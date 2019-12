Oni koji pričaju da pjevanje nije talent imaju krivo mišljenje...

Tremu pred nastup nikad nemam no to se uvijek odrazi ranije, na primjer, proba na dan finala je zvučala kao da nikad nisam pjevao, priča nam Marko Antolković (20) jedan od dvanaestero finalista 'Supertalenta'.

Mladi pjevač dodaje da je sve brzo došlo na svoje. Kad je krenuo s probom znao je da mu pjevanje ide, ali kako kaže, vjerojatno neće dobro spavati prije velike završnice.

Iako je do nedavno sve bilo uredu, Marko je rekao da bi u finalu pobjedu pokušao osvojiti Verdijevom operom 'Traviata', ali još uvijek nije siguran hoće li se to dogoditi.

- Taman kad pripreme trebaju ići punom parom ostajem bez glasa, otkazujem koncerte jer ton ne izlazi, izrazito neugodna situacija. Nikad mi se nešto takvo nije desilo. Imao sam koncert u utorak i došao sam na upjevavanje misleći da je sve u redu jer mi se glas u govoru vratio, no ton kod pjevanja nije izlazio, profesorica Lidija je odmah prognozirala upalu i zvala vrsnu liječnicu za glas Santu Večerinu koja me odmah primila, snimila glasnice, otkrila problem i krenula u rješavanje istog - izjavio je nam Marko i dodao da vjeruje da će se uz pomoć dragog Boga sve iskristalizirati do ponedjeljka.

Nakon injekcije i korištenja novih lijekova, glas se polako vraća, no treba ga, ističe štedjeti. Podršku mu daju obitelj i djevojka Nikolina, a otkrio nam je i da ga na ljudi na ulici prepoznaju.

- Oduševljeni su, pružaju mi podršku, razgovaramo, većina želi fotografiju - kaže. Za glavnu nagradu od 200 tisuća kuna bori se dvanaest natjecatelja, ali Marko u njima ne vidi konkurenciju.

- Nikad na natjecanje ljude ne smatram konkurencijom. Svi smo došli pokazati što znamo u nadi da će to publika prepoznati pa će na kraju tako i biti - izjavio je. Ne zna isplati li se unaprijed kalkulirati, ali Marko zna što bi napravio s osvojenim iznosom.

- Sigurno bih dio novaca utrošio na neki pjevački seminar, kupio bih auto, a dio bi otišao u humanitarne svrhe. Do sad smo kao udruga i prije osnutka udruge sudjelovali i organizirali razne humanitarne akcije, no humanitarnog rada i toplih riječi nikad dosta, previše je potrebitih - rekao je iskreno. Na negativne komentare kako samo pjevači i plesači prolaze u finale se ne osvrće.

- Toplo preporučujem svim ljudima da se okušaju u pjevanju ili plesanju i garantiram da će se mišljenje preokrenuti. To su, nažalost neispravna mišljenja. U takvim vrstama talenta se baš vidi razlika u tome tko je više talentiran, a tko manje. Vjerojatnost je velika da svi do neke granice mogu uspjeti naučiti pjevati i plesati, no to nije dovoljno - otkriva Marko.

Smatra kako je izgled važan za scenu te da treba osmisliti scenski nastup i izabrati prikladnu odjeću. Najudobnije se osjeća u crnom, a prije nastupa pije puno tekućine, najviše vode, i eventualno pojede jabuku jer ona, kako kaže, svojim sokom dosta vlaži grlo duže od vode. Nakon Supertalenta Marko ima ozbiljne planove.

- Slijedi udaran tjedan, no nakon toga odmor, odmor i još odmora. Iscrpljen sam, no to su sve slatke muke. Svakako planiram izdati svoju pjesmu, ali trenutno je bitno da malo stanem na loptu - zaključuje mladi pjevač.

