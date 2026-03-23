Dnevni horoskop za ponedjeljak 23. ožujka: Bik vraća dugove, a Vodenjak neka izbjegne svađu

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Vaša marljivost i spremnost za pomoć i suradnju neće proći nezapaženo. Što budete više pružali i davali drugima, više ćete dobiti zauzvrat. U ljubavnom životu napokon ćete donijeti odluke koje ste bezrazložno izbjegavali. Uvjerit ćete partnera da stojite iza svojih riječi. Ako ste nedavno uselili u novi dom, uživat ćete u kupnji namještaja.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Probleme ćete shvaćati kao izazov i hrabro se suočavati s teškoćama. Svojim entuzijazmom djelovat ćete poticajno na okolinu. Planetarni utjecaji kumovat će novim poznanstvima, priželjkivanim telefonskim pozivima i ugodnim vijestima. Mogli biste riješiti zapetljanu financijsku situaciju ili nekome vratiti dug.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 3

Iako vas intuicija rijetko kada vara, radije se oslonite na svoj razum. Dođe li do zahlađenja u komunikaciji s partnerom, ne prešućujte nego razgovarajte s njim. Osobu istog spola doživjet ćete kao konkurenciju i smetnju svojoj ljubavnoj stabilnosti, a pritom nećete biti svjesni da ste vi tvorac svoje intimne sreće.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Izvjesne su poslovne promjene, osobito ako ste privatni poduzetnik. Mogli biste naplatiti potraživanja, ili uvesti novu poslovnu tehnologiju. U društvu ćete biti traženi i rado viđeni, a bit će i onih koji će tražiti vaš savjet i prijateljsku potporu. U potrazi za većom zaradom mogli biste prihvatiti poziv za privremeni odlazak u inozemstvo.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Mogli biste upasti u neprilike zbog naglosti i nekontroliranih osjećaja. Obuzdajte se u trenucima koji mogu biti presudni za vašu budućnost. Osjećat ćete potrebu raščistiti neke situacije na ljubavnom planu. Sumnjat ćete u partnerove motive ili osjećati potrebu da postignete konačan dogovor oko bitnih pitanja.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete ugodan sugovornik i znat ćete druge slušati. Ljudi će se u vašoj blizini osjećati ugodno i povjeravati vam svoje tajne. Bit ćete komunikativni, susretljivi i spontano se upuštati u razgovore s neznancima. Ako ste sami bit će nekoliko novih poznanstava, među kojima i jedno koje vam može mnogo značiti na ljubavnom planu.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Naiđete li na bilo kakve zapreke, neće vam nedostajati ideja za njihovo rješavanje. Možda se pojavi problem koji će se činiti veći nego što jeste, no uspjet ćete ga riješit s manje živciranja. Brzina i odlučnost djelovanja bit će ključni za ljubavnu sreću. Večer donosi ugodno iznenađenje, osobito ako se sretnete sa simpatijom.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Prema partneru ste previše zajedljivi, zato se nemojte iznenaditi ako izgubi živce s vama. Nećete željeti pristati na partnerove uvjete, a i njegovo ponašanje neće vam odgovarati. Popustite, radi se o prolaznoj krizi. Posvetite se poslu jer ćete na taj način najbolje ukloniti nemir i korisno utrošiti višak energije.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 2

Briljirat ćete u poslu i komunikaciji sa strankama. Tražite li posao, ispostavit će se da udovoljavate potrebama potencijalnog poslodavca. No što se financija tiče nećete biti zadovoljni. Prihodi će biti neredoviti, a uložena sredstva sporo će se vraćati. Mogli biste posuditi novce od prijatelja ili rodbine.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

U vama će tinjati kreativni nemir pa ćete se originalnim idejama isticati u radnoj sredini i koristiti svaku priliku da iznesete mišljenje. Osvijestit ćete svoje ambicije i postat će vam jasnije kako ih ostvariti. Osjećat ćete se odlično, što će se očitovati i na vašem izgledu. Vaša će odjevna kombinacija izmamiti mnoge komplimente.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Ulazit ćete u nesporazume s bližnjima. Bit će vas teško pratiti i razumjeti. Parovi koji već dulje vrijeme ne uspijevaju uskladiti interese, morat će razgovarati u četiri oka. Izbjegavajte raspravu s osobom koja vam je nanijela nepravdu, osobito ako ste povezani poslovnim sponama. Najbolje ćete joj uzvratiti ignoriranjem.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 4

Pred vama će se otvarati velike mogućnosti, no budite spremni odgovoriti izazovima. Bez prohtjeva učinite ono što se na poslu od vas očekuje, čak i ako smatrate da vas šefovi opterećuju poslovima. Gubit ćete papire, pogrešno ispunjavati formulare i zaboravljati prenijeti poruke, pa pripazite ako radite sa strankama.