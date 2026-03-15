Uvijek vam je vruće u sobi? Nema problema, u ovom hotelu spavate na ugodnih minus pet

Ledeni hotel izgrađen u malom selu Jukkasjärvi u sjevernoj Švedskoj prvi je takav hotel na svijetu koji se nikada ne topi, čak niti ljeti. Na vama je samo da izaberete što vam odgovara jer temperature zimi padnu i do -40 stupnjeva Celzijevih, dok je ljeti i ugodnih 16.
Icehotel je prvi ledeni hotel na svijetu koji radi tijekom cijele godine. Otvoren je 2016., a od 2017. otvoren je i nakon zime.
Foto: Elisa Locci
|
Foto: Elisa Locci
| Foto: Elisa Locci
Na 2100 četvornih metara nudi umjetnine, fantastične avanture u arktičkoj divljini i ledenu magiju.
| Foto: ce liu
S 18 umjetničkih i deluxe apartmana, ledenim barom i sobom u kojoj se prikazuju filmovi i predstavlja fascinantna povijest hotela nećete pogriješiti.
| Foto: Israel Sautier
U hotelskim sobama temperatura je minus pet stupnjeva Celzijusa. Svaki detalj pažljivo je ručno izrađen od strane kreatora iz cijelog svijeta, što svaki apartman čini umjetničkim djelom.
| Foto: ce liu
Svi apartmani opremljeni su ekskluzivnim krevetima, a mekane sobove kože i topla vreća za spavanje održavat će vam toplinu tijekom cijele noći.
Ako vam postane hladno, topli prostori su uvijek dostupni. U Riversideu ćete pronaći toalete, tuševe i toplu saunu. Ovdje možete preuzeti vreću za spavanje, posuditi toplu gornju odjeću i pohraniti prtljagu.
| Foto: IMAGO/Frank Brexel/IMAGOSTOCK&PE
U samom srcu hotela nalazi se Icebar. Čaša osvježavajućeg šampanjca ili kokteli poslužuju se u ručno izrađenim čašama od leda iz rijeke Torne.
| Foto: IMAGO/Frank Brexel/IMAGOSTOCK&PE
Između svibnja i srpnja, tijekom čarobne sezone ponoćnog sunca, solarni paneli hvataju dnevnu svjetlost i pretvaraju je u rashladnu energiju koja održava hotel na konstantnoj temperaturi od minus pet stupnjeva - čak i tijekom najtoplijih mjeseci u godini.
| Foto: IMAGO/Frank Brexel/IMAGOSTOCK&PE
Tijekom dana, Icehotel je otvoren za posjetitelje. Hladne sobe i apartmani tada su otvoreni i dostupni svim posjetiteljima. Ako prenoćite u njemu, imat ćete pristup svojoj sobi od 18 sati, kada se hotel zatvara za javnost. Ako boravite u toplom smještaju, možete se prijaviti od 15 sati.
| Foto: IMAGO/Frank Brexel/IMAGOSTOCK&PE
U Riversideu, toploj zgradi pored Icehotela, nalaze se toaleti, tuševi, saune kao i prostor za sigurno skladištenje prtljage. Kada spavate u ledenim sobama ili umjetničkim apartmanima, ovdje će se pohraniti vaša prtljaga. Preporučuje se jednu noć provesti u ledenoj sobi, a ostatak odmora u toplim sobama.
| Foto: IMAGO/Frank Brexel/IMAGOSTOCK&PE