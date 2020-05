Usamljenost vas izjeda doma? Pronađite sreću u sitnicama

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Emocionalno zdravi ljudi imaju volju za životom, zadovoljni su

Ljudi žele fizički boraviti zajedno, no usamljenost je prilično raširena u moderno vrijeme i društveno distanciranje je samo potaknulo taj problem - kaže psihologinja Judith Moskowitz za NPR.

- Za naše zdravlje nužno je pronaći način da ostanemo u kontaktu s drugima, jer produljena izolacija može povećati rizik od depresije i tjeskobe. Znamo od ranije da je rizik veći što izolacija traje dulje - kaže dr. Sandro Galea iz Bostona.

Mjere socijalne distance će vjerojatno ostati na snazi sve dok znanstvenici ne pronađu lijek ili cjepivo, pa će tako i veća okupljanja biti zabranjena. Starijim ljudima i onima koji inače žive sami, ta izolacija može posebno teško padati. Stoga ljudi moraju pronaći način za interakciju čak i pod ovim neuobičajenim okolnostima.

Donosimo nekoliko strategija kako ostati u kontaktu s drugima.

1. Potražite društvo online

Kad je riječ o vašem emocionalnom zdravlju, društvene platforme su mač sa dvije oštrice. Ako samo gledate sadržaje na Facebooku, Instagramu ili TikToku, to vam neće pomoći da stvorite značajnija poznanstva s drugima. Pa umjesto da samo gubite vrijeme na gledanje tuđih života, koristite društvene platforme za snažnije i konkretnije povezivanje s drugima.

Započnite s pitanjem što vam zaista nešto predstavlja u životu. Imate li hobi kojeg biste voljeli obnoviti ili se možda po prvi put želite nečemu ozbiljnije posvetiti. Postoji čitav niz online predavanja i tečajeva, od jezika do keramičarskih radionica, pa do izrade kruha.

- Oduvijek ste željeli naučiti svirati neki instrument? Potražite online tečaj - savjetuje Moskowitz.Osobni odnosi koji se odvijaju u neposrednoj blizini drugih ljudi omogućuju vam da uočite izraze lica i govor tijela. U tom smislu pohađanjem online satova uživo možete simulirati okupljanja iz stvarnog života. To je također jedan od načina da upoznate ljude i proširite svoju društvenu mrežu - ističe Moskowitz.

- Osim za predavanja, društvene mreže možete koristiti i kako biste ostali u kontaktu s prijateljima, ali umjesto da samo komentirate, radije se usredotočite na osobnu interakciju. Intimnost poruke namijenjene samo jednoj osobi je dubina interaktivnog razgovora koji će nam pomoći - kaže sociolog Joe Walther koji se bavi informacijskim tehnologijama.

2. Izrazite se umjetnički

Ako tražite prostor na kojem se možete izraziti kao umjetnik i pronaći istomišljenike, provjerite zajednicu UnLonely Project koju provodi inicijativa Stuck At Home Together. Ondje možete pogledati film, a zatim sudjelovati u online raspravi u kojoj ćete podijeliti svoje mišljenje. Kako bi podignuli motivaciju članova, voditelji grupe su osmislili izazove poput onoga da izradite autoportret od predmeta koje imate u kućanstvu.

Iza te inicijative stoje liječnici i znanstvenici koju dokumentiraju na koji način kreativni proces pomaže ljudima u tome da zadrže bolje zdravlje i izbore se protiv bolesti.

- Kad stvarate umjetnost, vi ste u tom trenutku, sa svojim ste mislima i osjećajima - kaže Jeremy Nobel, osnivač programa.

Smatra da dijeljenjem onoga što ste stvorili ujedno dijelite nešto što predstavlja vaše misli i osjećaje, bez obzira je li riječ o pjesmi, kolaču, kipu ili fotografiji. Usamljenost je samo nedostatak društva, nastavlja on, i kaže da vjeruje kako do nje dolazi zbog otuđenja čovjeka od vlastitog ja te pitanja kako se uklapa u ovaj svijet. Umjetnost u tome može biti snažan posrednik i kanal za istraživanje vlastitog identiteta.

- Vjerujem da je za mnoge ljude to ključan prvi korak kako bi se mogli povezati s drugima na autentičan način - kaže Nobel.

3. Pomozite starijima

Za mnoge starije ljude socijalno distanciranje je donijelo čitav niz izazova.



- Nije samo riječ o nedostatku kontakta s drugima, nego i nemogućnost da se bave stvarima koje su važne za njihov život, poput kupovine namirnica ili podizanja lijekova u ljekarni - kaže fizijatrica Kelli Tice Wells zaposlena u tvrtki za zdravstveno osiguranje Florida Blue.

Njezina tvrtka sad nudi starijima virtualnog prijatelja i asistenta koji ih vodi kroz program Papa Pals. Ondje pomažu spojiti starije ljude s mlađima koji su plaćeni za za usluge pomoći u kućanstvu.

Socijalna radnica Miriam Membreno iz Miamija kaže da je nedavno počela raditi za Papa Pal budući da su joj skratili radno vrijeme u centru za socijalnu skrb. Virtualno se brine za nekoliko ljudi.

- Osjećam se kao da im pomažem u tome da budu manje usamljeni. Ponekad žele samo razgovarati i treba im netko tko će ih saslušati. Kad ih virtualno posjećujem, imam dojam da su se neki od njih zatvorili u sebe, pa im treba način na koji će se osloboditi nagomilanog stresa i zabrinutosti - kaže Membreno.

Još jedan program za seniore, Live a Dream, emitira video snimke kako bi nekome uljepšali dan. Mladi ljudi mogu podijeliti svoj video u kojem pričaju vic, sviraju neki instrument ili samo nude ohrabrujuće i motivirajuće izjave. Postoje mnogi drugi programi koji pomažu starijim sugrađanima da se spoje sa mlađima, pa samo potražite nešto za sebe u lokalnoj zajednici.

4. Volontirajte online

Mnoge udruge i organizacije bore se s nedostatkom financija i traže način da prežive uz pomoć volontera, pa čak i onih s kojima neće imati nikakve kontakte. Tako, primjerice, u SAD-u Smithsonian nudi mogućnost volonterima da digitaliziraju radne dokumente istaknutih Amerikanaca. To znači da prepisuju dnevnike, papire i druge sadržaje pisane rukom i pretvaraju ih u računalne dokumente. Postoje i programi za slijepe, poput Be My Eyes.

Riječ je o aplikaciji koja spaja slijepe i slabovidne ljude sa volonterima koji im nude virtualnu pomoć. U svijetu volonterstva traže se pojedinci koji imaju različite osobine i znanja, pa sigurno možete pronaći i nekoga tko treba baš vas.

5. Budite ljubazni prema prijateljima

Ponekad će mala gesta pomoći da se pokidana prijateljstva obnove, pa iako ne možemo zajedno peći kolače ili otići na pivo, svakako možemo prijatelju dostaviti peče kekse. Možete umjesto susjeda otići u trgovinu i donijeti mu namirnice.

- U ova teška i neizvjesna vremena, imate osjećaj kao da su vam sve oduzeli i više nemate što ponuditi, no to nije točno. Čaj i najmanji čin pomaganja nekome drugome vraća se do vas i osnažuje vas kao čovjeka. To podiže moral i pomaže da se osjećate puno bolje. To može biti i obična šala koja je nekog nasmijala, topla poruka ljubavi ili običan telefonski poziv prijatelju - kaže Moskowitz.

