Boban: Govorili su o meni da sam homoseksualac. Moramo iščupati kabel budalama...

Dinamo je u četvrtak održao člansku tribinu u dvorani Cinestar Branimir Centra. Na njoj je predsjednik kluba Zvonimir Boban odgovarao na pitanja članova kluba uz člana nadzornog odbora Ivana Naukovića i člana uprave Hrvoja Puhala. Na događaju je bilo oko 400-njak članova Dinama, a pričalo se o gorućim temama na Maksimiru.

- Nadam se da ste spremni dobro me ispeglati, jer ovo je i vaš klub - rekao je Boban u uvodnom obraćanju pa nastavio...

- Nažalost, ovaj se događaj održava u lošem trenutku za klub, ali Dinamo mora biti jači od rezultata. Sudit će mi rezultati, ali koliko su godina ljudi u ovom klubu trpjeli bahatluk pa su ustrajali. Ova funkcija me neće promijeniti, ja sam samo još jedan dinamovac. Volim i živim ovaj klub.

Zagreb: Održana skupština GNK Dinamo | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Objasnio je zašto je mjesecima bio tih.

- Strašno me živciralo sve to oko Bobana. Dinamo je puno više od mene, ja sam dijete s ulice koje je odraslo u borbi, kao i većina bas. Nisam govorio ni iz razloga jer smo sjajno krenuli u sezonu. Sad sam govorio jer je bila kriza, ali intervju sam dao u dogovoru s nadzornim odborom. Nisam bio siguran za taj medijski nastup jer se upalo u medijsku histeriju bez pristojnosti.

Ističe kako kao predsjednik kluba ne smije donositi odluke koje su temeljene na mišljenju navijača...

Zagreb: UEFA Europska liga, grupna faza, 4. kolo, GNK Dinamo - Celta Vigo | Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Ne možemo biti odgovorni za ludnicu, nećemo reagirati po emotivnom stanju budala! Već promišljeno. Pa nije samo tako smijeniti trenera, nećemo to činiti kad oni to kažu, već kada bude prijelomna točka!

Smatra da se kao predsjednik kluba ne bi trebao uključivati u trenerov rad.

- Znate li kad se gasi klub? Kad kažete da ovaj ili onaj mora igrati. Nije lako sve pogoditi, ponekad pogodite, ponekad ne. Trebamo rasti. Nećemo se raspasti. Znate li što se o meni u novinama napisalo, da sam ukrao Hrvatskoj 12 milijuna? Ako je tako, zašto ne završim u zatvoru. Govorili su o meni da sam homoseksualac, konspirator. Na kraju svatko sa sobom mora ići leći i steći ćete svoje mišljenje. Mi kao ozbiljni ljudi moramo iščupati kabel budalama.

Neće Balkan Deda mijenjati trenera Dinama, iščupali ste kabel cijelom internetu.

Hoćete li zapisivati memoare da imamo knjigu?

- Puno me ljudi nagovara na to. U mojoj obitelji ima puno pisaca, iako kažu da smo mi iz Imotskog seljaci. Ja sam dite grada, ali ne osjećam se dobro kad pišem o sebi. Drago mi je kad drugi pišu o meni. Moram napisati naš 13.5., našu 1998. Moram napisati o nekoj pobjedi s našim klubom, ništa nisam osvojio. Pa valjda nešto hoću, pi**a mu materina! - rekao je Boban i zaradio pljesak.