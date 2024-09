Uvijek sigurne za jelo: Ovih 11 namirnica nema rok trajanja

Rok trajanja nikako ne treba zanemariti, pogotovo kod lako kvarljive hrane, no on može biti zbunjujuć jer su uvijek napisana dva datuma; jedan od njih je 'rok trajanja', a drugi je prijedlog 'najbolje upotrijebiti do'. Nekima će tako zbog zbunjujućih oznaka nešto hrane i propasti dok je još valjana i sigurna za konzumaciju, no postoje i namirnice koje se nikad ne kvare i na kojima datume ne morate gledati.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:59 Jede psećuu i mačju hranu | Video: KanalRi

1. Med

Med ima neograničen rok trajanja, a premda može promijeniti boju ili se kristalizirati, i dalje će biti dobar za jelo. Ako se med kristalizira, jednostavno stavite otvorenu staklenku u toplu vodi i miješajte ga dok se kristali ne rastope.

Foto: Dreamstime

2. Riža (sirova)

Čak i ako je kutija već puna prašine, riža unutra uvijek je jednako dobra kao i kad ste kupili. To vrijedi za sve tipove osim za smeđu rižu koja je zbog većeg udjela ulja sklonija kvarenju. Jedino na što morate paziti kod skladištenja riže je da ju čuvate od insekata.

3. Jabučni ocat

Možete kupiti veću količinu bez straha da će se pokvariti jer može trajati vječno. Osim što ga možete koristiti za dodavanje raznim salatama, odličan je i kao sredstvo za čišćenje.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

4. Ekstrakt vanilije

Čisti ekstrakt vanilije zauvijek će ostati svjež jer je pohranjen u čistom alkoholu, no pripazite da li se sigurno radi o pravom ekstraktu vanilije, jer umjetni ima rok. Zbog toga se možda ipak odlučite na pravu i malo skuplju varijantu.

5. Sol

Morska ili kamena, ne može se pokvariti i zauvijek ostaje svježa kao i dana kad ste je kupili.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

6. Kukuruzni škrob

I ova namirnica ima neograničen vijek trajanja, no morate je čuvati na hladnom i izoliranom mjestu. Premda mnogima zaliha traje dugo, možete ju koristiti dugo vremena.

7. Šećer

Kod šećera nije problem održati ga svježim, nego spriječiti da ne postane tvrd kao kamen. Šećer se neće nikada pokvariti jer ne podržava razvoj bakterija. Jedino na što morate paziti je da ga držite podalje od vlage i insekata.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

8. Žestoka pića

Ne morate žuriti da dovršite onu bocu žestokog – dobro zatvorena i na hladnom mjestu boca žestice može trajati koliko god je potrebno. S vremenom pića mogu neznatno promijeniti aromu, no to vjerojatno nećete ni osjetiti.

9. Grah

Trebat će mu nešto duže da omekša prije kuhanja, a ponekad neće omekšati uopće, pogotovo ako je stajao dvije-tri godine. Dobra je stvar što neće izgubiti ni svoju nutritivnu vrijednost.

10. Instant kava

Instant kavu u hladnjaku možete čuvati zauvijek, bez obzira je li pakiranje već otvoreno ili ne.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL/

11. Javorov sirup

Javorov sirup najčešće se koristi kao preljev za palačinke ili neke druge slastice i nema rok trajanja, piše Reader's Digest.