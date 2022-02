Dok kupovne maramice za sušilicu mogu vašoj odjeći dati osjećaj mekoće i mirisnu auru koju volite, u tim mirisnim naborima kriju se neki upitni sastojci. Ne samo da se pokazalo da umjetni mirisi koje neki proizvođači koriste izazivaju glavobolju i respiratorne poteškoće, oni zapravo mogu i produžiti vrijeme sušenja odjeće.

POGLEDAJTE VIDEO: Tajni kafić u praonici rublja

U intervjuu za Apartment Therapy, Samara Geller, viša znanstvena analitičarka zdravog života u Environmental Working Group, primijetila je da maramice za sušenje sadrže kvarterne amonijeve spojeve, za koje se pokazalo da uzrokuju ili pogoršavaju astmu i iritacije kože. Studije su također pokazale da ventilacijski otvori za sušilice ispuštaju više od 25 hlapljivih organskih spojeva, od kojih je neke od njih Agencije za zaštitu okoliša klasificirala kao opasne onečišćivače zraka.

Uz to, maramice za sušenje zapravo nemaju nikakav utjecaj na mekoću vaših ručnika ili plahti. Ono što one rade je to da oslobađaju glatke prevlake otopljene masne kiseline koja privremeno sprječava statiku na vlaknima i ostavlja za sobom površinski sloj glatkoće (dok se ne istroši). A gdje se još taj premaz najviše skuplja? Unutar vaše sušilice, naravno. S vremenom se nakuplja talog stvarajući ljepljivi film koji začepljuje filter. Zbog nedostatka protoka zraka u filteru, više dlačica će se taložiti na vašoj odjeći.

Dakle, što možete koristiti umjesto njih? Evo nekoliko alternativa.

Kuglice za sušenje od vune

Umjesto da imitiraju mekoću, kuglice za sušenje od vune stvarno omekšavaju robu. Kako se kuglice unutar sušilice odbijaju od njezinih rubova, one razdvajaju odjeću, stvarajući ravnomjerniji protok toplog zraka što skraćuje vrijeme potrebno da se roba osuši.

Njihov ponovni kontakt s tkaninom nježno izbija grudice i omekšava vlakna. Set od tri do šest kuglica može trajati i do dvije godine (naravno, ovisno o tome koliko često ih koristite).

Aluminijske kuglice

Neće omekšati odjeću, ali bacanje nekoliko kuglica od aluminijske folije u sušilicu može učiniti čuda kako bi se smanjilo statičko prianjanje. Kako? Rublje tijekom kotrljanja po sušilici izmjenjuje elektrone, a aluminijske kuglice drže negativno nabijenu odjeću podalje od one pozitivno nabijene (koja se stvarno želi prilijepiti na neki drugi komad odjeće).

Za svaku lopticu je potrebno tri do četiri kvadratna metra aluminijske folije, koju onda čvrsto stisnite u okrugli oblik od pet do 8 centimetra. Uredno ugurajte sve zalutale oštre komade u kuglicu.

DIY maramice za sušenje

Jeste li znali da možete napraviti vlastite maramice za omekšavanje tkanine? Izrežite sve stare komade tkanine (krpe, stare majice) na kvadrate. Stavite kvadrate u zatvorenu staklenku s octom - dovoljno je da budu vlažni, ali ne natopljeni.

Po želji dodajte eterična ulja poput limuna, lavande, naranče, grejpa ili bergamota. Iscijedite jednu kada ste spremni za sušenje i ubacite je s u sušilicu s mokrom odjećom.