Upoznavanje roditelja: Teme koje svakako treba izbjegavati

Po pitanju politike i vjere sasvim je u redu pokazati svoj stav, ali ne i nametati ga, a sočne pikanterije iz vašeg odnosa i ljubavne prošlosti najbolje je zadržati za sebe

<p>Upoznavanje roditelja velik je korak u vezi svakog para, a da bi prvi susret prošao u najboljem redu važna je priprema. Već na početku s partnerom treba dogovoriti kako ćete ih oslovljavati, a pritom je važno pokazati poštovanje. Možete ih zvati po imenu, samo ako oni na tome inzistiraju, piše <a href="http://shine.yahoo.com/love-sex/11-things-must-know-meet-parents-204600159.html" target="_blank">Yahoo.Shine.com</a>.</p><h2>Politika i vjera </h2><p>Preporučuje se saznati što vole, imaju li hobije, kakvi su njihovi stavovi o politici i slično. To će pomoći u probijanju leda za ručkom, no s pitanjima ipak treba biti oprezan zato što su neke teme previše osjetljive kao na primjer politika. </p><p>Iako je takve razgovore najbolje izbjegavati, važno je prethodno provjeriti slažete li se u stavovima ili ne. Dobro je pokazati da imate stav, ali ne i nametati ga i poštivati tuđe mišljenje. Slično pravilo vrijedi i za religiju. </p><h2>Izbjegavajte pikanterije</h2><p>Prije prvog susreta najbolje je s partnerom popričati što točno njegovi roditelji znaju o vama kako se ne biste našli na skliskom terenu, bilo da je riječ o tome kako ste se upoznali, zajedničkom životu ili djetetu. U takvim pričama treba biti diskretan kako ne biste izazvali nepotrebne svađe. </p><h2>Seks i priče o bivšem </h2><p>Iako su pojedini roditelji ležerniji po tom pitanju, priče o seksu tabu su za prvi susret. One nisu primjerene i mogu uzrokovati niz neugodnosti, baš kao i teme o bivšima. Spominjanje bivšeg partnera nezgodno je sadašnjeg, ali i može odaslati krivu poruku o vama. </p><h2>Sport, glazba i posao najbolje su teme</h2><p>Najbolje teme za razgovor su one ležerne poput glazbe, filmova, sporta i zanimanja. One su nenametljive i izvrstan način da se povežete s partnerovim roditeljima. Sličan ukus u glazbi ili filmovima može pomoći i u budućnosti, npr. kod kupovine poklona. </p>