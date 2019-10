Uvijek hladne ruke i noge: To može biti znak ozbiljnih bolesti

Tijekom hladnih dana, prirodno i efikasno čuvanje tjelesne temperature tijelo provodi usporavajući cirkulaciju krvi, djelomično povlačeći volumen krvi u unutrašnjost tijela, pa tako ruke i noge može učiniti hladnijima.

U ovom slučaju, to je dobar znak, da vaš organizam dobro i pravilno funkcionira. Najčešće se ovaj problem javlja kod ljudi koji su slabo fizički aktivni, imaju povišenu tjelesnu težinu, skloni su hormonalnim poremećajima, anemiji ili su jednostavno - premoreni. Slaba cirkulacija često prati sredovječne i starije ljude te strastvene pušača.

Međutim, ako su vam ruke i noge stalno hladne to može ukazivati na ozbiljna, skrivena oboljenja koja ugrožavaju perifernu cirkulaciju. Ozbiljna stanja na koja može ukazivati oslabljena cirkulacija su visok krvni tlak, problemi sa srcem, hipertenzija, šećerna bolest, visoke vrijednosti kolesterola i triglicerida, artritis...

Jedan od problema uzrokovanih lošom cirkulacijom je i to što tijelo ne dobiva osnovne prehrambene potrebe. Ljudi s oslabljenom perifernom cirkulacijom u nogama i rukama, gotovo u 90 posto slučajeva imaju i slabu cirkulaciju u krvnim žilama srca, vrata i glave.

Foto: Dreamstime

- Zato, ako su vam ruke i stopala uvijek hladni, bez obzira na vanjsku temperaturu, a zapažate simptome poput hladnih ekstermiteta, grčeva, utrnulosti, blijede pa i likvidne boje kože, vrijeme je za posjet doktoru i promjenu načina života. Osim što to stanje može dovesti do velike tjelesne nelagode, dovodi do ozbiljnih zdravstvenih problema. Jedan od znakova poremećene cirkulacije je i pojava klaudikacije. To je grčevita bol koja se javlja tijekom hoda, a nastaje nakon što čovjek stane i umori se - objašnjava nam Ivica Cvetković dr. med., specijalista obiteljske medicine.

Foto: Dreamstime

Što su krvne žile uže, bol se javlja ranije, a hodna pruga se smanjuje, nastavlja naš sugovornik. Najteža posljedica smanjenja cirkulacije je odumiranje dijela ruke ili noge (prst, prsti, stopalo).

Dok su kod ljudi iznad pedeset godina najčešći uzrok slabe cirkulacije ateroskleroza (zakrčenje žila), kod mlađih se također javljaju simptomi slabije cirkulacije, no oni su uglavnom funkcionalne prirode. U većini slučajeva kod odraslih je glavni uzrok loše cirkulacije način života i nedostatak vježbe te previše masne i zašećerene hrane.

Foto: Dreamstime

- Cirkulacija označava kolanje krvi po ljudskom tijelu. Krv prolazi krvnim žilama (arterije, kapilare i vene) i omogućavajući prijenos kisika i hranjivih tvari prema tkivima i stanicama kao i prijenos otpadnih tvari. Za ovaj proces potreban su kvalitetne (i nadasve zdrave) krvne žile. Svako njihovo suženje rezultirat će smanjenom cirkulacijom. Na aterosklerozu ne možemo utjecati ako je genetske prirode, no na veliki broj faktora itekako možemo. Najvažniji faktori su pušenje i fizička neaktivnost. Naravno slijedi stres, povišeni lipidi u krvi (visoki LDL, i sniženi HDL kolesterol, te povišeni trigliceridi), ali i povećana tjelesna težina, neregulirani dijabetes - nabraja dr. Cvetković.

Najviše pate stariji

Loša cirkulacija tijekom zime može biti vrlo neugodna. Može pogoditi muškarce, žene i djecu, ali je najčešća kod starijih ljudi.

Dodatan par čarapa

U jesen i zimi nosite dodatni par čarapa. Pritom pazite da u cipeli ostave nedovoljno prostora kako stopalo ne bi bilo previše stegnuto. Bit će vam puno puno toplije.

Kako spriječiti nastanak ateroskleroze i suženje krvnih žila?

Budući da je jedna od najvažnijih uzroka loše cirkulacije suženje krvnih žila pušenje logično je da je na prvom mjestu je ne započeti pušiti, ili ako već dio dana provedemo u pušenju prestati pušiti. Sljedeće je pravilna prehrana što uključuje izbjegavanje crvenog mesa, zasićenih masnoća, bijelog brašna. Izuzetno je važno i kretanje i tjelovježba.

Foto: Dreamstime

Toplo-hladne kupke

Poboljšanju cirkulacije pomažu i toplo-hladne kupke. Tuširajte se naizmjenično.

Ne zanemarujte prve simptome

Prve simptome problema s cirkulacijom, poput gubitka sluha, vida, govora i gutanja te slabost mišića i poremećaj ravnoteže te trnce u rukama i nogama nemojte nipošto zanemarivati.

Simptomi loše cirkulacije

Hladna stopala ili šake

Klaudikacije - tup, grčeviti bol u listovima nakon dužeg hodanja, a nestaje nakon odmora

Trnci u stopalima i prstima

Promjena boje kože, postaje blijeda, plavičasta ili ljubičasta

Smanjena maljavost na nogama

Smanjeno znojenje na stopalima gdje poremećena cirkulacija dovodi do poremećaja rada znojnih žlijezda

Češće povrede kože, infekcije koje ne prolaze, rane koje ne zarastaju

Savjeti za dobru cirkulaciju:

Foto: Dreamstime

prestanite pušiti

redovno kontrolirajte krvni tlak

ako bolujete od šećerne bolesti pridržavajte se terapije

nivo kolesterola i masnoća u krvi održavajte na normali

pravilno se hranite i koristite suplemente koji potiču cirkulaciju

redovito vježbajte (najmanje pola sata dnevno)

nosite odjeću i obuću koja omogućava normalnu cirkulaciju

održavajte toplinu nogu debljim čarapama ili futranim čizmama

radite hidromasažne vježbe

češće pijte tople napitke

izbjegavajte napitke sa kofeinom jer skupljaju krvne žile.