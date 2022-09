Ulaz u menopauzu učinio je ženi seks nesnosno bolnim, ali nije odustala - evo što je napravila

Menopauza može biti s nekim užasnim simptomima - od noćnog znojenja i valunga do promjena raspoloženja i suhoće vagine. Ali jedna je žena ispričala kako ju je to stanje ostavljalo u nesnošljivoj boli svaki put kad bi pokušala imati seks sa svojim mužem.

POGLEDAJTE VIDEO: Seks u menopauzi

Pišući za Huffington Post, Angie McCullagh opisala je svog supruga s kojim je 20 godina kao visokog, pametnog, ljubaznog i 'iznenađujuće zgodnog' muškarca.

U prvim danima njihove veze seks je bio nevjerojatan, ali nakon dvoje djece i nastupa menopauze seks je postao nešto potpuno drugo.

Angieni problemi koji su se pojavili s početkom menopauze su nesanica i bolan seks zbog čega se intimni odnos para poremetio i na kraju skoro pa nestao.

- Nisam bila spremna prihvatiti ovaj udarac svom braku ili svom identitetu, pa sam odlučila zamoliti svog ginekologa za uputnicu za fizioterapeuta koji se bavi dnom zdjelice. Nisam siguran gdje sam saznala za ovu opciju ili što bi točno fizioterapeut mogao učiniti da mi pomogne, ali s uputnicom u rukama... na kraju nisam ništa napravila. Svake godine odlazila sam kod svog ginekologa i tražila od nje da mi ponovno izda uputnicu. Ali nastavila sam polako hodati svojim putem prema nigdje. U međuvremenu, moj libido je atrofirao i seks je bolio više nego ikada - ispričala je autorica članka.

Nakon godina odgađanja zakazala je termin i dodijeljena joj je fizikalna terapeutkinja, Kaeli Gockel, koja je izgledala kao da je u najboljim godinama svoje reproduktivne dobi, ali je nekako posjedovala staru dušu suosjećanja prema sredovječnim ženama koje se bore oko toga gdje se mi sada uklapamo u društvo, napisala je.

- Jedna od prvih stvari kojima se pozabavila bila je povezanost boli i uma. Objasnila je da kada mozak osjeti bol u određenom dijelu tijela, postaje oprezniji na opasnost od sljedeće ozljede. Zapravo, vaše tijelo može proizvesti živčane završetke tamo gdje se javlja bol ili gdje očekuje bol. U mom slučaju, moja je vagina sigurno izbacila nove receptore za bol poput sićušnog vatrometa. To je značilo duboko disanje i ponovno učenje svog tijela da mi može vjerovati da ću prestati sa bilo kojom aktivnošću koja uzrokuje vaginalnu nelagodu - objasnila je.

Još jedan od Angienih ciljeva bio je održavanje vaginalnih stijenki gipkim rastezanjem pomoću posebnih alata.

- Nažalost, meni je menopauza izazvala priličnu dozu srama. Koža mi se skupila u suhe brazde - nastavila je Angie.

Kao vrhunac ovog procesa, Angie je napisala da je Kaeli pozvala njenog supruga da dođe na dogovoreni sastanak. Prihvatio je poziv.

- Prvi put otkako sam počela ići kod nje na terapiju, bila sam nervozna. Bismo li to morali raditi s upaljenim svjetlima? Bi li mu se gadilo? Bi li nakon ovoga i dalje želio imati seks sa mnom? Uz Kaelijevo strpljivo podučavanje, naučio je kako mi pomoći i termin je dobro prošao. Činilo se da je moj suprug čak bio zahvalan što smo ga uključili - rekla je.

- Kaeli je predložila da kupim seksualnu igračku za sebe, kao poslasticu. Prije sam dobivala samo igračke za seks, a one su se temeljile na onome što je moj tadašnji dečko ili suprug mislio da bih željela, pa sam si sama kupila klitoralni vibrator. Recimo samo da me to tjera da zaboravim svoje ostarjelo tijelo, jaka svjetla ili čak planet na kojem sam - napisala je.

- Ništa u vezi ove fizikalne terapije dna zdjelice nije bilo jeftino ili jednostavno. I još uvijek nisam 100 posto bez boli tijekom seksa, ali osjećam da napredujem. Ipak, shvaćam koliko sam sretna što imam vremena, novca i zdravstveno osiguranje za rješavanje ovih problema - dodala je.

- Ovo ne bi trebala biti privilegija odabranih – svatko bi trebao imati pristup svemu što mu je potrebno za stvaranje zdravog, sretnog seksualnog života - zaključuje.

Najčitaniji članci