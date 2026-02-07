Uniforme koje pričaju priču - Haiti se ističe kroz umjetnost

Posebnu pažnju privukla je delegacija Haitija, čija odjeća za otvaranje i natjecanja odiše jakom porukom i jedinstvenim umjetničkim pristupom.

Haiti će u Milanu i Cortini imati dvojicu natjecatelja - Richardsona Viana u alpskom skijanju i Stevensona Savarta u skijaškom trčanju, što je povijesna prva pojava skijaša iz ove karipske države na Olimpijskim igrama u disciplini skijaškog trčanja.

Pokretanje videa... 02:57 Olimpijska baklja stigla u suorganizatora Cortinu na obljetnicu igara 1956. | Video: 24sata/reuters

Obojica će nositi uniforme dizajnirane od renomirane italo-haitske dizajnerice Stelle Jean. Radi se o ručno oslikanim uniformama, što ih čini jedinstvenima među svim ekipama na Igrama. One nisu zamišljene samo kao sportska oprema, već kao vizualni identitet koji prenosi snažnu poruku o prisutnosti i vidljivosti nacije koja se često suočava s velikim teškoćama.

- Ove uniforme nisu vježba stila. One su čin odgovornosti - napisala je Stella Jean na društvenim mrežama, naglašavajući da je svaki centimetar tkanine namjerno dizajniran da ispriča priču i izrazi volju da se izdrži.

Umjetnost umjesto politike

Izvorna ideja dizajna uključivala je i sliku haitskog revolucionara Toussainta Louverturea, ključne figure u borbi za neovisnost prve crnačke republike na svijetu 1804. godine, inspiriranu djelom umjetnika Edouarda Duval-Carriéa. Međutim, Međunarodni olimpijski odbor (IOC) zahtijevao je uklanjanje tog političkog simbola s uniformi zbog pravila koja zabranjuju eksplicitne političke poruke na natjecateljskoj odjeći.

Kao rješenje, Jean je surađivala s talijanskim umjetnicima kako bi uklonila lik Louverturea, ali je zadržala simboličnu figuru crvenog konja naslikanog na pozadini bujne tropske flore i vedrog neba, s natpisom Haiti - element koji ostaje snažan simbol prisutnosti i identiteta.

Više od odjeće

Uniforme za žene u delegaciji dodatno su obogaćene zlatnim naušnicama i tradicionalnim tignon turbanom, koji je nekada bio nametnut ženama afro-haitijskog podrijetla za pokrivanje kose pod kolonijalnom vlašću. Danas taj element predstavlja ponos i kulturnu povijest.

Službeni predstavnici Haitija, uključujući ambasadora u Italiji Gandyja Thomasa, istaknuli su da je ta prisutnost na olimpijskoj pozornici namjerna i simbolična, potvrda da se Haiti "odbija svesti na očekivanja ili nestati s globalne scene".