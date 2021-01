Mnogi kažu kako ih hladni tuš dodatno razbudi ujutro, a s time se slažu i brojni znanstvenici.

Naime, oni tvrde kako bi ujutro pri tuširanju trebalo koristiti hladnu vodu. Oni koji nisu na to navikli trebaju se polako privikavati na temperaturu. Kad se krenete tuširati u jutarnjim satima, počnite s mlakom vodom kakva vam odgovara pa postupno smanjujte temperaturu. Naravno, dođite do granice koju možete izdržati. Isprobajte to nekoliko dana i vjerojatno ćete se s vremenom priviknuti na hladniju vodu i više vam to neće biti veliki problem. Naime, studije pokazuju da hladna voda ima mnoge benefite te da ova metoda ljudima pomaže da se lakše nose s problemima i izazovima tijekom dana, a i smanjuje razinu stresa.

Doista, znanstvenici tvrde kako hladna voda razbudi organizam i povećava razinu energije.

U tome će uživati i kosa. Postat će sjajnija jer hladna voda zatvara kutikule i smanjuje pore. Vlasište neće biti osjetljivo kao prije, a to će osobito koristiti ako se borite s masnom kosom. Ipak, ako vam je kosa tanka, hladna voda nije izbor za vas.

Oni koji se bore s dermatitisom ili psorijazom trebali bi koristiti hladniju vodu od ostalih jer topla voda uklanja esencijalna ulja s površine kože. Tako se dodatno pogoršava stanje kože kod onih kojima je barijera već oštećena. To, isto tako, potiče cirkulaciju, ubrzava metabolizam i poboljšava zdravlje srca.

Osim toga, tuširanje hladnom vodom ubrzava dotok krvi u mozak i pojačava otpuštanje hormona norepinefrina, koji nas prirodno može podići i poboljšati raspoloženje.

Što se tiče tople vode, ona je rezervirana za večernje sate. Na taj način ćete se umiriti, a tuširajte se toplom ili vrućom vodom od 60 do 90 minuta prije odlaska na spavanje.