Utjecaj planeta: Lav se treba paziti, Strijelac će tražiti istinu

Retrogradni hod planeta podrazumijeva prividno kretanje planeta unatrag, u pravcu koji je suprotan od njegove prirodne orbite.

Promatrano sa Zemlje povremeno se stvara taj dojam retrogradnog kretanja zato što planete kruže oko Sunca u različitim orbitama, pa se povremeno dogodi da određena planeta prividno u tom kretanju zaostaje, odnosno da je njezina orbita kretanja suprotna od kretanja Sunca.

Retrogradno kretanje planeta ima specifičnu simboliku u astrologiji. Kad se nađu u natalnoj karti, obično im se pridaje karmički predznak jer na tom mjestu ponavljamo neka iskustva iz prošlih života.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Karma prošlih života

Često je riječ o lekcijama koje u prošlim životima nismo do kraja savladali i razumjeli, pa ih sada ponavljamo kako bismo na tom polju ‘položili ispit’ i krenuli stepenicu više u osobnom razvoju. Ako u horoskopu postoji veliki broj retrogradnih planeta, smatra se da takva osoba ima vrlo intenzivan unutarnji život. Postoje jaka sjećanja na prošlost, kao i na prošle živote (na nesvjesnoj razini). Osoba ne zna uvijek točno zašto ponavlja ista ili slična iskustva, no očito je da kroz to mora proći.

Tamo gdje su retrogradni planeti, često do ostvarenja dolazimo kasnije. No kad se planeti retrogradno gibaju, gotovo svi znakovi Zodijaka osjećaju ponajprije zastoje i ograničenja. Za razliku od direktnog, uobičajenog kretanja planeta prema naprijed, tri se osobna planeta (Merkur, Venera i Mars) te pet generacijskih (Jupiter, Saturn, Uran, Neptun i Pluton) mogu kretati prividno unatrag, tj. retrogradno.

Sunce i Mjesec su Svjetla i uvijek su direktni. Hod retrogradnog planeta podijeljen je u tri faze: u prvoj usporava, u drugoj kreće unatrag, a u trećoj zastaje i ponovno započinje direktan hod. Direktan je hod prirodan jer planeti slijede pravac kojim se kreće život, dakle prema budućnosti, od Ovna prema Ribama. Kad je planet retrogradan, tada više ili manje djeluje na sve znakove Zodijaka.

Foto: 123RF

Brzi i prilagodljivi Merkur planet je intelekta, komunikacija, obrazovanja, trgovine i prometa, a njegov retrogradni hod uvijek donosi nevolje na tim područjima, čak i znakovima kojima vlada, Blizancima i Djevicama.

Jupiter je planet sreće i blagostanja pa ni retrogradan ne djeluje negativno nego s odgodom. Ukazuje na bogat duhovni život, spoznaju kozmičkih zakona i visoku razinu inteligencije pa ga u horoskopu imaju najveći duhovnjaci, filozofi i svećenici.

Planet duhovnjaka

Spori i teški karmički planet Saturn vraća nas u prošlost kad je retrogradan kako bismo istražili i shvatili zašto nam se nešto dogodilo i stalno se ponavlja. Postavljamo si visoke kriterije i očekivanja i duboko smo razočarani ako ih ne ostvarimo. Saturn nas uvodi u fazu zrelosti i odgovornosti.

Retrogradni Uran često izaziva financijske krize te probleme u karijeri, a ovo je generacijski, slobodoljubivi planet koji pokreće globalne događaje i revolucije. Retrogradni hod Venere znak je neodlučnosti, problema i nestabilnosti u ljubavnim vezama. Retrogradni Neptun donosi sklonost introspekciji, ezoteriji i religiji te otkrivanju tajni života i svemira. Pluton je spori, mračni i tajanstveni planet transformacije i regeneracije koji se najduže zadržava u jednom znaku. Utječe na kolektivnu svijest i društvena zbivanja.

Retrogradni planeti do kraja ove godine

Retrogradni Merkur (7.7.-1.8., Lav/Rak) (31.10.-20.11., Škorpion)

Do kraja godine Merkur će se dvaput kretati ‘natraške’. U tom razdoblju ne donosite važne odluke. Nešto može biti odgođeno ili zaustavljeno. Teško je djelovati prema planu. Odluke su često podložene promjenama. Računajte na moguće nesporazume i nejasnoće u komunikaciji. Nemojte potpisivati važne ugovore, započinjati nove poslove, kao niti ulaziti u krupnije financijske investicije. Merkur vlada slanjem i razmjenom informacija, pa ako šaljete važne dokumente ili poruke, provjerite jesu li stigle na cilj. Ako odgovore koje očekujete ne dobijete na vrijeme, provjerite zašto je tome tako i budite strpljivi. Provjerite ispravnost osobnog vozila, mobitela i računala, ali i kućanskih aparata koji će biti podložniji kvarenju.

Retrogradni Jupiter (do 11.8., Strijelac)

Jupiter se do 11. kolovoza kreće retrogradno znakom Strijelca. Potaknuti smo na istraživanje i širenja svjesnosti na području koje nam trenutno izaziva najviše zbunjenosti i neodlučnosti. Krećemo u potragu za istinom, suočavamo se s onim od čega želimo pobjeći. Ovo je dobro vrijeme za prikupljanje informacija i obogaćivanje znanja koje će nam pomoći da donesemo najbolju moguću odluku kada Jupiter krene prema naprijed.

Koje promjene možemo napraviti da bismo poboljšali kvalitetu svog života? Koliko smo čvrsti u svojoj vjeri da ćemo uspjeti ostvariti ono što nam je toliko bitno? Gdje želimo bit u budućnosti i što nas ometa da tako i bude?

Foto: 123RF

Saturn (do 18.9., Jarac)

Saturn je svoje retrogradno kretanje započeo krajem travnja i okončat će ga sredinom rujna ove godine. Dovoljno dug period da razmislimo o nekim duhovima prošlosti koji nas još uvijek slijede. Što je to što moramo arhivirati i riješiti iz svoje prošlosti te s kojim iskustvima je dobro pronaći mir? Koje granice trebamo postaviti prema drugima i na kojem mjestu? Jesmo li spremni preuzeti odgovornost za svoje postupke? Nešto iz prošlosti utječe na sadašnjost. Više pažnje posvetite iskustvima koja dolaze kroz prihvaćanje odgovornosti, odnos s autoritetima te kroz karijeru i poslovni status.

Neptun (21.6. – 27.11., Ribe)

Koje sumnje i dileme vas muče? Možete li pogledati istini u oči? Ovo je vrijeme kada možete shvatiti koliko vam štete iluzije i nerealna očekivanja. Naglo se zanesemo i sve nam izgleda čarobno, no je li uistinu tako? Čuvajte se zabluda, snova koji vam zamagljuju vid i vjerujte onome što možete dokazati. Ovo je vrijeme dobro za umjetničko i kreativno stvaranje, za introspekciju. Ako ste skloni idealiziranju, vrlo vjerojatno ćete sada osvijestiti gdje je dobro ‘spustiti se na zemlju’.

Uran (12.8. 2019. – 11.1. 2020., Bik)

Riječ je o skupljanju iskustava koji će vam u budućnosti omogućiti da započnete nešto novo. Neke lekcije ćete napokon usvojiti, shvatiti i utemeljiti, a što će biti jako bitno za ono što vas čeka u budućnosti, odnosno kad Uran krene prema naprijed. Možemo jasnije prepoznati gdje smo zaglavili i što nas drži na mjestu te što trebamo učiniti kako bismo mogli pokrenuti razvoj i rast.

Pluton (do 3.10, Jarac)

Pluton je svoj retrogradni hod započeo krajem travnja i potrajat će do početka listopada. Riječ je o unutarnjem preporađanju. Vrijeme je da ostavimo iza sebe neke obrasce ponašanja kojima štetimo sami sebi, vrijeme je da nešto usmrtimo bez straha da smo time nešto izgubili. Na taj način stvaramo prostor za nove mogućnosti. Tajne se skrivaju, ali i otkrivaju. Od čega ili koga se je dobro zaštititi?