Ugodno i korisno: 6 seks poza kojima ćete utegnuti cijelo tijelo

Mnogima vježbanje u teretani predstavlja napor, no liječnica Crystal Wyllie otkriva da se puls može podići i na druge, opuštenije načine. Šest uobičajenih seksualnih poza može pridonijeti toniranju tijela, često i neprimjetno. Prema podacima zdravstvene platforme ZAVA, žene tijekom seksa aktiviraju brojne mišićne skupine, puno više nego što se uobičajeno misli.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Liječnica Wyllie ističe da aktivnost ne mora uvijek biti intenzivna ni vezana uz teretanu. Naime, aktivnosti koje su ugodne i prirodne mogu povećati srčani ritam, aktivirati veće mišićne skupine i potaknuti potrošnju kalorija.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:48 Spavačica | Video: 24sata Video

U nastavku slijedi pregled poza koje, uz zadovoljstvo, pružaju i zdravstvenu korist.

1. Misionarska – aktivacija corea i stabilizacije

Misionarska poza često se pogrešno smatra pasivnom, no žene u njoj aktiviraju cijeli niz mišića: core za stabilizaciju zdjelice, gluteuse, kvadricepse i unutarnju stranu bedara.

Tijekom nekoliko minuta intenzivnijeg ritma moguće je potrošiti oko 39 kalorija, dok muškarci u isto vrijeme potroše oko 68 kalorija.

Usprkos reputaciji statičnosti, ova poza diskretno jača izdržljivost i stabilnost.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

2. Žlica – blagi angažman, stabilizacija kukova

„Žlica“ se često smatra najopuštenijom pozom, no ona i dalje aktivira mišiće, osobito unutarnju stranu bedara, gluteuse i core, koji stabilizira kukove.

Žene mogu potrošiti oko 39 kalorija u petnaest minuta aktivnijeg ritma, a ruke služe kao dodatna potpora. Muškarci troše oko 63 kalorije, uz naglašen rad ruku i ramena koji održavaju stabilnost.

3. Kaubojka – jačanje donjeg dijela tijela

Poza u kojoj žena preuzima kontrolu aktivira snažno kvadricepse, gluteuse i core, a u petnaest minuta može se potrošiti oko 78 kalorija.

Ravnoteža i ritam zahtijevaju koordinirano djelovanje većih mišićnih skupina. Muškarci u ovoj pozi troše oko 47 kalorija, uglavnom zbog stabilizacije zdjelice i donjeg dijela leđa.

Foto: Iakov Filimonov

4. Obrnuta kaubojka – pojačan rad trupa i bočnih mišića

Obrnuta kaubojka poza pruža slične benefite kao i klasična, ali uz dodatne zahtjeve za stabilizacijom. Okrenutost leđima partneru aktivira core, donji dio leđa i bočne trbušne mišiće.

U petnaest minuta može se potrošiti oko 75 kalorija. Muškarci potroše oko 39 kalorija, uz aktivaciju corea i prsnih mišića tijekom prilagođavanja partneričinim pokretima.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

5. Pseća – angažman ruku, ramena i stražnje lože

Ova poza zahtijeva mišićni rad oba partnera. Žene tijekom petnaest minuta mogu potrošiti oko 49 kalorija, aktivirajući core, ruke, ramena, gluteuse i hamstrings.

Muškarci prosječno potroše oko 74 kalorije, uz pojačan rad ruku i ramena tijekom održavanja ritma i kontrole.

6. Stojeća poza – najdinamičnija i najzahtjevnija

Za one koji žele pojačanu aktivaciju tijela, stojeća poza predstavlja najintenzivniju opciju.

Žene mogu potrošiti oko 59 kalorija u petnaest minuta, uz snažan angažman corea, donjeg dijela leđa, gluteusa, tetiva stražnje lože i kvadricepsa. Muškarci troše oko 78 kalorija, s naglašenim radom ruku i ramena zbog podupiranja partnerice.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Dr. Wyllie naglašava da je dosljednost ključna: „Uključivanje ovih aktivnosti u širu rutinu brige o zdravlju može biti temelj za kasnije strukturiranije oblike tjelovježbe.“, piše The Sun.