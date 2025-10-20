Obavijesti

Udruga Nismo same: Dođite na simpozij o spolnom zdravlju onkoloških pacijentica

Zagreb: Udruga Nismo same održala je konferenciju za medije povodom predstavljanja simpozija “Sex(i)dijagnoza” - Život, strast i borba protiv raka | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Simpozij će biti 23. listopada u 10 sati Hotelu Hilton Garden Inn, a glavna tema je upravo ona o kojoj rijetko progovara: intimnosti, seksualnosti i životu žena nakon dijagnoze raka

Udruga NISMO SAME poziva vas na drugi simpozij Sex(i)dijagnoza - Život, strast i borba protiv raka, koji se održava pod pokroviteljstvom Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ te uz potporu Predsjednika Republike Hrvatske, gospodina Zorana Milanovića.

Simpozij organiziraju Udruga NISMO SAME, agencija In Vida i Hrvatsko društvo za kolposkopiju i bolesti vrata maternice HLZ-a, a održat će se  23. listopada u Hotelu Hilton Garden Inn (Radnička cesta 21, Zagreb), s početkom u 10 sati.

Simpozij je nastao s namjerom da u listopadu, Mjesecu borbe protiv raka dojke, otvorimo prostor za razgovor o temi koja se rijetko progovara: intimnosti, seksualnosti i životu žena nakon dijagnoze raka. Rak ne mijenja samo tijelo; on ulazi u svakodnevicu, odnose i pogled prema vlastitom tijelu. Svaka žena nosi više od bolesti – strah, nadu, tišinu i pitanje: „Jesam li to i dalje ja?“.

Simpozij okuplja stručnjake, pacijentice i javne osobe koje će otvoreno i iskreno govoriti o ženstvenosti, tijelu i intimnosti nakon dijagnoze.

Program započinje predavanjem doc. dr. sc. Nine Bašić Marković, dr. med., spec. obiteljske medicine, geštalt psihoterapeutkinje „Intimnost nakon dijagnoze“, nakon kojeg slijedi panel „Jesam li seksi ako sam bolesna?“ s prof. dr. sc. Anitom Lauri Korajlijom, izv. prof. dr. sc. Ivanom Fistonićem, doc. dr. sc. Ninom Bašić Marković i Ivanom Kalogjerom, predsjednicom Udruge Nismo same.
Hrvoje Kisić, dr. med., plastični kirurg, govori o ženstvenosti i novom doživljaju ljepote u predavanju „Kako biti lijepa i seksi nakon dijagnoze“.

Prof. dr. sc. Marina Šprem Goldštajn u predavanju „Majčinstvo unatoč dijagnozi – tabu ili realnost?“ otvara temu roditeljstva nakon liječenja, a osobno svjedočanstvo Vlatke Čugine Dukanović pokazuje da majčinstvo i nakon bolesti jest moguće.

Panel „Jesam li dovoljno jaka za dijete i za sebe?“ okuplja prof. dr. sc. Marinu Šprem Goldštajn, mr. sc. Dejana Ljiljka, doc. prim. dr. sc. Dražana Butorca i Željku Josić, dr. med., državnu tajnicu u Ministarstvu demografije i useljeništva. Glazbeni trenutak donosi Mirela Priselac Remi s pjesmom „Sloboda“, koja je manifest ženske snage, nježnosti i prava na vlastito tijelo.

Slijedi predavanje „Kako da udovoljim sebi?“ koje će održati psihologinja Senka Sekulić a slijedi panel „Masturbiram i profitiram“ koji otvara razgovor o užitku i seksualnosti bez srama uz doc. dr. sc. Tanju Jurin, Senku Sekulić, doc. dr. sc. Danijela Bursaća i Renatu Ivanović, urednicu portala Reci.hr.

Predavanje „Saveznici seksa“ održat će ginekolog doc. dr. sc. Danijel Bursać. Na završnom panelu „Partner: spona ili raskol“ raspravljat će se o utjecaju bolesti na partnerske odnose i bliskost, uz psihologinju Ivonu Poljak, mr. sc. Danicu Romac i Ivanu Lohinski Babić, predsjednicu Udruge žena operiranih dojki Nada – Rijeka.

Cilj simpozija je osnažiti žene koje su prošle ili prolaze kroz dijagnozu raka, razbiti tabue o intimnosti i seksualnosti te pokazati da bolest ne oduzima ženstvenost, bliskost ni pravo na užitak.

Sex(i)dijagnoza vol. 2 šalje jasnu poruku: vrijeme je da tišinu zamijenimo razgovorom. Jer žene nisu samo dijagnoza – one su život.
Program simpozija u cijelosti dostupan je na https://nismosame.com/sexidijagnoza/simpozij-sexidijagnoza-vol-2-zivot-strast-i-borba-protiv-raka/.

Molimo Vas da svoj dolazak potvrdite na info@nismosame.com.

