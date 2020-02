'Usvojio sam navike bogataša i promijenio mi se cijeli život'

1. navika - vježbanje 30 minuta svaki dan

Foto: Dreamstime

Najteži dio bio je pakiranje torbe za trening i odlazak u teretanu svaki dan nakon posla. Htio sam sjesti na kauč i odmarati, pogledati film ili samo spavati, ali držao sam se rasporeda koji sam si zadao i nisam htio odustati.

Ta muka nije dugo trajala, već nakon 10 dana odlazak u teretanu prešao mi je u naviku. Sva lijenost i umor odjednom su nestali i tijelo je samo bilo spremno za fizičku aktivnost. Rezultat je bio da sam bolje spavao i lakše sam se budio. Uz to, počeo sam se lakše koncentrirati i bio sam puno mirniji nego prije.

2. navika - druženje s novim ljudima

Foto: monkeybusinessimages

Komunikacije je 'valuta' uspješnih ljudi i tijekom eksperimenta trudio sam se svaki dan upoznavati nove ljude.

Prvo sam napravio popis svih ljudi koje poznajem i podijelio sam ih u dvije skupine:

Korisni ljudi - Oni uz koje se osjećam dobro i želim se s njima družiti što češće.

Toksični ljudi - Oni koji čine da se osjećam loše i pokušavam ih izbjegavati.

Da bih pronašao nove prijatelje krenuo sam na izložbe i društvene događaje koji su me zanimali. Iznenadio sam se koliko zanimljivih ljudi sa sličnim interesima možete upoznati u jednom danu. On njih sam uspio i puno naučiti i možda će mi neki od njih biti korisni u budućnosti.

3. navika - svakodnevno meditiranje

Foto: Thinkstock

Uspješni ljudi ne vode brigu samo o svom fizičkom, nego i o mentalnom zdravlju pa sam zbog toga svaki dan odlučio meditirati kako bih se opustio i doveo svoju glavu 'u red'.

Shvatio sam da je to odličan način da obnovite svoju energiju, pogotovo ako se borite s rokovima.

Meditirao sam 20 minuta prije spavanja ili 10 minuta prije spavanja i 10 minuta nakon buđenja. Već drugi tjedan primijetio sam rezultate - uobičajena napetost je nestala i postalo mi je lakše razmišljati.

4. navika - čitanje korisnih knjiga

Foto: Dreamstime

Uspješni ljudi ne čitaju iz zabave, već da bi naučili nešto korisno. Zbog toga većinom čitaju biografije, povijesne knjige, knjige o samopomoći i poslovnu literaturu.

Odabrao sam knjige iz tih žanrova i jednu sam uvijek nosio sa sobom i čitao sam kad god sam imao priliku, a dok sam vježbao slušao sam audio-knjige.

Tijekom prvog mjeseca pročitao sam četiri knjige i mogu reći da su mi bile jako korisne.

5. navika - odredite ciljeve i ostvarite ih

Foto: Thinkstock

Da bih organizirao svoje želje i ciljeve, napravio sam popise i raspodijelio zadatke koje želim obaviti kroz cijeli tjedan.

U početku, kada sam pogledao popis i vidio tu dugačku listu, činilo mi se da je nemoguće to sve završiti, ali uopće nije bilo teško. Iako nisam ispunio baš sve ciljeve koje sam želio, uspio sam u prvom tjednu napraviti mnogo više nego cijeli prošli mjesec i nisam se osjećao iscrpljeno.

6. navika - nosite jednostavnu odjeću

Foto: Dreamstime

Mnogo uspješnih ljudi koristi 'lego garderobu'. To znači da imate nekoliko osnovnih komada odjeće koji 'idu zajedno' i to stalno kombinirate. Primjerice, Mark Zuckerberg već godinama kupuje jednu te istu odjeću.

Odlučio sam napraviti isto to i bacio sam svu robu koju nisam mogao svaki dan nositi, a kupio sam si nekoliko istih majica, vesti i hlača. To je bila jedna od najboljih odluka jer sam prestao gubiti vrijeme na to što ću odjenuti svaki dan. Prestao sam misliti jesam li u trendu i uštedio sam mnogo novca jer trendi odjeća je skupa.

7. navika - budite štedljivi

Foto: Ekachai Lohacamonchai

Poznato je da bogati i uspješni ne troše novac na beskorisne stvari. Zbog toga sam počeo pratiti na što trošim novac. Svaki dan sam na popis stavljao sve što sam kupio kako bih mogao pratiti svoje troškove. Ubrzo sam shvatio da je puno jeftinije kupovati hranu za cijeli tjedan.

Svaki put kada sam si htio nešto kupiti, zapitao sam se hoće li mi to biti korisno i hoće li mi poboljšati život. Ako je odgovor bio 'da', stavio sam to na popis stvari koje planiram kupiti. Za dva tjedna opet sam pogledao popis i ako sam tu stvar i dalje htio, kupio sam. Ipak, često se događalo da više nisam uopće imao želju za tom stvari nakon dva tjedna.

Tijekom prvog mjeseca uštedio sam 40% svoje plaće, a tijekom drugog čak 60% posto.

8. navika - rano idite spavati i rano se budite

Foto: Dreamstime

Ovo mi je bila najteža navika za usvojiti jer sam navikao biti budan do kasno i gledati TV, a ujutro sam na alarmu stiskao odgodu i po nekoliko puta.

Da bih riješio taj problem, odlučio sam se svaki dan buditi točno u isto vrijeme i dolazio sam na posao sat vremena ranije. Trebalo mi je tri dana da se naviknem na novi raspored.

Već na kraju prvog tjedna primijetio sam da sam uspijevao napraviti više do podneva nego prije tijekom cijelog dana.

Zaključak

Sve ove navike pomogle su mi da budem uspješniji, zdraviji i pametniji i život mi se sasvim promijenio. Uopće nije bilo lagano, ali sada više čitam, manje se umaram, susreo sam mnogo zanimljivih ljudi i pametnije koristim svoje slobodno vrijeme.

Zadržat ću sve ove navike i dodat ću još neke i baš se veselim izazovu, zaključio je novinar za Brightside.

