedostajati u ovim nesigurnim vremenima. Ali nije stvar samo u izlasku. </p><p>Ljepota lutanja vani je potpuno iskustvo u kojem morate imati na umu da samo budete tamo gdje jeste i bez prosuđivanja. </p><h2>5. Uklonite toksične veze i aktivnosti iz svog života</h2><p>Vaši prijatelji, obitelj i drugi uvijek bi vas trebali podizati i ohrabrivati, a ne sputavati vas. Važno je povremeno procjenjivati ​​ljude i situacije u vašem životu. Zdravi odnosi će vas potaknuti energijom i vi ćete htjeti imati te ljude oko sebe. Ako osjećate strah kad razmišljate o tome da se družite s nekim ili mislite da se forsirate, to je znak za procjenu, i na kraju promjenu odnosa. </p><p>Ako se ne osjećate zadovoljno možda je vrijeme da odete.</p><h2>6. Uvijek vježbajte kreativnost</h2><p>Većinu dana koristimo analitičku stranu mozga za dovršavanje redovnih zadataka, ali uključivanje kreativnih aktivnosti u naš dan može zapravo poboljšati naše raspoloženje i dati nam osjećaj postignuća.</p><p>Čak i kada morate učiniti nešto dosadno, pronađite način da to učinite uzbudljivim. 'Dosadne stvari' vam pružaju najveću priliku za kreativnost, piše <a href="https://www.womansday.com/health-fitness/wellness/a33296015/how-to-be-happier-person/" target="_blank">Woman's day.</a></p>