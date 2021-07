Kad uređujemo dom, mnogi ljudi se umore dok dođu do postavljanja rasvjete, pa pojednostave stvari birajući tradicionalna rješenja i klasične lampe.Tek kad završite s radovima i postavite neke omiljene detalje na njihovo mjesto, primijetit ćete, možda, da nešto nedostaje: Možda neka jedinstvena i zanimljiva lampa, ili rješenje koje će prostoru dati posve novu dimenziju.

Donosimo nekoliko prijedloga različitih verzija osvjetljenja koji mogu potpuno promijeniti prostor, a ne moraju puno stajati i ne zahtijevaju velike preinake.

1. Stube koje izranjaju iz mraka

Stepenice koje povezuju prizemlje i prvi kat često skrivamo od pogleda, jer ne znamo kako ih učiniti posebnima i uljepšati. Većina ljudi koja se na to odluči, dodat će neki tepih, što je šteta ako su od lijepog, prirodnog drveta. Također, mnogi će izabrati fluorescentne trake kojima će osvijetliti stepenicu po stepenicu. No, diskretno svjetlo koje 'izranja' iz rukohvata dat će im posve drukčiji sjaj.

Imate li dugačak hodnik do stuba, ne bojte se igre sa svjetlima. Sjajan primjer kako uz malo truda toj prostoriji možete dodati dozu tajnovitosti i dubine te posve novu dimenziju su led svjetla postavljena na nekoliko mjesta.

2. Kao 'potpis' na zidu

Ne bojte se neuobičajenih rješenja - nekoliko traka sa led svjetlom različite veličine od kojih na zidu možete napraviti neku jedinstvenu kreaciju odličan su izbor za kutak za slušanje glazbe ili druženje uz vino. Dat će malo svjetla prostoru, ali ne prejako, tako da možete i zadrijemati.

Druga je mogućnost da se poigrate okvirima i svjetlom koje ste smjestili u podlozi.

3. Dašak glamura u boravku

Umjesto nekog glamuroznog uzorka na tapetama, ili neke posebne slike, mjesto u blizini dvosjeda u dnevnom boravku uredite zanimljivo kreacijom u kojoj su u prvom planu - svjetla. Male led lampice dat će prostoru dozu luksuza ako ih postavite između polica, ili letvica koje ste rasporedili u neki oblik na zidu.

4. Osvijetlite neki poseban kut

Omiljena biljka u zanimljivom loncu, knjiga ili časopis s kojim kratite vrijeme i šalica čaja - to je baš sve što vam treba za ugodno nedjeljno poslije podne. I mala svjetiljka s naglašenim obodom koja baca svjetlo usko na te detalje, kako biste naglasili osjećaj mira, topline i reda koji vam to mjesto pruža.

5. Kupaonica s dizajnerskim 'dodirom'

Jednostavnost je vrlo važna u renoviranju kupaonice, jer je riječ o prostoriji koja se sigurno godinama nakon toga neće značajnije mijenjati. Zato je dobro ubaciti pokoji svevremenski detalj, izvan svih trendova, koji joj ipak daje dozu posebnosti. Nema boljeg rješenja od zanimljivo osvjetljenja polica, ogledala, pa i nekih detalja.

Obična tuš kabina uz osvjetljenje jednog zida s pločicama u boji mora može izgledati - veličanstveno.

6. Morska zvijezda i ribice iznad mališana

Blago i nježno svjetlo iz male morske zvijezde, ribice, gljive ili slično, odličan je izbor za dječju sobu, pogotovo dok je beba još u kolijevci. Tako na večer kod uspavljivanja ne morate ni paliti jarke izvore svjetlosti, već zajedno s mališanom možete sanjariti u blagom osvjetljenju koje ovakvo svjetlo pruža.

7. Paravan u funkciji - lampe

Mnogo je mjesta u stanu na kojima nam zna nedostajati malo svjetla, pa ako želite priručno rješenje, poigrajte se s običnim - paravanom. Treba ga 'opremiti' malim led žaruljicama, pa ga tijekom dana možete seliti gdje god vam je potrebno - do fotelje u kojoj ćete pregledati e-mailove na telefonu, do ogledala pred kojim se odijevate, kako biste bolje odmjerili svoj odraz u ogledalo, pa i do terase na kojoj ćete pred večer popiti čaj. Odlično će se istaknuti pored mjesta za sjedenje u vrtu, ili možda pored bazena, s tim da tada čak i ne morate izraditi paravan, već iskoristite živicu.

8. Ribež kao dio lustera

Zašto ne?! Zašto od nekih predmeta ne biste izradili simpatična rješenja koja će oduševiti goste? Jedan od takvih primjera je ploča s nekoliko sijalica na koje ste postavili - ribeže. To nije rješenje za osvjetljenje tamo gdje vam je doista potrebno puno svjetla, no dat će poseban šarm ako ju postavite negdje gdje privlači poglede.

Alternativa tome može biti obična drvena daska na koju ste postavili puno sijalica različite veličine i oblika, što može biti odlično rješenje za osvjetljenje cijele prostorije.

Uz efektnu podlogu za sijalice, to doista može izgledati vrlo posebno.

9. Upalite svjetlo, a zasija sunce

I obična plafonijera koju ste malo 'doradili' može izgledati vrlo efektno i dati poseban šarm prostoriji. Na primjer, dodate li joj nekoliko 'zraka' različite dužine i debljine, kad na večer upalite svjetlo, zapravo će vam zasijati - sunce.

10. Svjetla nikad dovoljno

Imajte na umu da u većini prostorija vrijedi pravilo da je dobro postaviti različitu rasvjetu na više mjesta, kako biste palili svjetlo tamo gdje vam je potrebno, odnosno osigurali dovoljno različitog svjetla za ono što radite. To se posebno odnosi na kuhinju, u kojoj nam je iznimno važno svjetlo iznad pulta, ono iznad stola za objedovanje, ali i u nekim drugim kutcima, primjerice iznad štednjaka, ili sudopera.