Upozorenje UN-a: 'Pretvaramo Zemlju u nenastanjivi pakao!'

Rast broja ekoloških katastrofa u ovom stoljeću je uz pandemiju koronavirusa pokazao da politički i poslovni čelnici ne uspijevaju spriječiti da se planet pretvori 'u nenastanjiv pakao' za milijune ljudi, objavio je UN

<p>U posljednja dva desetljeća broj katastrofa uzrokovanih ekstremnim vremenskim prilikama gotovo se udvostručio. Između 1980. i 1999. ih je bilo 3,6 tisuća, a od tada 6,6 tisuća, stoji u izvještaju objavljenom uoči Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa koji se obilježava u utorak. </p><p>Oko četiri petine katastrofa u tom razdoblju otpada na poplave i oluje, no bilježi se i više suša, šumskih požara i toplinskih valova. </p><p>- Voljno smo destruktivni. To je jedini zaključak do kojeg možemo doći - rekla je Mami Mizutori, posebna predstavnica glavnog tajnika Ujedinjenih naroda za borbu protiv katastrofa, dodavši da svijet kasni u djelovanju protiv tih katastrofa. </p><p>Covid-19 je posljednji dokaz da se politički i poslovni čelnici tek trebaju uključiti u svijet oko sebe, poručila je. </p><h2>Katastrofa velikih razmjera</h2><p>U posljednjih dvadeset godina katastrofe su odnijele više od 1,2 milijuna života te utjecale na 4,2 milijarde ljudi. Uzrokovale su gotovo 3 bilijuna dolara ekonomskih gubitaka, što je dvostruko više u odnosu na dva desetljeća prije toga. </p><p>U zajedničkom uvodu UN-ovom izvještaju Mizutori i Debarati Guha-Sapir iz belgijskog Centra za istraživanje epidemiologije katastrofa napisale su kako su agencije za upravljanje prirodnim nepogodama svojom pripremljenošću ipak spasile mnoge živote. </p><p>Među državama koje su imale velike evakuacije i time spasile mnoge živote su Indija i Bangladeš. </p><p>No izgledi tih država 'i dalje su usmjereni protiv njih, posebno zbog industrijaliziranih nacija koje neizmjerno ne uspijevaju smanjiti emisije stakleničkih plinova', u skladu s dogovorom ograničenja globalnog zatopljenja na 1.5 stupnjeva Celzija, pišu dvije autorice. </p><p>- Gotovo nijedna nacija" nije učinila dovoljno da spriječi val smrti i bolesti koji je uzrokovala pandemija koronavirusa, usprkos upozorenjima UN-ovih agencija - dodale su. </p><h2>Pakao za milijune</h2><p>'Nejasno je zašto svojom voljom i svjesni nastavljamo sijati sjeme svog uništenja, usprkos znanstvenim dokazima da svoj jedini dom pretvaramo u nenastanjiv pakao za milijune ljudi', stoji u uvodu. </p><p>Guha-Sapir je upozorila da ako ekstremni vremenski uvjeti nastave brojčano rasti kao u prošla dva desetljeća, da 'budućnost čovječanstva izgleda veoma sumorno'. </p><p>Kako bi se to izbjeglo svijet mora brzo djelovati na prevenciji, prilagođavanju na klimatske promjene i smanjivanju rizika od katastrofa, zaključila je Mizutori. </p>