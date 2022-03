'Upoznala sam srodnu dušu na internetu, a mislila sam da ću do kraja života ostati sama'

Spisateljica, čiji pseudonim je Shane Grey i napisala je nekoliko romantičnih romana pod tim imenom, priznaje da je mislila kako više nikada neće iskusiti ljubav nakon što se rastala. Prošla je tada 40. godinu života, a samopouzdanje joj je bilo srozano. Suprug ju je napustio zbog ljubavnice.

Ovo je njezina ispovijest:

'Napuštam te večeras. Neću biti tamo kad se vratiš kući'. Nakon 22 godine braka, izgradnje kuće i naše obitelji, to su bile jedine riječi koje mi je suprug uputio, i to telefonom dok sam bila na poslu. Dogodilo se to tri tjedna nakon što sam otkrila da ima ljubavnicu. Šokiralo me sve to, nekako sam očekivala sam da ću biti s njim do kraja života.

Nakon što se iselio iz naše kuće, postala sam nesigurna u sebe. Sjećam se, pomislila sam: 'Ako me moj bivši ne želi nakon 22 godine, kako bi me itko drugi mogao poželjeti?'. Bojala se vjerovati nekom novom muškarcu nakon horor priča koje je čula od bivšeg supruga policajca. Nije pomoglo ni to što sam s prijateljicama jednu večer gledala dokumentarac o muškim uhodama. 'Možda ću ostati sama do kraja života', pomislila sam.

Bila sam sama 18 mjeseci kada mi je jedan od prijatelja predložio da se prijavim na stranicu za upoznavanje. On je tamo pronašao ljubav pa je bio uvjeren da se tako nešto može dogoditi i meni. Bila sam skeptična oko toga, no ipak sam odlučila prijaviti se na probnih tjedan dana i vidjeti kako to izgleda.

Drugog dana tamo me pronašao Steve. Njegov profil se zvao 'Looking for Ms. Right', a biografija se činila prizemnom i iskrenom pa smo započeli razgovor, brzo prelazeći s čavrljanja na web stranici na jednosatne telefonske pozive svake večeri u 22 sata. Osjećala sam se kao da ga poznajem godinama.

Kad je došlo vrijeme da se osobno upoznamo. Odlučili smo popiti kavu u trgovačkom centru. Nismo znali kako izgledamo, jer nismo razmijenili fotografije. Bojala sam se nekako da mu možda fizički neću biti privlačna. Ipak sam ja žena s oblinama. Ali, zagrlili smo se, odmah se zaljubili jedno u drugo i od tada smo zajedno. Danas imam 55 godina i znam da je raspad braka bio nešto najbolje što mi se moglo dogoditi, jer je omogućio Steveu da uđe u moj život.

On je daleko bolji muškarac za mene, puno više me podržava u pisanju. Rekao mi je jednom prilikom: 'Moraš slijediti svoje srce. Moraš raditi ono što voliš.', prenosi canadianliving.com.

