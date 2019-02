Ulovio curu kako iz kondoma krade spermu i 'sipa u vaginu'

Zbunjeni dečko iz New Yorka na Redditu je napisao da je nakon seksa s partnericom otišao u kupaonicu, a kada se vratio pronašao ju je kako 'sipa' sadržaj iz iskorištenog kondoma u svoju vaginu. Na internetskoj je stranici pitao je li to što je učinila legalno, dodajući da je 'jeb*no nervozan'.

Naime, objašnjavajući njihov odnos, mladić je napisao:

- Moja djevojka i ja smo oboje u kasnim dvadesetima. Prije sat vremena smo se seksali. Ona nije na piluli pa koristimo kondome. Kada smo završili sa seksom, ja sam skinuo kondom i otišao u kupaonicu. Ona me vrišteći upitala da li pišam ili 'kakam' što mi je bilo malo čudno. Iz šale sam joj odgovorio da 'kakam' iako sam zapravo pišao. Kada sam se vratio vidio sam što radi pa sam joj probao oteti kondom iz ruke. Ona je počela vrištati da je to 'ubojstvo' i 'silovanje'. Morao sam je ostaviti na miru prije nego ju netko čuje i nazove policiju - rekao je.

Zatim je zamolio korisnike za pomoć i upitao je li to uopće legalno i što će se dogoditi ako zatrudni. Također je napisao da on nije pristao da ona to radi. Pitao je i posjeduje li on legalno svoju spermu te kolike su šanse da ona ostane trudna.

Foto: reddit

Izgleda da zakon nije na strani muškarca. Američki pravni sustav smatra da je sperma za vrijeme seksa 'dar' čak i ako nije bila namijenjena i namjerna.

Niz slučajeva je pokazao da se ovaj čin ne može svrstati u krađu. Primjerice, jedan par je dobio dijete jer je partnerica čuvala spermu partnera nakon oralnog seksa, a onda ju je koristila da zatrudni.

Objava na Redditu izazvala je osjećaj užasa kod drugih korisnika. Jedan je napisao:

- Pod jedan, pretpostavljam da je ona sada tvoja bivša djevojka? Drži se podalje od nje i ako ti kaže da je trudna, napravi test očinstva.

Drugi korisnici su mu predložili i da se pravno osigura i nađe odvjetnika u slučaju da ona zatrudni, koji se onda može izboriti za skrbništvo ili za ukidanje očinskih prava, što već mladić želi.