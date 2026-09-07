Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
NA DANAŠNJI DAN PLUS+

Uginuo posljednji torbarski vuk: S njim je nestala i cijela vrsta

Piše Anamarija Dukši,
Čitanje članka: 2 min
Uginuo posljednji torbarski vuk: S njim je nestala i cijela vrsta
Foto: Javno vlasništvo
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Torbarski vuk, poznat i kao tasmanijski tigar, bio je najveći torbar mesožder suvremenog doba, a njegov izgled podsjećao je na psa ili vuka

Admiral

Na današnji dan 1936. godine u Hobartskom zoološkom vrtu na Tasmaniji uginuo je Benjamin, posljednji poznati torbarski vuk, poznat i kao tasmanijski vuk ili tasmanijski tigar. Njegovom smrću nestao je i posljednji pripadnik ove jedinstvene vrste, koja je nekoć nastanjivala Australiju i Novu Gvineju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Nekad je većina na more išla vlakom, kasnilo se satima...
NA DANAŠNJI DAN

Nekad je većina na more išla vlakom, kasnilo se satima...

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Zbog gužve se sjedilo na torbama u hodniku vlaka jer nije bilo mjesta u kupeima, no svi su veselo pjevali uz jednu gitaru
SLAJABOOM! Nakon Snjeguljice više ništa nije bilo isto... 'Kult lizanja' dobio je novi smisao
NA DANAŠNJI DAN

SLAJABOOM! Nakon Snjeguljice više ništa nije bilo isto... 'Kult lizanja' dobio je novi smisao

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Ledo je 1959. počeo sladoled distribuirati i izvan Zagreba, za što se koristilo posebno rashladno vozilo, Torpedo, kojim su prve pošiljke otišle u Varaždin, Bjelovar i Banju Luku
Vruća Latina 'zatresla' bujnim oblinama usred Jugoslavije
NA DANAŠNJI DAN

Vruća Latina 'zatresla' bujnim oblinama usred Jugoslavije

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Umjetnička priča zemalja podno Anda zaintrigirala je čitatelje na račun vrlo slikovite najave s 'vrućom' plesačicom u prvom planu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026