Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za ponedjeljak 23. ožujka: Bik vraća dugove, a Vodenjak neka izbjegne svađu

Piše Vesna Narat,
Čitanje članka: 3 min
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Pročitajte dnevni horoskop za ponedjeljak 23. ožujka i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

Admiral

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 3

Vaša marljivost i spremnost za pomoć i suradnju neće proći nezapaženo. Što budete više pružali i davali drugima, više ćete dobiti zauzvrat. U ljubavnom životu napokon ćete donijeti odluke koje ste bezrazložno izbjegavali. Uvjerit ćete partnera da stojite iza svojih riječi. Ako ste nedavno uselili u novi dom, uživat ćete u kupnji namještaja.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Probleme ćete shvaćati kao izazov i hrabro se suočavati s teškoćama. Svojim entuzijazmom djelovat ćete poticajno na okolinu. Planetarni utjecaji kumovat će novim poznanstvima, priželjkivanim telefonskim pozivima i ugodnim vijestima. Mogli biste riješiti zapetljanu financijsku situaciju ili nekome vratiti dug.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 3

Iako vas intuicija rijetko kada vara, radije se oslonite na svoj razum. Dođe li do zahlađenja u komunikaciji s partnerom, ne prešućujte nego razgovarajte s njim. Osobu istog spola doživjet ćete kao konkurenciju i smetnju svojoj ljubavnoj stabilnosti, a pritom nećete biti svjesni da ste vi tvorac svoje intimne sreće.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 4

Izvjesne su poslovne promjene, osobito ako ste privatni poduzetnik. Mogli biste naplatiti potraživanja, ili uvesti novu poslovnu tehnologiju. U društvu ćete biti traženi i rado viđeni, a bit će i onih koji će tražiti vaš savjet i prijateljsku potporu. U potrazi za većom zaradom mogli biste prihvatiti poziv za privremeni odlazak u inozemstvo.

Portrait of two persons sit on sofa look attentively each other pointing finger explain tell teach free time indoors
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Mogli biste upasti u neprilike zbog naglosti i nekontroliranih osjećaja. Obuzdajte se u trenucima koji mogu biti presudni za vašu budućnost. Osjećat ćete potrebu raščistiti neke situacije na ljubavnom planu. Sumnjat ćete u partnerove motive ili osjećati potrebu da postignete konačan dogovor oko bitnih pitanja.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Bit ćete ugodan sugovornik i znat ćete druge slušati. Ljudi će se u vašoj blizini osjećati ugodno i povjeravati vam svoje tajne. Bit ćete komunikativni, susretljivi i spontano se upuštati u razgovore s neznancima. Ako ste sami bit će nekoliko novih poznanstava, među kojima i jedno koje vam može mnogo značiti na ljubavnom planu.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 3

Naiđete li na bilo kakve zapreke, neće vam nedostajati ideja za njihovo rješavanje. Možda se pojavi problem koji će se činiti veći nego što jeste, no uspjet ćete ga riješit s manje živciranja. Brzina i odlučnost djelovanja bit će ključni za ljubavnu sreću. Večer donosi ugodno iznenađenje, osobito ako se sretnete sa simpatijom.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2

Prema partneru ste previše zajedljivi, zato se nemojte iznenaditi ako izgubi živce s vama. Nećete željeti pristati na partnerove uvjete, a i njegovo ponašanje neće vam odgovarati. Popustite, radi se o prolaznoj krizi. Posvetite se poslu jer ćete na taj način najbolje ukloniti nemir i korisno utrošiti višak energije.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 2

Briljirat ćete u poslu i komunikaciji sa strankama. Tražite li posao, ispostavit će se da udovoljavate potrebama potencijalnog poslodavca. No što se financija tiče nećete biti zadovoljni. Prihodi će biti neredoviti, a uložena sredstva sporo će se vraćati. Mogli biste posuditi novce od prijatelja ili rodbine.

Foto: Dreamstime

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

U vama će tinjati kreativni nemir pa ćete se originalnim idejama isticati u radnoj sredini i koristiti svaku priliku da iznesete mišljenje. Osvijestit ćete svoje ambicije i postat će vam jasnije kako ih ostvariti. Osjećat ćete se odlično, što će se očitovati i na vašem izgledu. Vaša će odjevna kombinacija izmamiti mnoge komplimente.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 2
Zdravlje: 3

Ulazit ćete u nesporazume s bližnjima. Bit će vas teško pratiti i razumjeti. Parovi koji već dulje vrijeme ne uspijevaju uskladiti interese, morat će razgovarati u četiri oka. Izbjegavajte raspravu s osobom koja vam je nanijela nepravdu, osobito ako ste povezani poslovnim sponama. Najbolje ćete joj uzvratiti ignoriranjem.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 4

Pred vama će se otvarati velike mogućnosti, no budite spremni odgovoriti izazovima. Bez prohtjeva učinite ono što se na poslu od vas očekuje, čak i ako smatrate da vas šefovi opterećuju poslovima. Gubit ćete papire, pogrešno ispunjavati formulare i zaboravljati prenijeti poruke, pa pripazite ako radite sa strankama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Kako je kod vas? Velika lista erogenih zona, za nju i njega
ZA VRUĆE TRENUTKE

Kako je kod vas? Velika lista erogenih zona, za nju i njega

Kad se stvari među plahtama zahuktaju, postoji nekoliko očitih mjesta koja želite da vaš partner posjeti. Ali, vaše je tijelo prekriveno vrlo osjetljivim erogenim zonama koje možda nikada niste ni pomislili istražiti
FOTO Svi luduju za njom... Ova mlada Moldavka itekako zna naglasiti svoje atribute
Ženstvena i samopouzdana

FOTO Svi luduju za njom... Ova mlada Moldavka itekako zna naglasiti svoje atribute

Sa samo 18 godina, influencerica iz Moldavije već je osvojila pažnju tisuća pratitelja na Instagramu. Njezina prisutnost na društvenim mrežama nije slučajna, sve je promišljeno, od izbora outfita do poziranja, a svaki detalj odiše samopouzdanjem i ženstvenošću
Rang lista zemalja s najboljom klimom na svijetu: Evo koja po redu je Hrvatska na listi
PROVEDENO ISTRAŽIVANJE

Rang lista zemalja s najboljom klimom na svijetu: Evo koja po redu je Hrvatska na listi

Na samom vrhu svjetske ljestvice nalaze se zemlje koje su postale sinonim za sunčane dane, blage zime i duga, ugodna ljeta. Potraga za idealnim odmorom često započinje pitanjem kakvo nas vrijeme očekuje, a odgovor na to pitanje uvelike utječe na izbor destinacije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026