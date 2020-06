'Ušminkamo se i pravac špica. Tu tradiciju dijelimo 35 godina'

Mi se volimo ‘zrihtati’, otići u grad, popiti kavu i podružiti se s ljudima. Uživamo u svojoj mirovini i lijepo nam je, kažu Zrnka Naletilić i Miroslav Sabolek koji nikada ne prođu nezamijećeno

<p>Svaku subotu idemo u grad. To nam je ritual, a obavezno prije izlaska usklađujemo outfit za taj dan, kažu <strong>Zrnka Naletilić i Miroslav Sabolek</strong>, bračni par iz Zagreba koji na pitanje o godinama složno odgovaraju da zajedno broje 154. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Zajedno se sređuju</p><p>Prilagođavaju se jedan drugome, kako u odjevnim kombinacijama tako i u životu koji zajedno dijele gotovo 35 godina, a u braku su 26. Fotografi ih na subotnjoj špici često ulove na putu prema omiljenom kafiću, jer oni svojim odjevnim kombinacijama privlače pažnju prolaznika na zagrebačkim ulicama.</p><p>- Subotom kavu pijemo u Argentini, a ako odemo preko tjedna onda u kafiću Charlie. Tamo sve poznajemo i uvijek se dobro provedemo - kažu.</p><p>Da modni svijet nije samo za mlade dokazuju Miroslav i Zrnka koji pomno promišljaju o svom stajlingu prije svakog odlaska u grad ili na koncert.</p><p>- Ja obožavam leptir mašne. To je odličan dodatak i ne znam zašto ga današnji muškarci ne nose često. Ja ih ukupno imam 45, evo pogledajte - govori nam Miro pokazujući svoju kolekciju mašni različitih boja i uzoraka.</p><p> - Kada smo zadnji put bili na koncertu, rekao sam Zrnki, ‘Plaćaš kavu za svakog kog vidiš da nosi leptir mašnu. Bilo ih je možda dvoje - kaže.</p><p> Leptir mašna, kaže Miro, nosi se za izlaske. Pomno ih bira ovisno o drugim odjevnim komadima, ali i prema onome što nosi supruga. </p><p>Dok sam radio, na posao nisam išao bez kravate, kaže Miro koji je inače diplomirani ekonomist i do mirovine se bavio marketingom. Godine su za njih samo broj, a njihov društveni život nije ništa bolji nego što je bio u nekim mlađim danima.</p><p>- Osim šetnji našim divnim Zagrebom, obožavamo koncerte i izložbe. Uvijek smo zajedno i rijetko kada ćete mene ili Miru sresti same, osim možda kada idem na frizuru jedanput tjedno. To su ipak ženske stvari - kroz šalu nam govori Zrnka.</p><p>- Ja sam se uvijek voljela dotjerati. U hlačama me možete uhvatiti samo ponekad ljeti. Uvijek sam u suknji ili haljini u kombinaciji s cipelama na petu. Doduše, uvijek sam nosila visoke pete, no s godinama sam se ipak morala mrvicu spustiti - kaže Zrnka te dodaje kako za nju postoje modna pravila koja se ne krše. </p><p>- Vidim da se sada nosi traper i koža u kombinaciji s haljinama svilenih uzoraka, ali ne ide to zajedno. Treba se paziti i na materijale - savjetuje Zrnka.</p><p>Zrnka je profesorica hrvatskog i engleskog jezika. Kako kaže da je uvijek bila dotjerana, pitali smo je, koliko joj je trebalo da se spremi za posao.</p><p>- Ustajala bi se u šest ujutro, doručkovala i sredila se u roku 45 minuta. To sam nekad mogla, danas mi ipak treba nešto dulje - kaže.<br/> Zrnka osim velike kolekcije odjeće, cipela i nakita obožava sove. Figurica s motivima sove broji 230. </p><p>- Svi me pitaju zašto sova. Pa kako zašto? Baš je simpa i slatka - kaže te dodaje da često nosi nakit s motivima sove.</p><p>- Moja Zrnka se uvijek sredi tip-top. Onda kada smo na primjer u kafiću, ja naručim i kažem ‘Za moju lijepu suprugu’, a ona me samo klepne po ramenu - kaže Miroslav.</p><p>Pitali smo ih kako usklađuju outfite, a oni jednostavno kažu da je važno da se boje slažu.</p><p>- Ako je Zrnka odlučila primjerice obući nešto u smeđoj boji, onda ja nosim smeđe hlače - kaže Miro, a na pitanje tko prvi bira stajling kažu da su ravnopravni kao u svemu što rade zajedno.</p><p> - Nema kod mene i Zrnke ovo je muški posao, ovo ženski... ako ona skuha ručak, ja operem suđe - kaže Miro te dodaje da su se za današnju špicu odlučili na zlatnu, bež i crnu boju. </p><p>- Ja sam izabrao mašnu koja ima zlatno i crno, a ovaj put se moja draga prilagodila meni - kaže Miro koji je s bež puloverom upario sive hlače i bijelu košulju. Zrnka je odvažno nosila suknju s uzorkom, a outfit je upotpunila zlatnom torbom i nakitom u zlatnoj i crnoj boji.</p><p>- Mi se volimo ‘zrihtati’, otići u grad, popiti kavu i podružiti se s ljudima. Uživamo u svojoj mirovini i lijepo nam je - kaže veseli par.<br/> Uvijek zajedno i složni, Zrnka i Miro smatraju da je za dobar brak na početku važna kemija, a kasnije prijateljstvo, razgovor i tolerancija.</p><p>- Kada jedan ima žutu minutu, važno je da onaj drugi ne dodaje ulje na vatru. Bitno je razgovarati - savjetuje Zrnka.</p><p>- Mi gledamo današnje mlađe generacije. Oni sjednu na kavu i svatko gleda u svoj mobitel. Ja i moja draga se prošetamo pa se lijepo sjednemo i pričamo, gledamo ljude oko sebe i uživamo - zaključuje Miro.</p>