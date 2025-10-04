Obavijesti

VIRALNI TREND

Učitelji i roditelji su zabrinuti: Djeca počela uzvikivati 'six, seven', znate li što to znači?

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Foto: 123RF

Fraza "six, seven" postala je novi viralni trend među djecom i tinejdžerima. Dolazi iz pjesme s eksplicitnim sadržajem, što može biti problematično

U školama i na društvenim mrežama svjedočimo novoj pojavi: djeca i tinejdžeri često ponavljaju izraz "six, seven" (šest, sedam), što je izazvalo zbunjenost kod roditelja i nastavnika. Fraza nema jasno definirano značenje - često se koristi bez konteksta, najčešće kao dio šale, mimova ili viralnih videa.

POGLEDAJ VIDEO: Tužna sudbina područnih škola: Neke su postale mrtvačnice, a druge zaboravljene ruševine

Tužna sudbina područnih škola: Neke su postale mrtvačnice, a druge zaboravljene ruševine
Video: 24sata/Zvonimir Barišin/Pixsell

Izvor trenda leži u pjesmi Doot Doot (6 7) američkog repera Skrilla, koja je postala popularna zahvaljujući TikToku. Uz to, ime LaMela Balla (NBA igrač visok 6 stopa i 7 inča) dodatno je pomoglo u širenju izraza, jer se "6-7" počelo koristiti i u kontekstu visine ili "nečeg prosječnog, onako-tako".

Učitelji se žale kako izraz prekida nastavu, jer čuje se iznova i iznova bez jasnog razloga; neke škole pokušavaju zabraniti frazu, dok druge pokušavaju smjestiti “six, seven” u obrazovni kontekst. Ipak, stručnjaci upozoravaju da trend sam po sebi vjerojatno nije štetan - ali pruža priliku roditeljima i nastavnicima da razgovaraju s djecom o kulturi društvenih mreža, značenju izraza i važnosti poznavanja konteksta onoga što koriste.

TKO VOLI... Ne volite najlonke? Nema veze, čarapice sa štiklama opet su u modi
Ne volite najlonke? Nema veze, čarapice sa štiklama opet su u modi

StartFragment Jedna iscrpljena učiteljica podijelila je svoje iskustvo u on-line raspravi:

- Predajem osmašima i toliko sam umorna od te fraze da sam je zabranila u učionici. Ne mogu izgovoriti ni dva broja zaredom, a da cijeli razred ne počne uglas vikati "šest, sedam". U početku je bilo smiješno, ali sada je postalo zamorno i stalno prekida nastavu i razgovore.

DUDAMA PROTIV STRESA 'Trend adult pacifiers': Zašto odrasli sve češće koriste dude i što kažu stručnjaci?
'Trend adult pacifiers': Zašto odrasli sve češće koriste dude i što kažu stručnjaci?

Je li to zabrinjavajuće?

Ako vaše dijete stalno viče "šest, sedam" i pitate se treba li vas to brinuti, odgovor je jednostavan: vjerojatno ne - ali važno je znati otkud to dolazi i što znači.

Djeca i tinejdžeri oduvijek su voljeli koristiti nasumične fraze koje odraslima zvuče čudno, besmisleno ili provokativno. Od "21" do "23 skidoo", svaka generacija imala je svoj jezični kod, često bez dubokog značenja, ali uvijek s istim ciljem: biti drugačiji i zabaviti se.

kids in sunglasses sitting together on bench at park
Foto: 123RF

Međutim, iako fraza "six, seven" sama po sebi možda nije opasna, dolazi iz pjesme s eksplicitnim sadržajem, što znači da djeca mogu nesvjesno ponavljati riječi povezane s nasiljem ili vulgarnostima - bez razumijevanja konteksta. U školskom okruženju to može izazvati probleme, kao što se već događa.

Zato nije loše sjesti s djetetom, pitati gdje je čulo tu frazu i što misli da znači. To može biti dobra prilika za razgovor o digitalnim trendovima, kritičkom razmišljanju i odgovornom ponašanju na internetu. Ne radi se o zabrani, već o razumijevanju, a to je često učinkovitije od zabrana samih.

ISKRENA JE Radim svojoj djeci zadaću, želim da imaju lijepo djetinjstvo
Radim svojoj djeci zadaću, želim da imaju lijepo djetinjstvo

