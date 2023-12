Ultimativni party hit: Mrežaste čarape bile su hit i u 16. stoljeću

Iz milja prozvane 'mrežice', ove varijante čarapa imaju posebno mjesto na modnoj sceni jer radi se o detalju koji prekriva i otkriva istovremeno - nezaobilazne su u večernjim kolekcijama i onima koje imaju senzualan, ženstveni karakter. Ne samo da ih nosimo na haljine, već su super i ispod hlača, naročito ako proviruju uz cipelu s visokom potpeticom. No moderne cure prihvatile su i varijante mrežica na čizme ili tenisice, donoseći tako jedan moderniji, urbani dojam.

Foto: NAKD

U eseju 'Rupe u duši' za časopis CR Fashion Book, povjesničarka mode Valerie Steele otkrila je da 'fishnet' znači zapravo labavo tkana tkanina.

- Taj je izraz bio u upotrebi oko 1880-ih, ali The Oxford English Dictionary datira upotrebu izraza 'mrežaste čarape' tek oko 1933. To je zato obzirom na to da većina žena uopće nije izlagala svoje noge u javnosti sve do kraja viktorijanskog doba - izjavila je Steele, piše Observer.

Drugi izvori ukazuju na jednu od basni s početka 20. stoljeća koja aludira na sličan odjevni stil ribarskih mreža, u jednoj od priča pojavljuje se opis sličan današnjim čarapama tog tipa.

Foto: Saint sass

I dok se u pričama pojavljuje sramežljivo, ova čarapa postaje vladarica u plesnom svijetu - kultna burleskna zabavljačica Gypsy Rose Lee često je nosila mrežaste čarape tijekom svojih nastupa 1930-tih i 1940-tih.

Samo nekoliko godina kasnije, pin-up glumice Bettie Page i Jayne Mansfield prihvatile su taj stil, tijekom 50-tih su nosile niz eteričnih kreacija koje su otkrivale tijelo i noge, pa i legendarne mrežaste čarape.

Međutim, taj tip kreacije spominje se ponegdje mnogo ranije - moguće da su nekada davno bili hit, ako je suditi prema starim zapisima i izvorima.

- U našoj knjizi, 'She's Got Leg: A History of Hemlines and Fashion', moja koautorica Jane Merrill i ja imamo sliku staklenke iz Walter's Art Museuma u Baltimoreu koja datira iz 1500.-1520. godine s ilustracijom žene u čarapama koje izgledaju vrlo slično modernim mrežastim mrežama - izjavila je povjesničarka mode Keren Ben-Horin.

Foto: Nasty Gal

- Bile su nalik pletenim suvremenim čarapama, ali vjerojatno s petljama ili tkanjem kako bi se stvorio uzorak - objasnila je.

Ti povijesni momenti samo naglašavaju posebnost i karakterističnost modnog dodatka koji na atraktivan način otkriva noge te se pojavljuje uglavnom u večernjim kombinacijama.

Ima specifično mjesto kroz povijest kostima za film - obožavale su ih i nosile na ekranu i izvan njega dive Audrey Hepburn i Brigitte Bardot.

S vremenom, u novije doba uglavnom, mrežaste su čarape dobile detalje kao što su kristali i razne aplikacije.

Među autorima koji su im dali posebnu draž su Jean Paul Gaultier i Vivienne Westwood, dizajneri čiji je pristup dramatičan i efektan kroz kroj i oblikovanje forme. Naime, često se takvi autori služe modnim dodacima koji se uklapaju u priču na način da su provokativni te izazivaju reakcije - a mrežaste su čarape upravo takve, noge ističu na poseban način.

Naglašavanje ženstvenosti i hrabrost nošenja karakteristike su novog doba, danas postoji određena sloboda stiliziranja i inspiracija. Eklektična moda koja podrazumijeva kombiniranje svega i svačega ima sklonost i mrežastim čarapama. Više nisu rezervirane za večernje, specijalne kombinacije, no i dalje nogu čine atraktivnom i privlačnom.