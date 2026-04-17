Bolje korištenje lijekova protiv artritisa za kvalitetniji život

U posljednja dva desetljeća brojni novi načini liječenja reumatoidnog artritisa omogućili su mnogima da žive bez boli, oticanja zglobova i dugotrajne invalidnosti. Međutim, mnogi pacijenti u Europi i dalje moraju proći kroz mjesece, pa čak i godine pokušaja i pogrešaka prije nego što pronađu odgovarajući lijek.

Kako bi se to promijenilo, istraživači, liječnici i pacijenti iz sedam zemalja EU-a te Norveške, Švicarske i Ujedinjene Kraljevine udružili su snage u inicijativi SQUEEZE, koju financira EU.

Cilj im nije razvoj novih lijekova za reumatoidni artritis, već optimizacija primjene postojećih lijekova i pronalazak novih bioloških pokazatelja za usmjeravanje liječenja, čime bi se poboljšala sigurnost i učinkovitost za pacijente.

Profesor dr. Daniel Aletaha s Medicinskog sveučilišta u Beču, koji koordinira ovu petogodišnju inicijativu, liječi pacijente oboljele od reumatoidnog artritisa u reumatološkom centru Opće bolnice u Beču.

- Raspolažemo brojnim djelotvornim terapijama kojima se može kontrolirati reumatoidni artritis, ali još uvijek nismo zadovoljni stopom remisije. Izazov više nije samo razviti nove lijekove, već maksimalno povećati učinak postojećih lijekova - objasnio je.

Dug put do pravog liječenja

Reumatoidni artritis je kronična autoimuna bolest u kojoj imunosni sustav napada zglobove i uzrokuje bol, ukočenost, upalu i umor.

Često pogađa ljude u dobi od 30 do 60 godina, u razdobljima života kad im je fokus na odgoju obitelji i izgradnji karijere.

Bez jasnih smjernica o djelovanju određenog lijeka na pojedinog pacijenta odluke o liječenju mogu se činiti kao stručno nagađanje.

Pacijenti će možda često morati mijenjati lijekove i svaki se put iznova suočavati s nuspojavama i pitanjima sigurnosti.

- Ta neizvjesnost frustrira i pacijente i liječnike - kaže Aletaha.

Brže postizanje remisije – stanja u kojem se simptomi značajno smanjuju ili potpuno nestaju – znači manju bol, manji umor i manji rizik od trajnog oštećenja zglobova.

Od pokušaja i pogrešaka do preciznog liječenja

Glavni je cilj istraživača koji rade na inicijativi SQUEEZE utvrditi biomarkere, tj. mjerljive pokazatelje određenog biološkog stanja ili oboljenja koji liječnicima mogu pomoći u odabiru pravog lijeka za svakog pojedinog pacijenta.

Istraživači analiziraju uzorke tkiva iz zahvaćenih zglobova kako bi utvrdili može li se uz pomoć biomarkera na mjestu upale predvidjeti koja će terapija biti najdjelotvornija.

Ispituju i razine bezopasnog, ali raširenog Torque teno virusa u krvi koji u stvarnom vremenu pokazuje koliko je oslabljen imunosni sustav bolesnika.

Razine virusa ovise o intenzitetu liječenja. Praćenje tih razina moglo bi pomoći liječnicima da točno odrede optimalnu dozu lijeka koja će biti dovoljno jaka da kontrolira bolest, ali ne previše agresivna da poveća rizik od infekcije.

Optimizacija doziranja i načina davanja lijeka također je vrlo bitna kako bi se osiguralo da se svaki lijek upotrebljava na najbolji mogući način. U nekim se studijama u okviru projekta ispituje može li se pacijentima u stabilnoj remisiji na siguran način smanjiti doza skupih bioloških lijekova, čime bi se smanjio rizik od nuspojava i troškovi liječenja.

U drugima se razmatra može li se promjenom načina primjene lijeka, npr. prelaskom s injekcija na oralnu primjenu metotreksata, povećati količina lijeka koju tijelo može apsorbirati i tako poboljšati njegova djelotvornost.

Istraživači prikupljaju tisuće uzoraka iz cijele Europe i tako stvaraju zajedničke skupove podataka iz različitih zdravstvenih sustava.

- Osoba s reumatoidnim artritisom ima posla s lijekovima, bolešću, liječnicima i medicinskim sestrama, to jest raznim faktorima koji utječu na uspješan ishod - rekao je Aletaha.

Skrivena prepreka: pravilno uzimanje lijekova

Čak i najdjelotvornija terapija nije korisna ako se lijek ne uzima onako kako je propisano. Međutim, započinjanje liječenja, pravilno uzimanje lijeka i nastavak liječenja velik su problem kod kroničnih bolesti.

Dr. Agnes Kocher članica je tima profesorice dr. Sabine De Geest na Sveučilištu u Baselu u Švicarskoj. Njezin tim razvija digitalni, integrirani model skrbi koji upotrebljava sigurne internetske alate za potporu pacijentima između posjeta klinici. Pri tome je cilj i saznati zašto neki pacijenti moraju mijenjati toliko lijekova.

- U ovom trenutku, kao liječnici, ako vidimo da bolest nije pod kontrolom, ne znamo je li problem u tome što lijek ne djeluje ili u tome što pacijent ne slijedi propisani način liječenja - rekla je Kocher.

Model liječenja SQUEEZE kombinira medicinsku i bihevioralnu potporu kako bi se pacijentima pomoglo da se bolje pridržavaju terapije u stvarnom životu.

Kroz elektroničke upitnike povezane s nacionalnim registrom pacijenata sustav identificira osobe s niskim, srednjim ili visokim rizikom od nepridržavanja terapije i određuje uzroke rizika. Ti čimbenici variraju od straha od injekcija i neugodnih nuspojava do poteškoća u dobivanju ponovljivih recepata ili pridržavanju režima liječenja ako se uzimaju i drugi lijekovi.

Odgovor je prilagođen svakom pacijentu te im tim za liječenje pruža kontinuiranu potporu na temelju njihove razine rizika i pojedinačnih potreba. Ako pacijent preskoči tjednu dozu zbog obiteljskog događaja, može mu se pomoći da prilagodi vrijeme uzimanja lijeka. Pacijent koji ima strah od injekcija može dobiti dodatnu potporu specijalizirane medicinske sestre.

Jedna od prednosti ovog modela je što omogućava otvorenije razgovore. „Pacijenti nam često kažu da svojem liječniku ne žele priznati da imaju poteškoća s liječenjem jer ne žele da ih se smatra „lošim pacijentima”, objasnila je Kocher.

Zbog toga je pacijentima ponekad lakše povjeriti se medicinskim sestrama jer s njima često provode više vremena i mogu izgraditi osobniji odnos.

Pacijenti kao partneri

Tim iz Basela nada se da će novi model liječenja poboljšati komunikaciju između liječnika i pacijenata tako što će se liječnicima pomoći da postavljaju relevantna pitanja i omogućiti im da zajedno s pacijentima odlučuju o promjenama u liječenju.

Promjena liječenja donosi veliku neizvjesnost. Pacijenti strahuju od povratka na početnu točku, pogoršavanja simptoma tijekom novog liječenja, nastanka više nuspojava ili iscrpljivanja mogućnosti.

Doprinos osoba oboljelih od reumatoidnog artritisa i skupina pacijenata u središtu je inicijative SQUEEZE.

- Posebno je što u ovom projektu sudjeluje tako mnogo pacijenata. Kad vidimo da pacijenti žele surađivati u našoj skupini modela liječenja jer zaista cijene ono što radimo, to nam daje velik poticaj - rekla je Kocher.

Ovaj model liječenja razvija se u suradnji s pacijentima, što ga čini prihvatljivijim, relevantnijim za svakodnevnu kliničku praksu i vjerojatnijim za dugoročnu primjenu.

Od projekta do prakse

U tijeku su klinička ispitivanja i objedinjuju se razmijenjeni podaci tisuća pacijenata te tim koji stoji iza inicijative SQUEEZE očekuje da će razviti alate i programe osposobljavanja koji će liječnicima pomoći u primjeni biomarkera, strategija doziranja i novog modela liječenja u svakodnevnom radu.

Aletaha, međutim, naglašava da krajnji cilj nije sastavljanje dokumenta.

- Smjernice same po sebi ne mijenjaju praksu. Prava vrijednost znanja dolazi do izražaja tek u njegovoj primjeni u klinikama, gdje može poboljšati živote ljudi. Želimo da svaki pacijent što prije dobije liječenje koje mu odgovara - rekao je.

Piše: Ali Jones

Ovaj je članak prvotno objavljen u časopisu EU-a o istraživanjima i inovacijama Horizon.

Istraživanje predstavljeno u ovom članku financirano je sredstvima iz EU-ova programa Obzor.

Više informacija:

SQUEEZE (CORDIS)

Internetska stranica projekta SQUEEZE

Istraživanja i inovacije u području zdravstva

Istraživanja na temu personalizirane medicine u EU-u