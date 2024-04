Uz ovaj detoks napitak ćete brže smršavjeti: 'Nisam više naduta'

Mnogi su usvojili stav o tome da je povrće vrlo važno u prehrani, no i konzumacija vode u kojoj se povrće kuhalo može biti vrlo korisna. Naime, voda u kojoj su se kuhale artičoke bogata je vitaminima, mineralima i antioksidansima koji mogu pomoći u suzbijanju nadutosti i pospješiti čisti ten, piše The Sun.

POGLEDAJTE VIDEO: Ako se pojave ovi simptomi, vašem tijelu treba detoks

Pokretanje videa... 02:10 Detoksikacija je normalan tjelesni proces uklanjanja ili neutraliziranja toksina kroz debelo crijevo, jetra, bubrege, pluća, limfne žlijezde i kožu. Cilj je detoksikacije ukloniti višak masnoće iz jetara, osloboditi žuč da ponovno pravilno radi, eliminirati otrovni otpad, otopiti nagomilane kamence u žuči i jetrima te regenerirati oštećene i uništene stanice jetara. | Video: 24sata/pixsell

Konzumacija te vode posebno je popularna među ženama u Francuskoj, koja je slučajno jedan od najvećih uzgajivača ovog povrća, a žene ga smatraju odličnim pićem za detoksikaciju pa je Miranda Knox, autorica na portalu, odlučila iskušati to u praksi.

Što je to tako dobro u vodi u kojoj se kuhala artičoka?

Foto: Fotolia

Naime, ta voda puna vitamina, posebno folata, vitamina C i drugih antioksidansa, kao i minerala, poput magnezija, fosfora i kalija. Uz to, značajan aktivni sastojak artičoke je cinarin, antioksidativni spoj, koji se većinom nalazi u vanjskim listovima.

Miranda kaže kako je tijekom razdoblja u kojem je konzumirala vodu od kuhanja artičoke osjetila da joj je trbuh manje napuhan te je izgubila na težini.

Za pripremu vode od artičoke je jedna ili dvije svježe artičoke ili osušeni listovi artičoke, filtrirana voda, limunov sok, malo đumbira te malo mente ili javorovog sirupa za dotjerivanje okusa.

- Operite artičoke i odrežite stabljike, pa ih narežite na manje komade. U loncu zakuhajte vodu i dodajte artičoke pa kuhajte 30 do 45 minuta, ili dok ne omekšaju. Ostavite da se ohladi, a zatim procijedite vodu u posudu te uklonite same artičoke. Dodajte željenu aromu i - popijte! Ostatak tekućine možete čuvati u hladnjaku do tri dana - savjetovala je.

Kako inače pije dosta vode tijekom dana, nije joj bio problem uvrstiti ju u prehranu. Inače se, kaže hrani uravnoteženo. Mogla bi malo smanjiti udio nekvalitetnih namirnica i povećati udio voća, no nije ništa mijenjala, osim što je dodala vodu od kuhanja artičoke u uobičajenu rutinu.

- Kad sam shvatila koliki je potencijal te vode za moje zdravlje, odmah mi je postala ukusnija – kaže.

Foto: Pixabay/Merseyside Police

Artičoke su odlične protiv nadutosti i probavnih smetnji, a njihova voda bogata je antioksidansima koji su važni za održavanje kože svježom i borbu protiv znakova starenja. Voda od artičoke koji je pila odlično je djelovala na njenu probavu te se smanjila nadutost, kao i broj kilograma.

Treba napomenuti da Miranda redovito trenira i pazi da jede zdravo, tako da je njoj voda od artičoke ubrzala sam proces mršavljenja.

Također, vodu od artičoke uvodite postupno, tako da krenete s čašom te vode ujutro, pa povećate dozu nakon tjedan dana tako što ćete piti i jednu čašu te vode na večer. Može se popiti i nakon vježbanja, jer će pomoći rehidrirati organizam i nadoknaditi elektrolite izgubljene znojenjem.

- Voda od artičoke ne sadrži kofein pa se može piti i prije spavanja, kao detoks napitak na kraju dana. Budući da čisti organizam, može biti dio detoks plana, kaže Miranda.