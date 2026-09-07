DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Torbarski vuk, poznat i kao tasmanijski tigar, bio je najveći torbar mesožder suvremenog doba, a njegov izgled podsjećao je na psa ili vuka
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Uginuo posljednji torbarski vuk: S njim je nestala i cijela vrsta
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Na današnji dan 1936. godine u Hobartskom zoološkom vrtu na Tasmaniji uginuo je Benjamin, posljednji poznati torbarski vuk, poznat i kao tasmanijski vuk ili tasmanijski tigar. Njegovom smrću nestao je i posljednji pripadnik ove jedinstvene vrste, koja je nekoć nastanjivala Australiju i Novu Gvineju.
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