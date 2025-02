Ukiselite češnjak, luk ili limun

Luk, češnjak i limun odlični su saveznici u borbi za jak imunitet. Posebno u tu kategoriju ulaze ukiseljene verzije koje slove kao prirodni antibiotici.

Birajte ljubičasti luk koji ima slađu aromu od klasičnog crvenog. Prvo luk narežite na tanke polumjesece. Jako je važno da su oni jednake debljine i pravilni. Najbolje je koristiti jabučni ocat.

Trebat će vam staklenka s poklopcem, ljubičasti luk, 2 dcl vode, 2 dcl octa, 1 i pol žličica soli, 1 žličica šećera i nekoliko zrna papra. Narežite luk. U loncu zavrijte vodu, dodajte ocat, sol, šećer i papar te kratko kuhajte na laganoj vatri dok se sol i šećer ne rastope. Možete dodati list lovora i režanj češnjaka. Odmah prelijte luk, zatvorite staklenku i lagano protresite. Pustite u hladnjaku preko noći i potrošite luk u roku od dva tjedna.

Za ukiseljeni češnjak trebat će vam 8 glavica češnjaka, 1,5 šalica octa, 1/2 šalice vode, 2 žličice soli, žlica šećera, žličica papra u zrnu i 1/2 žličice listića crvene paprike ili gorušice po želji. Ogulite češnjak i uklonite tvrdi dio. Nakon toga u loncu pomiješajte ocat, vodu, šećer, sol, papar u zrnu i papriku. Sve promiješajte i stavite kuhati. Kad zakuha, smjesu maknite s vatre i neka se dvije minute hladi. Nakon toga ulijte je u staklenke preko češnjaka. Kad u potpunosti prekrijete češnjak, zatvorite staklenku te stavite na hladno i tamno mjesto.

Ukiseljeni, odnosno usoljeni limun obogatit će okus brojnih jela - od pečenki, juha, variva pa sve do salata. Tijekom procesa limun će fermentirati i dobiti profinjeniji okus. Trebat će vam 10 limuna, sol, lovorov list, papar u zrnu i sjemenke korijandera. Limune operite. Odrežite vrhove s osam limuna i svaki narežite na 4-8 kriški. Uklonite sjemenke. Iz preostala dva limuna iscijedite sok. U staklenku prvo stavite obilan sloj soli. Na to složite jedan sloj kriški limuna. Dodajte novi sloj soli, lovorov list, nekoliko zrna papra i nekoliko sjemenki korijandera. Ponavljajte ovaj proces sve dok ne potrošite sve kriške limuna. Prelijte limunovim sokom. Zaklopite staklenku i držite na sobnoj temperaturi, na tamnome mjestu. Nakon tjedan dana provjerite limune - ako plutaju, uronite ih u tekućinu kako bi se pravilno usolili. Limuni neka se sole na sobnoj temperaturi do mjesec dana, nakon toga staklenku premjestite u hladnjak, gdje ih možete držati do godinu dana.