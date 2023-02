Ukulele su u pjesmama koristili Elvis Presley, ali i Bing Crosby

Dan je prvi put proslavljen 2011. godine na Havajima u čast prerano preminulog Iza Kamakawiwoa, koji se proslavio pjesmom "Somewhere Over the Rainbow".

Ukulele je instrument s četiri žice koji potječe iz Portugala, ali su ga prilagodili stanovnici Havaja u 19. stoljeću. Njegova veličina može varirati, pri čemu veći instrumenti proizvode dublje tonove.

Ukulele je postao osobito popularan na Havajima u vrijeme vladavine kralja Kalākaue, koji je uključio instrument u nastupe na službenim državnim skupovima. Poslije su ga koristili u snimkama umjetnici kao što su Bing Crosby i Elvis Presley.

