Umjesto plastičnih izaberite prostirke za plažu od bambusa

Gumene prostirke nisu najbolje rješenje za plažu. Kad ih bacimo, razgrađuju se dulje od sto godina. Zbog toga birajte one od prirodnih materijala, primjerice prostirke od bambusa.

One se razgrađuju poprilično brzo, a to je do tri godine. Osim toga, guma se brže uništava, a ležaljke od bambusa mogu trajati godinama.

Inače, bambus je prirodni građevinski materijal. Ima ga u izobilju, a biljka može narasti više od metra po danu. Kada se obere obnavlja se bez ponovnog uzgoja. Dva do tri puta je jači od čelika, no do sada se malo istraživalo o neiskorištenom potencijalu ove biljke.

Prilikom rasta, biljka oslobađa gotovo 35 posto više kisika i apsorbira gotovo 35 posto više ugljičnog dioksida od većine drugih stabala. Može se upotrebljavati više puta.

Najčitaniji članci