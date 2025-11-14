Obavijesti

Ugodno i korisno: 6 seks poza kojima ćete utegnuti cijelo tijelo

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Nije nužno otići u teretanu, jer i aktivnosti koje su ugodne i prirodne mogu povećati srčani ritam, aktivirati veće mišićne skupine te potaknuti potrošnju kalorija

Mnogima vježbanje u teretani predstavlja napor, no liječnica Crystal Wyllie otkriva da se puls može podići i na druge, opuštenije načine. Šest uobičajenih seksualnih poza može pridonijeti toniranju tijela, često i neprimjetno. Prema podacima zdravstvene platforme ZAVA, žene tijekom seksa aktiviraju brojne mišićne skupine, puno više nego što se uobičajeno misli.

man with closed eyes near woman in black lace bra on dark background
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Liječnica Wyllie ističe da aktivnost ne mora uvijek biti intenzivna ni vezana uz teretanu. Naime, aktivnosti koje su ugodne i prirodne mogu povećati srčani ritam, aktivirati veće mišićne skupine i potaknuti potrošnju kalorija.

U nastavku slijedi pregled poza koje, uz zadovoljstvo, pružaju i zdravstvenu korist.

1. Misionarska – aktivacija corea i stabilizacije

Misionarska poza često se pogrešno smatra pasivnom, no žene u njoj aktiviraju cijeli niz mišića: core za stabilizaciju zdjelice, gluteuse, kvadricepse i unutarnju stranu bedara.

Tijekom nekoliko minuta intenzivnijeg ritma moguće je potrošiti oko 39 kalorija, dok muškarci u isto vrijeme potroše oko 68 kalorija.
Usprkos reputaciji statičnosti, ova poza diskretno jača izdržljivost i stabilnost.

Young sexy couple have intimacy on bed. Man lying on woman and enjoying love together. Passionate woman in lingerie keep legs spread. Together on bed.
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

2. Žlica – blagi angažman, stabilizacija kukova

„Žlica“ se često smatra najopuštenijom pozom, no ona i dalje aktivira mišiće, osobito unutarnju stranu bedara, gluteuse i core, koji stabilizira kukove.

Žene mogu potrošiti oko 39 kalorija u petnaest minuta aktivnijeg ritma, a ruke služe kao dodatna potpora. Muškarci troše oko 63 kalorije, uz naglašen rad ruku i ramena koji održavaju stabilnost.

3. Kaubojka – jačanje donjeg dijela tijela

Poza u kojoj žena preuzima kontrolu aktivira snažno kvadricepse, gluteuse i core, a u petnaest minuta može se potrošiti oko 78 kalorija.

Ravnoteža i ritam zahtijevaju koordinirano djelovanje većih mišićnih skupina. Muškarci u ovoj pozi troše oko 47 kalorija, uglavnom zbog stabilizacije zdjelice i donjeg dijela leđa.

Adult couple having sex on bed in bedroom interior
Foto: Iakov Filimonov

4. Obrnuta kaubojka – pojačan rad trupa i bočnih mišića

Obrnuta kaubojka poza pruža slične benefite kao i klasična, ali uz dodatne zahtjeve za stabilizacijom. Okrenutost leđima partneru aktivira core, donji dio leđa i bočne trbušne mišiće.

U petnaest minuta može se potrošiti oko 75 kalorija. Muškarci potroše oko 39 kalorija, uz aktivaciju corea i prsnih mišića tijekom prilagođavanja partneričinim pokretima.

Romantic encounter of young passionate couple
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

5. Pseća – angažman ruku, ramena i stražnje lože

Ova poza zahtijeva mišićni rad oba partnera. Žene tijekom petnaest minuta mogu potrošiti oko 49 kalorija, aktivirajući core, ruke, ramena, gluteuse i hamstrings.

Muškarci prosječno potroše oko 74 kalorije, uz pojačan rad ruku i ramena tijekom održavanja ritma i kontrole.

6. Stojeća poza – najdinamičnija i najzahtjevnija

Za one koji žele pojačanu aktivaciju tijela, stojeća poza predstavlja najintenzivniju opciju.

Žene mogu potrošiti oko 59 kalorija u petnaest minuta, uz snažan angažman corea, donjeg dijela leđa, gluteusa, tetiva stražnje lože i kvadricepsa. Muškarci troše oko 78 kalorija, s naglašenim radom ruku i ramena zbog podupiranja partnerice.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Dr. Wyllie naglašava da je dosljednost ključna: „Uključivanje ovih aktivnosti u širu rutinu brige o zdravlju može biti temelj za kasnije strukturiranije oblike tjelovježbe.“, piše The Sun.

