Umjetnici su rođeni s krvnom grupom A, individualci imaju B

Krvne grupe dijele se u četiri skupine: A, B, AB i 0 te dva Rh faktora, plus i minus. U Hrvatskoj oko 42 posto stanovništva ima krvnu grupu A, 34 posto grupu 0, 17 posto grupu B, a oko sedam posto grupu AB. Većina stanovništva, oko 85 posto, ima pozitivan Rh faktor, dok je oko 15 posto njih s negativnim.

Istraživanja o značaju krvnih grupa za zdravlje ljudi dugo se nisu znanstveno uvažavala, i to zbog ozloglašenog nacističkog znanstvenika dr. Otta Rechea koji je tvrdio da je krvna grupa A svojstvena čistokrvnim arijevcima, dok su ljudi s grupom B inferiorni arijevcima. Ipak, brojne moderne studije pokazuju podudarnosti određenih krvnih grupa i bolesti, ali i prednosti koje nose. Japanci su najviše razvili teoriju osobnosti prema krvnoj grupi. Iako je određivanje krvnih grupa razvio austrijski znanstvenik Karl Landsteiner 1900., već je 1927. prof. Takeji Furukawa sugerirao na vezu osobnosti i krvne grupe.

0 KRVNA GRUPA - Vole biti u središtu pozornosti

Krvna grupa O čini, kažu upućeni, one s tom grupom otvorenima i vrlo društvenima. Takvi su ljudi često pokretači aktivnosti, ali to ih i ne obvezuje da ono što su započeli obvezno i završe jer više vole započinjati nego dovršavati. Ali zato će onaj prostor između ispuniti kreativnim radom jer su maštoviti. Osim toga, nije im teško postići popularnost jer jednostavno vole biti u središtu pozornosti. Ambiciozni su, atletski građeni, čvrsta tijela i samopouzdani u nastupu pa ih mnogi nazivaju rođenim vođama. Često ih opisuju kao odgovorne, praktične, savjesne i organizirane. Dobri su vođe jer im odlučnost pomaže u postizanju ciljeva.

Poznati s krvnom grupom 0: Al Capone, Gerald Ford, Mihail Gorbačov, kraljica Elizabeta II., John Lennon, Paul Newman, Elvis Presley, Ronald Reagan.

Foto: Dreamstime

A KRVNA GRUPA - Tvrdoglavi perfekcionisti

Oni kojima venama teče krvna grupa A izvana su mirni i naizgled ravnodušni prema svijetu koji ih okružuje. Ali to je, kako to često biva, samo prividno jer im ispod površine ključa vrela krv i teže postizanju najviših standarda. Kako teže perfekcionizmu, živci im često trpe velike napetosti i frustracije. Ovo je krvna grupa umjetnika, a oni mogu biti i sramežljivi te druželjubivi, ali su zapravo, prije svega, savjesni, pouzdani i jako osjetljivi. Iako slobodna duha, krasi ih konzervativnost kad su ljudske vrijednosti u pitanju, povučena narav kojom čuvaju svoju senzibilnu stranu od povređivanja, dok su vrlo strpljivi i ustrajni u postizanju što savršenijih rezultata. Zbog opsjednutosti perfekcionizmom često se mogu činiti opsesivnima, tvrdoglavima, ali i savjesnima te pomalo uštogljenima, jer će teško, točnije nikad, odustati od visokih standarda koje su si zadali. Katkad zbog napetosti ne mogu spavati.

Poznati s krvnom grupom A: George H. W. Bush, O. J. Simpson, Britney Spears, Adolf Hitler, Lyndon B. Johnson, Richard Nixon, Jet Li, Rick James.

B KRVNA GRUPA - Lako se prilagode ljudima

Krvna grupa B odlikuje najčešće one jaka uma i koji su posvećeni nekom svojem cilju. Tip B započet će zadatak i ustrajati ga raditi dok ne bude gotovo, i to dobro završen. Tip B su individualci koji uvijek traže svoj put u životu. To je donekle razumljivo kad se zna da su kreativni, strastveni, optimistični i prilagodljivi ljubitelji životinja. No sve to, nažalost, ne dolazi bez tereta, a teret su takvih osobnosti zaboravljivost, neodgovornost prema sebi i drugima te samoljublje. Druželjubivi su i prijateljski te ih je lako voljeti. Za razliku od A, nimalo im ljudi oko njih neće teško sjesti jer je njima to prirodno, ne moraju se truditi. Kontakti s ljudima ih neće iscrpiti niti im ugroziti zdravlje i bit će izvrsni vođe na svim poslovima koji uključuju kontakte s ljudima. Lako se prilagođavaju, imaju osjećaja za ljude i odlično razumiju tjelesni jezik. Ljudi tipa B su intuitivni i vjeruju sebi. U Koreji žene ne vole ulaziti u brak s muškarcem koji ima krvnu grupu B jer su previše zaigrani i skloni koketiranju.

Poznati s krvnom grupom B: Akira Kurosawa, Jack Nicholson, Luciano Pavarotti, Tom Selleck, Mia Farrow, Paul McCartney, Leonardo DiCaprio, Vince Young.

Foto: Dreamstime

AB KRVNA GRUPA - Imuni su na stres

Krvna grupa AB su podijeljene osobnosti krvnih grupa. Oni mogu biti i jako otvoreni ili izrazito stidljivi, sigurni ili plašljivi. Dok je odgovoran, previše odgovornosti će uzrokovati probleme. Pouzdani su i vole pomoći drugima. Smireni su, imaju kontrolu nad sobom, racionalni i suosjećajni, ali jednako tako mogu imati izraženu kritičnost i nepopustljivost. Mogu se često držati po strani i kad bi bilo dobro da se uključe, ali su često neodlučni. Mogu biti i vrlo šarmantni te zavodljivi. Samo je od dva do pet posto populacije s tom krvnom grupom. Nema ni jednog trenutka dosade u njihovu životu, pa ako imate prijatelja s tom krvnom grupom, jako ste sretni, jer ćete provesti uzbudljive trenutke. Tipovi AB su snažni i stres na njih ne djeluje pretjerano. Problem im je kad bi se trebali prilagoditi pa češće krše pravila nego što ih poštuju.

Poznati s krvnom grupom AB: John F. Kennedy, Marilyn Monroe, Mick Jagger, Thomas Edison, Bob Sapp, Jackie Chan, Ken Kitamura.