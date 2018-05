Unatoč multipli sklerozi rodila sam dvije prekrasne djevojčice

Kristina Islamović (31) iz Strmca pokraj Svete Nedelje već je sa sedam godina imala dvoslike, prvi pravi simptom multiple skleroze. Dugo je obilazila liječnike i oftalmologe, no pravog odgovora zašto joj se to događa nije bilo. Svi su zaključili da - izmišlja.

- Nakon dvoslika došli su i napadaji panike, koje su liječnici prepisivali strahu od matematike. Nažalost, u djetinjstvu nitko nije prepoznao multiplu sklerozu - priča ova majka dvije djevojčice.

Tako je bilo do 21. godine, kad je doživjela moždani udar.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- U tom trenu proživjela sam jedan od najvećih šokova. Prvo mi je kroz glavu prošlo: ‘Ma nemoguće. Premlada si za moždani’. Od nevjerice sam cijelim putem do bolnice grizla prste desne ruke u nadi da će se osjećaji vratiti. Dolazak do bolnice trajao je dugo jer su me na Hitnoj u Samoboru odbili. Rekli su mi da mi trebaju normabeli ili nešto jače.

Imala sam sreću da me u Vinogradskoj primila divna doktorica, koja je odmah prepoznala o čemu se radi. I napokon vrlo brzo postavila još i dijagnozu multiple skleroze (MS) - prisjeća se Kristina tih trenutaka.

Shvatila je tad napokon o čemu je riječ i zašto su joj se godinama javljali svi ti simptomi.

Sve godine normalno radi

- Bilo je to trenutno olakšanje jer sam znala protiv čega se moram boriti. Još i danas su prisutne dvoslike, isto kao i lošija ravnoteža i umor. A napadaje panike sam nakon slabog napada apneje iz 2016. sanirala vježbama disanja - govori Kristina. Sreća u nesreći je da joj je bolest zapravo dijagnosticirana vrlo rano i da je rano počela liječenje.

- Moždanih udara, sva sreća, više nije bilo. A taj jedan je zapravo bio u pravo vrijeme. Saznala sam da imam trombofiliju i trombocitopeniju, što mi je bila bitna informacija u obje trudnoće - govori Kristina, koja sve ove godine normalno radi. Uz to, odlučila se i na majčinstvo, no nakon njega suočila se s relapsima, napadima u kojima je doživljavala sve simptome multiple. U tim trenucima, priznaje, najteže joj se bilo nositi se s gubitkom vida i slabosti u nogama.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Prva trudnoća bila je sasvim u redu, uz stalne kontrole i ‘pikanje’ Fragminima za razrjeđivanje krvi. Nakon trudnoće imala sam tri relapsa. Prvi je bio ukočenost cijele lijeve strane, drugi pojačane dvoslike, gubitak ravnoteže i otežan govor, a treći gubitak osjeta u nepcu. Druga trudnoća je već bila teža. Unatoč novoj turi Fragmina neki su sumnjali na plućnu emboliju. Ali to je ostalo samo na sumnjama.

Nakon posljednje trudnoće relapsa nije bilo tri godine, a i odmah poslije poroda krenula sam s lijekovima. Cure su rođene potpuno prirodno - priča nasmijana Kristina koja je u međuvremenu, od intervjua do izlaska članka odselila se u Njemačku, gdje radi sa suprugom, ali kaže kako je još u potrazi za doktorima. U načinu života ništa posebno nije mijenjala.

Pješačim i vozim bicikl

- Jedem sve kao i prije. Ne vježbam ništa posebno, jedino dosta pješačim i vozim bicikl. U Hrvatskoj sam redovito išla njime na posao, što znači oko 16 kilometara dnevno - priča Kristina. Trenuto je na terapiji Avonexom, a uz to uzima i 15 kapi vitamina D3.

- Umor je stalno prisutan. Imala sam i nisko željezo, koje to pojačava. Tablete nisu pomogle već sam to uspjela riješiti domaćim pripravcima - tinkturom od koprive i čajem od koprive - govori Kristina Islamović.

Iz svega treba izvući pozitivno: Uz bolest sam upoznala puno prijatelja

Foto: dreamstime

Kod svakog oboljelog MS se drukčije manifestira.

- Ova bolest može biti i strašna i nepredvidiva, ali iz svega treba izvući nešto pozitivno, pa i iz dijagnoze multiple skleroze. Napokon sam shvatila tko su mi prijatelji, a zbog bolesti upoznala sam i nove. Čak sam u razgovoru o invalidnosti stekla divnu prijateljicu koja mi sad puno znači - kaže Kristina.

Dijagnoza? Pravog odgovora zapravo ni nema

Foto: dreamstime

Iako nema dobitnog recepta, Kristina smatra da su fizička aktivnost, poput najobičnijih šetnji, i smanjenje stresa ključ za usporen razvoj daljnje bolesti.

- Nikada doktore nisam pitala kakva je prognoza jer ‘pravog’ odgovora niti nema kod ove bolesti - kaže nam Kristina Islamović.

Multiplu mogu potaknuti stres, genetika, hrana

Multipla skleroza (MS) je kronična upalna i degenerativna bolest središnjeg živčanog sustava. Oštećenje može zahvatiti i mozak i kralježničku moždinu. U više od dvije trećine pojavljuje se između 20. i 40. godine i dva puta je učestalija kod žena.

Iako se ne znaju točni uzroci multiple skleroze, stručnjaci tvrde da je to autoimuna bolest kod koje organizam pogreškom proizvodi antitijela koja napadaju mijelinske ovojnice, a mogu je potaknuti genetika, stres, nepravilna prehrana i utjecaji okoliša. Rano otkrivanje može spriječiti razvoj težih simptoma.