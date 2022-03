Nakon 'mesopusnog utorka' ili dana koji predstavlja vrhunac poklada, u srijedu, 3. ožujka nastupa Pepelnica, ili Čista srijeda, kršćanski spomendan kojim započinje razdoblje korizme. To je razdoblje koje obuhvaća 40 dana do Uskrsa, ne računajući nedjelje, tako da uključuje ukupno 44 dana do Velikog petka. Obilježava se kao podsjetnik na to da je i Isus 40 dana postio u pustinji.