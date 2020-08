Dosadne urasle dlačice: Kako ih spriječiti, ali i liječiti ako se jave

Vrlo često urasle dlake prati crvenilo, gnojenje i neugodan svrbež. Često se pojavljuju nakon depilacije kad se dlačicu ne iščupa van s korijenom, već ju se istegne i potrga, a pubično područje je osobito podložno tome

<p>Imate li male crvene kvržice na koži koje izgledaju kao prištići na pubičnom području koje obično depilirate? Ako imate, moguće je da su u pitanju urasle dlačice. To je uvijek neugodno i neočekivano iznenađenje, a najčešće se događa na licu, nogama, pazuhu ili na bikini zoni. </p><p>Pogledajte video:</p><p>Do urastanja dlaka dolazi zbog brijanja preblizu površini kože, može doći do rotacije korijena dlake ili zbog izbrijavanja dlaka u smjeru suprotnom od njihova rasta. Tijekom naglih pokreta kod depilacije voskom dolazi do prijeloma dlake, a isto se događa i prilikom epilacije. Kad one ponovno počnu rasti, javlja se urastanje dlaka, piše <a href="https://www.womansday.com/health-fitness/womens-health/a33382008/ingrown-pubic-hair/">Woman's Day</a>. Tome su osobito podložni ljudi s jakim korijenom dlaka, tamnim i gustim dlakama te oni sa suhom kožom i kovrčavom kosom.</p><p>Kod nekih one mogu biti posebno velik problem pa će se s vremena na vrijeme i upaliti - no umjesto da ih istiskujete, isprobajte neki od učinkovitijih i puno manje bolnih načina da spriječite urastanje dlačice.</p><h2>Kako spriječiti urastanje dlačica:</h2><h2>1. Koristite proizvode za tijelo sa glikolnom ili mliječnom kiselinom</h2><p>Urasle dlačice mogu nastati i kada folikul dlake ometaju mrtve stanice kože, što se rješava sa pilinzima. Radite ih i na pubičnom području, uz malo opreza da kiseline ne nanosite na sluznice.</p><p>- Pilinzi to pomažu spriječiti tako što mrtve stanice kože 'izbacuju' na njenu površinu. Kao i kod problema s aknama, glikolna kiselina razgrađuje mješavinu sebuma i mrtvih stanica kože koje stvaraju prepreke dlačicama, tako da mogu puno lakše doći do površine i bez da se područje upali.</p><p>Kod tamnijih tipova kože, urasle dlake znaju ostaviti i neestetske pigmentacijske tragove, ali redovita uporaba glikolne kiseline (npr. mlijeka za tijelo sa glikolnom kis.) čini čuda.</p><h2>2. Radite piling kože sa salicilnom kiselinom</h2><p>Salicilna kiselina nije idealna samo za one koji pate od akni, već je izvrsna i za sprečavanje urastanja i liječenje već uraslih.</p><p>BHA (beta hidroksi kiselina), prodire dublje u pore kako bi uklonila nakupine mrtvih stranica kože i ulja.</p><p>- BHA kožu čine propusnijom za 'neometan' rast dlačice - napominje Johanna, a također imaju i protuupalna svojstva, a prema Parker, snažna antibakterijska svojstva također pomažu u smanjenju rizika od infekcije.</p><h2>3. Koristite četku ili rukavicu za tijelo</h2><p>Kako stari, koža postaje 'manje učinkovita' i u procesu detoksikacije i eliminacije i prirodnom izbacivanju slojeva mrtvih stanica koje joj začepljuju površinu.</p><p>Brzi piling sa četkom ili eksfolijacijskom rukavicom prije svakog tuširanja poboljšava promet stanica, što znači manje začepljenih pora kako bi dlake mogle normalno rasti.</p><h2>4. Mrtve stanice kože očistite sa 'grubljim' (mehaničkim) pilingom</h2><p>Za sve one koji su samo za brzo tuširanje, grublji je piling idealno rješenje. </p><p>Kao i pilinzi sa kiselinama i oni sa grubljim zrncima pomažu da se dođe do novije i mekše stanice kože kroz koju dlačice mogu lako prodrijeti.</p><p>Ako imate uraslih dlačica na bedrima ili bikini zoni, pronađite piling sa šećerom koji je na osjetljivijim dijelovima nježniji, a koristite ga jednom ili dva puta tjedno da biste primijetili pravu razliku.</p><h2>5. Uložite u lasersko uklanjanje dlaka ili IPL uređaj.</h2><p>Ako vam urasle dlačice jako smetaju, a pokušali ste ih se riješiti više puta i ništa nije pomoglo, napravite lasersko uklanjanje dlaka - ono folikulu dlake oštećuje u korijenu. To je učinkovita, dugoročna metoda za sprečavanje neželjenih dlačica, ali važno je napomenuti da se one samo smanjuju i stanjuju, a ne uklanjaju trajno.</p>