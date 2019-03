Ulovila dadilju kako doji njezino dijete: 'Spašavala ga od kemije'

Zaposlena majka pisala je savjetnici Prudence koja ima svoju kolumnu u američkom magazinu Slate o svom užasu kad je prilikom skupljanja posvojene kćeri kod dadilje naišla na šokantnu situaciju gdje je dadilja dojila njezinu kćer.

Majka je u pismu napisala kako je bila uvjerena da je našla divnu dadilju koja se brine za djecu u vlastitom domu te da joj je povjerila svoju posvojenu kćer na čuvanje. Žena je imala dvoje vlastite djece, jednu samo malo stariju djevojčicu od njezine kćeri, i činila se kao savršen izbor.

Jedina pomalo neugodna situacija koju je imala s dadiljom je bila prvi put kad je dovela kćer na čuvanje te izvukla bočicu s umjetnom hranu na koju je dadilja komentirala da li ju stvarno hrani s groznom umjetnom hranom.

- Odlučila sam ignorirati nesuglasicu, ukratko joj sve objasnila što trebam od nje i krenula na posao - napisala je.

Dva mjeseca kasnije, majka je odlučila malo ranije pokupiti svoje dijete i naišla na nezamislivu situaciju.

- Ranije sam izašla iz posla i krenula po svoju kćer. Dadiljina kuća ima i sporedni ulaz na koji roditelji mogu ući bez kucanja te sam se njima poslužila, ušla unutra. Zaputila sam se prema sobi gdje je obično bila moja kćer i šokirala se kad sam vidjela da ju dadilja doji - napisala je u pismu.

Majka se odmah suočila s dadiljom

- Otišla sam do nje, uzela svoju kćer i pitala ju je li ona luda? - kaže majka.

Šokirana majka sad razmišlja o tome što bi sljedeće trebala napraviti. Povratak kod te žene ne dolazi u obzir, dodala je.

- Očito da nema šanse da ponovo tamo ostavim svoju kćer, ali pitam se bi li ju trebala prijaviti tvrtki pod kojom radi kao kućna dadilja ili da napišem svoju priču na društvenim medijima i dignem prašinu?

Prije slanja pisma, majka je napisala da su ju savjetovali da kontaktira i druge roditelje djece koju ta dadilja čuva te ih obavijesti o svojem otkriću. Ali, misli da je to malo previše.

Savjetnica Prudence je bila šokirana njezinim pismom te joj se savjetovala da odmah dadilju prijavi krovnoj tvrtki.

- O moj Bože. To je moja prva pomisao, samo: 'Oh, moj Bože'. Ako zbog toga ne treba prijaviti dadilju agenciji za nadzor, ne znam što je. Da, vaša beba je dugoročno sigurna i zdrava. No, cijela svrha pružanja dnevne skrbi za zaposlene roditelje je u tome da vi možete vjerovati kvalificiranom osoblju da čuva vašu djecu da su dobro zbrinuta, te da će djelovati u skladu s željama roditelja u njihovoj odsutnosti. A ne da čim vi izađete van, da oni odgajaju vaše dijete onako kako oni smatraju prikladnim.

Ovo je potpuno i apsolutno kršenje pravila i vrijedno je izvješćivanja nadzornoj agenciji. Molim vas učinite to. Ako vam je neugodno o tome pisati na društvenim mrežama, to je potpuno razumljivo - ovo je vrlo dramatičan slučaj, i mogu zamisliti naslove u medijima koji bi se onda povezivali s vama i vašom obitelji, što vjerojatno ne bi htjeli. Ali ona bi trebala biti prijavljena za ovo, piše američki magazin Slate.

Zašto je opasno dijeliti majčino mlijeko?

Dijeljenje majčinog mlijeka je rizično iz nekoliko razloga, uključujući higijenu, mogući nastanak infekcije i alergije.

1. Majčino mlijeko se s vremenom mijenja. Kad se dijete rodi, majčino tijelo će proizvesti kolostrum, oblik tekućeg zlata koji pomaže izgraditi bebin imunitet. kako beba raste tako se mijenja i majčino mlijeko kako bi bebi pružio dovoljno hranjivih tvari i masnoća potrebnih u toj životnoj dobi.

2. Majčino mlijeko ovisi o spolu: djevojčice i dječaci ne dobivaju iste hranjive tvari i razvijaju se drugačijim tempom.

3. S dojenjem dolazi emocionalna povezanost. Dojenje omogućuje posebnu vezu između majke i djeteta zahvaljujući povezivanju kože na kožom. Dijeljenje majčinog mlijeka može stvoriti poteškoće.

4. Smanjuje je opskrba mlijekom. Neke majke će možda trebati pomoć ako ne proizvode dovoljno mlijeka za svoje dijete, ali dijeljenje mlijeka čini proizvodnju mlijeka još manjom.

5. Ne možete uvijek znati tko daruje mlijeko. U slučaju kada je mlijeko donirala ili prodala majka koju čovjek ne poznaje, nema načina da se sazna što može biti u mlijeku.

6. Moguće je da beba dobije infekciju prenesenu majčinim mlijekom.

7. Majčino mlijeko može sadržavati alergene.

8. Nekim se ženama plaća da daju majčino mlijeko, što može dovesti do nepoštenog ponašanja.

9. Neke žene razrjeđuju mlijeko koje daruju.

