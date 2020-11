Uređaj koji radi hiperventilaciju ubrzao oporavak od alkohola

Svjetska zdravstvena organizacija navodi kako svake godine oko tri milijuna ljudi umire zbog konzumacije alkohola, a znanstvenici su otkrili kako se brže riješiti intoksikacije

<p>Etanol je alkohol koji je prisutan u alkoholnim pićima, a utječe na svaki dio ljudskog tijela. Šteti funkciji mozga, cirkulaciji, pa čak ugrožava rast noktiju. Kad se dostigne određena razine intoksikacije, odnosno koncentracije alkohola u krvi, rezultat može biti višestruko oštećenje organa pa čak i smrt, piše <a href="https://medicalxpress.com/news/2020-11-potential-game-changer-reverse-alcohol-intoxication.amp?utm_source=fark&utm_medium=website&utm_content=link&ICID=ref_fark">Medicalexpress</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Alkohol izaziva više od 200 bolesti</p><p>U nedavno objavljenoj studiji u časopisu Nature Research Journal tim znanstvenika pod vodstvom dr. <strong>Josepha Fishera</strong> otkrio je način na koji bi vrlo jednostavna metoda mogla poslužiti kao terapija kod teškog trovanja alkoholom, ali i prva pomoć kod bržeg otrježnjenja.</p><p>Obično oko 90 posto alkohola u ljudskom tijelu čisti isključivo jetra i to jednakom brzinom koja se ne može povećati. Trenutačno ne postoji ni jedna druga metoda, osim dijalize, kojom se alkohol može ukloniti iz krvi. Kod liječenje teških trovanja alkoholom liječnici imaju na raspolaganju potporne mjere poput terapije kisikom, infuzije te pomoći u disanju, a ukoliko se pojave problemi sa srcem, postoje i lijekovi koje mogu dati pacijentima.</p><p>No načelo koje stoji iza pristupa ovo tima znanstvenika je jednostavno pojačano angažiranje pluća kako bi alkohol brže izdahnuli. Što je disanje brže, obrazložili su, to se više alkohola eliminira. Konkretno, tvrde da je hiperventilacija eliminirala alkohol iz organizma najmanje tri puta brže nego samo kroz jetru.</p><p>- Ali ne možete samo hiperventilirati, jer biste se za minutu ili dvije onesvijestili - objašnjava dr. Fisher, anesteziolog i stariji znanstvenik s istraživačkog instituta Opće bolnice u Torontu (TGHRI).</p><p>Kada čovjek hiperventilira, diše dublje i brže od uobičajenog. Na taj način tijelo uklanja ugljični dioksid iz krvi zajedno s alkoholom. Smanjenje ovog plina u krvi uzrokuje simptome kao što su vrtoglavica, trnci ili utrnulost ruku i stopala te nesvjestica.</p><p>Doktor Fisher i njegov tim koristili su uređaj koji omogućuje pacijentu hiperventilaciju alkohola istovremeno vraćajući preciznu količinu ugljičnog dioksida kako bi ga održao na normalnoj razini u krvi bez obzira na opseg hiperventilacije. Oprema je veličine male aktovke i koristi sustav ventila, neke spojne cijevi, masku i mali spremnik sa komprimiranim ugljičnim dioksidom.</p><p>- To je vrlo osnovni, niskotehnološki uređaj koji se može izraditi bilo gdje u svijetu. Nisu potrebna elektronika, računala ili filteri. Gotovo je neobjašnjivo zašto nismo pokušali to učiniti prije više desetljeća - kaže dr. Fisher.</p><p>Ova je studija prva znanstvena demonstracija da bi se osnovna brzina eliminacije alkohola mogla znatno premašiti hiperventilacijom. Rezultate su dobili u laboratoriju s volonterima. Autori preporučuju daljnja ispitivanja metode kako bi razumjeli na koji način se ova tehnologija može primijeniti u kliničkom okruženju.</p>