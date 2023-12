Umirovljenica iz Fužina je od recepata i viceva iz 24sata napravila devet super knjiga

Svaki dan obavezno odem do kioska i kupim novine 24sata, to mi je svojevrsni ritual kojemu se veselim svakoga jutra. Ako se desi da jedan dan preskočim, oni znaju da mi trebaju sačuvati primjerak. Kad dođem kući, prvo okrenem stranicu s receptima da vidim što je taj dan na 'meniju'. Navečer, pred spavanje, pročitam svaku stranicu te izrežem recepte i viceve, koje slabo pamtim, pa me veseli da ih spremim u knjigu te tako dijelim s prijateljima i obitelji. Idućeg dana opet sve prolistam jer ponekad do jutra zaboravim što sam pročitala. Često se navečer pozdravim s prijateljicama šaleći se da idem leći sa svojim ljubavnikom. Kad me pitaju s kim, kažem s 24sata - šali se nasmijana umirovljenica Ljubica Zima (78) iz Fužina, koja već godinama marljivo izrezuje recepte i viceve iz navedenih dnevnih novina.

S tim hobijem počela se baviti gotovo od početka njihova izdanja, a 2017. je ukoričila tri knjige recepata i viceva. Danas ih ima devet, uredno uvezenih i ukoričenih, kao nasljeđe svojim najmilijima.

- Oduvijek sam voljela kuhati i peći kolače te isprobavati nova jela pa često iz tih knjiga vadim recepte i spravljam delicije koje dosad nisam probala. To me veseli, pogotovo kad kuham za obitelj i prijatelje tijekom blagdana, poput omiljenog nam Božića i Nove godine koji su, evo, iza ugla - priča nam srdačna Ljubica, koja nas je u svojem domu dočekala s kolačem od višnje i šlaga s jednog od brižno spremljenih recepata.

Osim spravljanja raznovrsnih jela, ova energična umirovljenica strasna je i kad je riječ o spremanju zimnice. Tako se u njenoj ostavi mogu naći razni kiseliši od domaćih paprika, krastavaca, kapulica, cikle, ajvari, turšije, likeri od aronije, višnje, malina i borovnice, sokovi i pekmezi od šljiva i jabuka, koje sama bere sa stabala koje je prije 20 godina posadila u svom vrtu. Svoja kulinarska umijeća pokazala je i u RTL-ovoj emisiji "Večera za pet", čije se emitiranje tek očekuje.

- To je bilo jedno predivno iskustvo. Volim kuhanje koliko i druženje s ljudima pa je to bila idealna prilika oboje spojiti u jedno. Super smo se zabavili, upoznala sam nove prijatelje i drago mi je da sam se i u tome okušala - kaže vedra žena, koja je stalno u pokretu i aktivna na mnogim poljima.

Naime, kad ne izrezuje recepte, ne kuha i ne "kopka" u svom cvjetnjaku pred kućom, često s umirovljenicima odlazi na izlete, igra karte, organizira radne akcije, volontira...

Ljubav prema kuhanju prenijela je i na jednog od dva sina

- Volim biti aktivna, družiti se i provoditi vrijeme u prirodi i s ljudima. To mi daje elan. Često s mojim penzićima putujem diljem Hrvatske, igram karte, a nije mi stran ni pikado - kaže simpatična nona, čije zidove krasi nekoliko osvojenih medalja, kao i mnogobrojni ukrasni tanjurići i vrčići, plod još jednog od njenih hobija.

No u Fužinama, u koje se davno doselila iz Ogulina, svi je najviše ističu upravo po kulinarskim umijećima, poput omiljenih joj krumpiruša i bureka, osječkih šnita od oraha, makovnjače i kiflica, koje često sprema i dijeli mještanima. Njeni salenjaci su hvaljena slastica.

- To su kocke i kiflice čije tijesto se radi od svinjskog sala, a potom puni pekmezom i bijelom filom. Njih radim po starom, tradicionalnom receptu. Inače, u kuhinji volim iskoristiti sve što se da, ništa ne bacam - kaže iskusna gurmanka.

Ljubav prema kuhanju prenijela je i na jednog od dva sina, koji zadnjih 16 godina radi kao profesionalni kuhar u poznatom fužinskom hotelu "Bitoraj", a i starija unuka jednom je, kaže, izrazila želju da postane kuharica.

- Stoga sam ove godine, za njegov skori rođendan, odlučila svih šest knjiga pokloniti upravo njemu, a viceve mu neću dati - namiguje nasmijana Zima okružena s devet ukoričenih djela njenih vrijednih ruku.