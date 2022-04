Ukrajinka Iryna plete preslatke plišance: Divni ljudi iz Hrvatske dali su mi vunu i igle za pletenje

Sudbina je u Hrvatsku nanijela i mladu Irynu Sierikovu (26) iz Harkova. Psihologinja po struci, u Ukrajini je osvojila naklonost mališana i razveselila svakoga tko je imao priliku vidjeti njezina prava mala umjetnička djela. Još prije godinu i pol, u slobodno vrijeme, isplela je prve čarape od vune. Bio je to način da se oproba u nekoj novoj vještini o kojoj je puno učila s video tutorijala.

- Čarape sam poklonila dečku, a nastavila sam s izradom plišanih igračaka. Prvo sam napravila velikog ružičastog plišanog zeca s dugačkim ušima i on je do danas ostao moj zaštitni znak. Prijatelj mi je predložio da po njemu nazovem bred - 'Ushi plushi'. I tako je i ostalo - govori spretna Iryna čije plišance možete pogledati na Instagramu pod ushi_plushi.

No sve je prekinuo rat koji je odjednom zahvatio Ukrajinu. Pobjegla je, glavom bez obzira, sa 16-godišnjom sestrom. Ništa od stvari nisu stigle uzeti sa sobom, a obitelj su ostavile tamo. Tri dana su putovale s nepoznatim ljudima u kombiju. Nasreću, u Samoboru su naišli na jednog čovjeka po imenu Martin koji im je dao kuću na korištenje do ljeta, a on se iselio. Neizmjerno su mu zahvalne na tome...

- Osim povremenih poslova koje radim sad, neizmjerno sam željela plesti. No nisam imala ništa, čak ni igle nisam ponijela. Prije nekoliko tjedana pokrenula se akcija i volonterke su u Facebook grupama tražile prikupljanje plišane vune i pletećih igala. Jako puno ljudi je htjelo pomoći. Jedan čovjek me odveo u dućan da izaberem sve što trebam. Ljudi su baš bili divni, slale su mi materijal i cure koje inače pletu, pa sam u kratko vrijeme isplela ove plišance - pokazuje nam Iryna šarene igračke, ali još vidno potresena od svega što je proživjela posljednjih tjedana. Pletenje joj je, na neki način, i utjeha i terapija.

Za izradu jednog plišanca treba joj između jednog i četiri dana, a nakon što ga isplete, puni ga "vatom". Najčešće izrađuje zečeve, ali i čarapice, ruksake, vijence za vrata ili dekorativne oblake, a često su je tražili da radi individualizirane igračke. U sjećanje joj se urezala izrada lutke po izgledu na djevojčicu oboljelu od raka koja je odlazila na liječenje u Ameriku...

- Često izrađujem plišance baš po narudžbi jer je kupcima najdraže kad sami mogu birati oblik, boju i veličinu. Naravno, svaki proizvod dobiva i završni 'touch' kako bi se svaki kupac osjećao posebno. Svaka igračka je posebna jer je individualna. Ne mogu napraviti dvije potpuno identične igračke. Čini ih posebnima to što je svaka igračka dio moje duše i ljubavi. Igračke kreiram po želji, a uvijek pažljivo slušam želje kupca. Trudim se ispuniti sve želje kako bi igračka donijela maksimalno zadovoljstvo vlasniku - dodaje. Do sada je isplela više od stotinu igračaka.

- Ideje mi svakodnevno dolaze i ne stignem ih sve pretočiti u djelo. Od vune se mogu napraviti čuda, a ja im se prepuštam svaki dan - kroz smijeh govori ova nadasve simpatična i talentirana Iryna s kojom smo razgovarali preko prevoditeljice Ljesje, inače Ukrajinke koja se davnih dana doselila u Hrvatsku, a koja se u cijelu priču oko pomoći ljudima koji su pobjegli pred strahotama rata uključila volonterski.

Iryna se nada kraju rata ubrzo i povratku u svoju domovinu, gdje će nastaviti sa životom kakav je nekad poznavala. Iako to neće biti taj isti život, u njega će je vratiti njene prekrasne plišane igračke koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnim...

