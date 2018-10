Ušteda: Koja hrana traje dulje od roka, a koja neograničeno?

Budući da je sol mineral, ne može se pokvariti. Treba je držati u dobro zatvorenom spremniku kako biste izbjegli upijanje vlage, ističe dipl. ing. nutricionizma Sandra Marić Bulat.

Slično je i sa šećerom.

- Bakterije ne rastu na šećeru zbog niskog sadržaja vlage, pa pravilno pohranjeni šećer može trajati zauvijek - kaže nutricionistica. S obzirom na to da smeđi šećer i šećer u prahu imaju tendenciju stvrdnjavanja, najbolje ih je iskoristiti u roku od dvije godine.

- Sirova bijela riža ima neograničeni rok trajanja ako se čuva dobro hermetički zatvorena. Čak i polirana bijela riža pohranjena u uvjetima bez kisika i hladne temperature može ostati svježa do 30 godina, dok smeđa riža ima mnogo kraći rok trajanja, od 6 do 12 mjeseci. Zbog većeg sadržaja ulja dolazi do bržeg kvarenja - ističe Marić Bulat.

Dodaje da je rižu najbolje držati u hermetički zatvorenom spremniku na suhom i hladnome mjestu.

- I ocat ima neograničen rok trajanja jer ima nisku pH vrijednost. Koristili su ga i drevni Babilonci prije oko 5000 godina kao začin, ali i sredstvo za čišćenje - navodi nutricionistica. Dodaje da ga je važno čuvati na hladnom i mračnome mjestu, kao i ulje.

- Orašasti plodovi na akcijama znaju stajati i do 30 posto manje te ih zato nije loše kupiti u većim količinama jer imaju dugi rok trajanja. Naime, očišćeni orašasti plodovi mogu se čuvati i do godinu dana, a najbolje ih je pohraniti u tamnu staklenu posudu i čuvati na hladnome mjestu - ističe nutricionistica. Ako stoje u zamrzivaču, rok trajanja im je oko dvije godine. Začini su također skupi pa ih je dobro kupovati u većim količinama.

- Začine je najbolje skladištiti na suhom i tamnome mjestu. Direktna sunčeva svjetlost, toplina, zrak i vlaga njihovi su najveći neprijatelji te ih se stoga preporučuje čuvati u tamnijim staklenkama - ističe nutricionistica i dodaje kako mogu stajati od dvije do tri godine. Kad se brašno pravilno pohrani, može biti dobro i od šest do osam mjeseci nakon datuma otisnutog na pakiranju. Cjelovito pšenično i neka druga brašna imaju kraći rok trajanja, od četiri do šest mjeseci nakon otisnutog datuma trajanja.

- Brašno je važno čuvati na suhome mjestu, jer ako sadržaj dođe u doticaj s vlagom, doći će do stvaranja pogodnih uvjeta za razvoj nametnika, poput moljaca i plijesni - napominje nutricionistica. Bez pristupa zraka i svjetlosti, suhi grah može trajati gotovo neograničeno, no postupni gubitak vlage može utjecati na teksturu i okus. Neotvorene butelje također nemaju rok trajanja.

- Otvorene boce vina važno je dobro začepiti, skloniti od izvora svjetlosti i topline te ih staviti u uspravni položaj. Položena boca može procuriti, a postoji i veći rizik od ulaska zraka u nju - kaže nutricionistica.

Kvalitetno bijelo vino neće brzo oksidirati, a sorte poput kvalitetnog chardonnaya, rizlinga ili bijelog sauvignona nakon otvaranja bez problema mogu stajati u hladnjaku od tri do pet dana u boci začepljenoj plutenim čepom, nastavlja nutricionistica i dodaje kako bi kvalitetna vina trebalo potrošiti u roku od dva dana. Crno vino nakon otvaranja može stajati začepljeno na mračnom i hladnome mjestu, ali ne u hladnjaku, i to od tri do pet dana, dodaje.

- Neotvorene boce destiliranih alkoholnih pića traju neodređeno vrijeme ako su pohranjene na hladnom i mračnome mjestu. Jednom otvorena i izložena zraku neka će pića, poput votke, ruma i viskija, gubiti na kvaliteti okusa, ali neće se pokvariti. No likere koji sadrže kvarljive sastojke važno je provjeravati i paziti na znakove promjene. Oni koji sadrže mliječne proizvode, vrhnje ili jaja mogu trajati oko 18 mjeseci - ističe Marić Bulat.

