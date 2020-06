Majka s troje djece propješačila 563 km da se spasi od korone!

<p>Peruanka <strong>Maria Tambo </strong>morala je napustiti Limu jer je bila uplašena i očajna. Djeca s kojom je stigla u glavni grad Peru su gladovala...</p><p>S kćerima je tamo stigla iz sela u Amazoniji da bi njena kći Amelie (17) mogla postati prva iz obitelji koja će upisati fakultet. Ranije je tinejdžerica osvojila prestižnu stipendiju za studiranje u Limi, a plan je bio u Limi unajmiti malu sobu i pomoći kćeri da se situira. Njena majka Maria bi se zaposlila u restoranu da joj pomogne.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Obitelj pješačila kroz brda i prašumu da bi se spasila od korone:</strong></p><p>I onda se dogodila pandemija korona virusa. Kad je Covid-19 došao u Peru, država je stala.</p><p>Pošto više od 70 posto Peruanaca radi u neformalnoj ekonomiji, Maria je ostala bez svih poslova koje je paralelno radila jer je u državi uvedena stroga karantena.</p><p>Dva mjeseca u karanteni su prošla, a obitelj je ostala bez novca za plaćanja smještaja i hrane. Maria se zato odlučila vratiti u njihovo rodno selo u u regiji Ucayali koja je od Lime udaljena 563 kilometra. </p><p>Postojao je jedan veliki problem. Javni prijevoz uopće nije radio pa je pješačenje za Mariu i obitelj bila jedina opcija.</p><p>- Bila sam svjesna opasnosti u koju stavljam svoju djecu, ali nisam imala izbora. Ili ću umrijeti putem ili od gladi - rekla je Maria za <a href="https://edition.cnn.com/2020/06/17/americas/peru-coronavirus-walk-home-intl/index.html" target="_blank">CNN</a>.</p><p>Novinar CNN-a <strong>Guillermo Galdos </strong>pronašao je 40-godišnju Mariu preko WhatsApp grupe u kojoj je tisuće Peruanaca raspravljalo o tome da napuste Limu i vrate se svojim kućama. Maria mu je dopustila da je slijedi na putu do kuće i ispriča mu svoju sudbinu.</p><p>Limu su napustile početkom svibnja. Maria je na licu nosila zaštitnu masku, a na leđima sinčića Meleca i šareni ruksak s malim srcima. Amelie i Yacira (7) hodali su pored nje i nosili svoje ruksake. Nisu bili sami jer su im tisuće drugih Peruanaca pravilo društvo na cesti. Svi su bježali od pandemije i gubitka prihoda. </p><p>Hodali su preko prašnjavih cesti, željezničkih tračnica, sve do prašuma Amazonije koje i nije najsigurnije mjesto za ženu s troje djece. Uz to im je bilo nesnosno vruće, no nisu odustajali. </p><p>Jedva da su imali hrane i pića, bilo je trenutaka kada su im stranci davali hranu, a povremeno bi ih netko i povezao određeni dio puta. Maria i njezine kćeri uglavnom su hodale. Kada su trećeg dana došli u Ande, na nadmorsku visinu od 4.500 metara i među rijedak zrak, jedan ih je kamiondžija povezao i dao im je hrane. </p><p>- Toliko sam puno hodala. Šake moje kćeri postepeno su postajale sve ljubičastije. Mislila sam da neće uspjeti - kazala je poprilično emotivna.</p><p>Obitelj Tambo putem je morala proći u policijske kontrolne točke koje su ustanovljene kako bi se onemogućilo da zaraženi iz Lime, epicentra virusa u Peruu, bolest šire u ruralna područja. Kada je Maria s djecom stigla u San Ramon, prije samog ulaska u džunglu, policija ju je zaustavila i rekla da 'ovdje ne može proći s djecom'.</p><p>Slagala im je da se vraća na svoju farmu u Chaparnaranju jer policajcu nije mogla reći da je dolazila iz Lime. Da mu je to rekla, ne bi im dali da nastave. Maria je bila ustrajna jer su se virusa manje bojali od smrti zbog gladi. Nakon sedam dana i noći te 483 kilometra puta, Tambo i njezina djeca stigli su u regiju Ucayali. Ponovno zapreka. Naime, u Ucayalu se nije moglo ući zbog karantene. </p><p>- Jedini respirator koji imamo je zrak, a naša klinika nema ništa za borbu protiv virusa. Što bi se dogodilo kada bi zaražena osoba ušla među nas? Kako bismo pobjegli? - pitao ih je jedan od starješina autohtonog naroda Ashaninka iz regije Ucayali. </p><p>Maria nije planirala odustati. Nakon pregovora s lokalnim vođama, njoj i njezinoj djeci dopušten je odlazak kući, ali samo pod uvjetom da se izoliraju na 14 dana. Obitelj je kući stigla po noći, a njihovi su im psi potrčali u zagrljaj. Maria je pala na koljena i počela jecati. Zahvalila se Bogu jer ju je doveo kući. Psi su za to vrijeme veselo mahali repovima i njuškali ih. <br/> Dok je majka plakala, njezin suprug Kafet i svekar izašli su iz tame. Bili su veseli, ali su držali distancu. Nitko se nije dodirivao. Nije bilo zagrljaja zbog virusa. </p><p>- Bilo je jako teško, patili smo, ali ne želim se više vraćati u Limu. Mislila sam da ćemo kćeri i ja tamo umrijeti - poručila je za kraj.</p>