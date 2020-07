Umjetna inteligencija postavljat će dijagnozu po glasu

Brojna su istraživanja već pokazala da umjetna inteligencija temeljem algoritama može prepoznati promjene u glasu kad smo bolesni, što bi uskoro moglo biti u primjeni, kažu znanstvenici

<p>Sigurno znate kako zvuči osoba koja je jako prehlađena, no biste li po glasu mogli prepoznati kako zvuči osoba koja boluje od Parkinsonove bolesti, ili neke vrste raka? Umjetna inteligencija to će uskoro moći, tvrde znanstvenici, koji vjeruju da će algoritmi i umjetna inteligencija uskoro moći detektirati znakove bolesti iz nečijega glasa. </p><p>Tehnika bi mogla biti korisna čak i u slučaju koronavirusa. </p><p>- Svaki naš unutarnji organ svojevrsni je rezonator, pa ako imamo problema s plućima ili srcem, to se odražava i na naš glas, kaže <strong>Giovanni Saggio</strong>, profesor elektronike i inženjerstva na rimskome sveučilištu Tor Vergata. </p><p>-.Kako naš glas zvuči ovisi o glavnom dirigentu: Mozgu. Dakle, ako imate cerebralni problem, poput Alzheimerove ili Parkinsonove bolesti, vaš će se glas promijeniti i to možemo otkriti - pojašnjava. Kako novi koronavirus kompromitira pluća i dišne puteve, sigurno utječe i na glas, što znači da bi se i Covid-19 mogao detektirati istom metodom, napominje Saggio, koji je jedan od tek nekoliko istraživača u svijetu koji se bave ovom temom. </p><p>Na njemačkome Humboldtovom sveučilištu kažu da 'mogu izgraditi algoritme koji otkrivaju emocionalna i fizička stanja isključivo na temelju podataka, posebno iz ljudskog glasa'. </p><p>Znanstvenici sa Sveučilišta Washington objavili su studiju u časopisu Nature o tome kako uređaji poput Amazonove Alexe mogu uspješno prepoznati zadihani glas, kakav često prethodi srčanom zastoju. </p><p>Saggio kaže da je u svijetu dosad objavljeno više od 150 znanstvenih radova o povezanosti promjene glasa i raznih patologija. Koristeći tehnologiju koju je sam osmislio i patentirao, on je u Mumbaiju ispitao 284 osobe s Parkinsonovom bolesti i još 28 ljudi iz kontrolne skupine. Svaka je osoba snimila je istu kratku rečenicu i kad je analizirao glasove, odnosno razlike u akustičnim parametrima, uspio je točno identificirati 95 posto pacijenata s Parkinsonovom bolesti. </p><p>- Svaki ljudski glas ima 6300 parametara, a ljudsko uho ih, uz izuzetak prehlade, ne može razlikovati. No, umjetna inteligencija to može, pojasnio je znanstvenik koji se ovom temom bavi desetak godina. Sada mu je 55 i nada se da će algoritmi i umjetna inteligencija biti u široj primjeni prije nego što ode u mirovinu. Zapravo, vjeruje da će to postati tako već u idućih nekoliko godina. </p>