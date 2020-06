Izdane nove smjernice za seks s novim partnerima tijekom korona virusa

<p>Stručnjaci Službe javnog zdravstva u New Yorku ažurirali su svoje preporuke za sigurno druženje i seks u skladu s pravilima koja vrijede u doba korone. Seks je sada, kažu, 'najsigurniji s partnerom s kojim živite u domaćinstvu', no priznaju, dok se onima koji tek počinju izlaziti na spojeve savjetuje da pokušaju svesti bliske kontakte na minimum. Ne preporučuje se ljubiti se, a tijekom seksa s osobom koju ste tek upoznali svakako treba nositi - masku. </p><p>- Teško disanje i dahtanje tijekom seksa mogu proširiti virus dalje, upozorava se u smjernicama. Nove smjernice obeshrabruju grupni seks, ali ipak pružaju savjete onima koji se odluče pronaći partnera u većoj grupi.</p><p>- Izaberite veće, otvorenije i ventilirane prostore - savjetuju stručnjaci, između ostalog. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kako na nas utječe nedostatak seksa</p><p>- Naše zdravstvene smjernice vrlo su realne, svjesni smo da apstinencija tijekom pandemije ne može uspjeti. Kako se i inače ne libimo ljudi dati određene preporuke da povećaju svoju sigurnost, tako smo to učinili i ovog puta - kaže dr. <strong>Demetre Daskalakis,</strong> zamjenik povjerenika za kontrolu bolesti pri Ministarstvu zdravlja i mentalne higijene New Yorka. Dodaje kako su izradi proširenih smjernica pristupili i zato što građani New Yorka postavljaju pitanja.</p><p>Nova pravila također savjetuju ljude da obave i testiranje na koronavirus mjesečno, ili u roku od pet do sedam dana od kontakta s osobom koja je mogla biti zaražena, ili je bila u kontaktu sa zaraženim osobama. Upozoravaju i na to da da potvrđeni slučaj Covid-19, odnosno pozitivan test na antitijela nije i konačan dokaz da ste imuni od ponovne infekcije. Dakle, ne treba se uljuljati u lažnu sigurnost. </p><p>Stručnjaci su kod ažuriranja smjernica bili inspirirani pamfletom iz 1983. godine, napisanim za vrijeme početka krize oko AIDS-a.</p><h2>Za samce</h2><p>Smjernice za samce zapravo približno su jednake onima za partnere: Prakticirajte društveno distanciranje, družite se i ručajte vani, ali zadržite ukupni broj kontakata niskim kako biste umanjili rizik, savjetuje epidemiologinja, doc. dr. <strong>Julia Marcus</strong>, s Odjela za populacijsku medicinu Medicinskog fakulteta u Harvardu</p><p>Istina, samci imaju dodatni izazov. Premda nema formule koja bi mogla jamčiti sigurnost na spoju s različitim ljudima, pokušajte smanjiti svoje druge kontakte - poput odlaska u kupovinu ili na poslovne sastanke. Svatko tko se tako druži trebao bi imati na umu i rizik od zaraze korona virusom, kao i rizik za ljude u njegovom obiteljskom krugu, od roditelja, pa djedova i baka.</p><p>- Naravno, na što više spojeva odlazite, to je rizik veći - kaže dr. Marcus. </p><h2>Prije intimnog odnosa ispitajte situaciju</h2><p>Ako sretnete nekoga s kime biste voljeli provoditi vrijeme i bez maske, najprije otvoreno porazgovarajte o tome kako žive, koliko kontakata svakodnevno imaju, žive li sami ili s cimerima, imaju li baku i djeda koje redovito viđaju i slično, što bi zahtijevalo dodatne mjere opreza ako odlučite postati intimni.</p><p>- Jednostavno morate obaviti takav razgovor prije nego se uputite u intimne odnose. Zapravo, morate razgovarati o sigurnosti i prije nego se poljubite - kaže dr. Marcus. </p><p>U Nizozemskoj, službenici za javno zdravstvo savjetovali su samcima da traže prijatelja za seks, tj. osobu od povjerenja s kojom će ekskluzivno održavati odnose tijekom pandemije. To ne mora nužno biti dugoročno partnerstvo, ističu i u Nizozemskoj i u New Yorku.</p><p>Neki stručnjaci za odnose kažu da, osim očiglednih izazova, pandemija pruža jedinstvenu priliku za poticanje dubljih veza s drugima jer smo prisiljeni usporiti proces upoznavanja.</p><p>- Ova kriza tjera ljude da promišljaju o onome što traže - kaže <strong>Ken Page,</strong> psihoterapeut i suosnivač DeeperDating.com. Kaže da je to vrijeme za razvijanje novih tehnika i vještina intimnosti koje mnogi od nas očajnički trebaju, ali za njih nismo imali vremena. </p><h2>Što donose nove smjernice za samce u New Yorku</h2><p>Svi Newyorčani trebali bi ostajati kod kuće koliko god je to moguće, te tako spriječiti širenje korona virusa. </p><p>Virus se širi česticama u slini, sluzi ili dahu ljudi koji su zaraženi, a koji uopće ne moraju imati simptome. Virus je pronađen i u spermi i izmetu ljudi oboljelih od COVID-19, a još se ne zna može li se širiti vaginalnim ili analnim seksom. </p><p><strong>Seksajte se samo sa sigurnim partnerima</strong></p><p>Vi ste sami sebi najsigurniji seksualni partner, odnosno COVID-19 se sigurno ne širi masturbacijom. Vodite računa da operete sve 'igračke' koje koristite prije masturbacije, i to vodom i sapunom, te da operete ruke. </p><p>Sljedeći siguran partner je onaj s kojim živite. Seksualni odnosi sa samo jednom osobom smanjuju rizik od širenja COVID-a tijekom seksa. Ulazite u odnos samo s partnerom koji pristaje na seks. </p><p>Ograničite bliske kontakte, pa i seks, s ljudima koji nisu iz vašeg kućanstva. Ako ulazite u seksualni odnos s partnerima izvan kućanstva, svedite njihov broj na minimum i porazgovarajte s njima o rizicima prije seksa. Trebate znati provode li mjere zaštite, jesu li nedavno bili testirani, jesu li možda bili u kontaktu s ljudima za koje se sumnja da ima korona virus, odnosno imaju li neke simptome u posljednjih 14 sana. To su kašalj, vrućica, suho grlo, te kratak dah, odnosno općenito poteškoće s disanjem. </p><p>Ukoliko je riječ o ljudima koji su bili testirani na COVID-19 i bili pozitivni, imajte na umu da bi trebalo proći najmanje 10 dana od pojave simptoma te najmanje tri dana od kad je prestala temperatura da biste mogli smatrati da nisu zarazni. </p><p>Izbjegavajte kontakte i odnose s više ljudi, odnosno ako se u njih upuštate, izbjegavajte zatvorene i zagušljive prostore. Neka lista gostiju bude ograničena samo na ljude koje poznajete. Idite na druženje s partnerom koji je na to pristao, te birajte veće i otvorene prostorije koje su dobro prozračene. Nosite masku, izbjegavajte ljubljenja, te dodire po nosu, očima i ustima.</p><p>Partnere koje ste upoznali na mreži, ili one koji zarađuju za život pružajući seksualne usluge zasad nastojte izbjegavati. Držite se video-druženja, chata i zooma, koji su trenutno puno sigurnija opcija. </p><p>Ako se odlučite na seks s osobom izvan svog sigurnog kruga, ili to činite češće, razmislite o potrebi da se testirate na COVID-19 na mjesečnoj bazi. Pratite se, odnosno svakako reagirajte ako se pojave neki simptomi. Ne družite se s ljudima u svojoj okolini kod kojih postoji veći rizik od oboljenja, dakle starijima od 65, ili ljudima s kroničnim bolestima. I budite jako uporni oko higijene ruku te nošenja maske u kontaktima s drugim ljudima. </p><p><strong>Ako test nije pozitivan, ne znači da ste sigurni</strong></p><p>Budite oprezni pri korištenju testova za donošenje odluka o tome s kim ćete se upustiti u seksualni odnos. Naime, čak i negativan rezultat na testiranju ne znači da osoba sigurno nije zaražena koronom i nije širitelj virusa, kao što i vaš pozitivan nalaz na antitijela ne mora značiti da ste sigurni od mogućnosti ponovne zaraze. </p><p><strong>Detalji... </strong></p><p>Ljubljenjem se lako može prenijeti virus, pa izbjegavajte ljubiti ljude koji nisu dio vašeg obiteljskog ili životnog kruga. Vodite računa da bi lizanje anusa moglo biti rizično, pa ga izbjegavajte. </p><p>Nosite masku tijekom seksa, jer teško disanje i dahtanje tijekom seksa povećavaju rizik od prijenosa virusa. </p><p>U svom izvješću Služba za javno zdravstvo New Yorka osvrnula se i na one koji vole malo perverznije aktivnosti. Tako kažu: Budite kreativni u seksualnim pozama i fizičkoj distanci pa tako možete koristiti zid koji omogućuje spolni kontakt ali sprečava kontakt lice u lice. </p><p>Masturbirajte zajedno, ali nemojte sjediti preblizu, kako ne biste disali jedno drugom u lice. </p><p>Pranje prije i nakon seksa važnije je, vjerojatno, nego ikad prije. Dobro perite ruke i seksi igračke koje koristite, vodom i sapunom. </p><p><strong>Preskočite seks ako imate neke simptome</strong></p><p>Ako se ne osjećate dobro, odnosno ako vi ili vaš partner imate neke simptome koji upućuju na COVID, izbjegavajte ljubljenje, seks te općenito bliski kontakt. To se pogotovo odnosi na ljude koji žive s osobom koja ima bolest pluća, umjerenu do tešku astmu, srčane bolesti, dijabetes, pretilost, bubrežne bolesti, bolesti jetre, rak ili oslabljeni imunološki sustav zbog liječenja. </p><p><strong>Vodite računa o zaštiti od spolno prenosivih bolesti i neželjene trudnoće</strong></p><p>I u vrijeme korona virusa treba voditi računa o zaštiti od spolno-prenosivih bolesti, poput HIV-a. Dakle, koristite kondom. On može biti koristan i u zaštiti od neželjene trudnoće, u protivnom pobrinite se da postoji odgovarajuća zaštita. </p><p>U slučaju potrebe, posavjetujte se u medicinskim ustanovama koje pružaju pomoć u prevenciji prenosivih bolesti ili neželjene trudnoće.</p>