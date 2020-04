Umjesto turista, na cesti lavovi - uživaju u vlastitom carstvu

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Hank u izolaciji svaki dan ima novi outfit i dobro se zabavlja

Divlje životinje safarija 'Kruger National Park' u Južnoafričkoj republici iskorištavaju svoju slobodu kretanja od kada su ljudi zatvoreni u kućama zbog korona virusa.

Rendžer Richard Sowry jedan dan bio je u regularnoj patroli parkom te zatekao lavove kako spavaju na cesti koja je inače puna turista.

Parkovi s divljim životinjama u tim krajevima zatvoreni su od 25. ožujka sve do daljnjeg.

- Tijekom vožnje uočio sam lavove na cesti. Povukao sam se i udaljio pet metara te odlučio zabilježiti ovaj neobičan fenomen. Dok sam ih fotografirao, nije izgledalo kao da im smetam, a činilo mi se da spavaju - kaže Sowry.

- Lavovi su navikli na ljude u vozilima za safari. Sve životinje imaju više instinktivnog straha od ljudi koji hodaju pa mi u ovom slučaju nikada ne bi dozvolili da im se tako približim - kaže Sowry.

Kruger visitors that tourists do not normally see. #SALockdown This lion pride are usually resident on Kempiana Contractual Park, an area Kruger tourists do not see. This afternoon they were lying on the tar road just outside of Orpen Rest Camp.

📸Section Ranger Richard Sowry pic.twitter.com/jFUBAWvmsA