Žene oboljele od raka srušile tabu o seksualnosti u bolesti

”Dvanaest godina nakon dijagnoze suprug me nije ni taknuo”, “Još sam žena, iako nemam dojku ili maternicu”, “Ostavio me samu s troje djece jer sam za njega bila - oštećena”..., neke su od mnogobrojnih, zdravom razumu neshvatljivih istina žena koje su se borile ili se bore s karcinomom, prikupljene u anonimnoj anketi udruge Nismo same. U njoj je sudjelovalo 288 bolesnih žena i gotovo sve su one izjavile da imaju poteškoća u intimnom, seksualnom životu.

