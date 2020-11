Uz ovih 14 savjeta stručnjaka pobijedite blagdansku depresiju

Iako blagdanska depresija nije službena medicinska dijagnoza, u vrijeme Božića i Nove godine mnogi se žale da im taj dio godine najteže pada te se osjećaju loše i depresivno

<p>Depresija koja se javlja u vrijeme blagdana obično se naziva blagdanskom depresijom. Važno je odrediti javlja li se to svake godine u zimi jer bi tada mogla biti riječ o sezonskom afektivnom poremećaju. Ako to nije slučaj, depresija može biti rezultat stresora povezanih s blagdanima, kaže za <a href="https://www.health.com/condition/depression/holiday-depression-is-real-heres-how-to-deal-with-it-according-to-psychologists?slide=f2edf1a9-d4d5-46ef-8ead-824e8eb8b925#f2edf1a9-d4d5-46ef-8ead-824e8eb8b925">Health </a>psihologinja<strong> Gail Saltz</strong>.</p><p>Kako biste si olakšali situaciju i ublažili tegobe, stručnjaci donose niz savjeta kojima ćete si olakšati ovo razdoblje i osjetiti blagdanski ugođaj u pozitivnom smislu.</p><h2>1. Planirajte unaprijed</h2> Planirajte unaprijed</h2><p>- Provedite neko vrijeme razmišljajući kako ćete tijekom ovog perioda najbolje brinuti o sebi - kaže psihijatar dr. <strong>John Sharp</strong>.</p><p>Bavite se rutinama koje vas umiruju, poput čitanja ili drijemanja i upišite ih u svoj kalendar. Između kupovine i pečenja kolača ne zaboravite na te rutine nego ih redovno prakticirajte.</p><p>- Ustanovite što vam najviše pomaže u tome da prebrodite blagdane i te rutine pretvorite u prioritet - savjetuje dr. Sharp.</p><h2>2. Izbjegavajte obiteljske konflikte</h2><p>- Postoji nekoliko načina kako sačuvati zdravu pamet na obiteljskim okupljanjima - kaže psihijatar Jeffrey Greeson preporučujući da, ukoliko znate da će biti sukoba, jednostavno pripremite neutralne odgovore kojima ćete ih izbjeći.</p><p>- Možete reći: Razgovarajmo o tome drugi put. Ili: Razumijem zašto se tako osjećaš - kaže on.</p><p>Potom pobjegnite u toalet, ponudite pomoć u kuhinji ili se igrajte s djecom. Uvijek pomaže i poziv dobrom prijatelju koji je spreman saslušati vas.</p><h2>3. Fokusirajte se na dobro</h2><p>Konkretnije, fokusirajte se na dobre ljude u vašem životu. Blagdani mogu biti stresni ako se ne slažete s članovima obitelji, a opet s njima morate provesti puno vremena, često pod istim krovom. Ako vam je taj scenarij previše stresan, važno je razmišljati o stvarima i ljudima koji na vas ne djeluju stresno.</p><p>- Ondje usmjerite svoju energiju. Dopustite da su stvari manje idealne. Neka budu slomljene. No svakako se fokusirajte na ljude koji vas podižu - kaže psiholog <strong>Scott Bea</strong>.</p><h2>4. Zaboravite na perfekcionizam</h2><p><strong>Debbie Thurman</strong> (57) iz Monrea godinama je patila od depresije koja se pogoršavala tijekom blagdana. Od dekoriranja kuće do pronalaženja savršenih darova osjećala je velik umor. Kako su joj preporučili u grupi potpore, napisala je listu stvari koje doista usrećuju njezinu obitelj. Tada je započela s tradicijom pomaganja ljudima u potrebi.</p><p>- Kad ne gledate sebe i fokusirate se na ljude koji imaju puno manje od vas, ne možete više biti depresivni. Naučila sam biti zahvalna na blagoslovima koje imam, a imam ih puno - kazala je ona.</p><h2>5. Naučite tugovati</h2><p>Ako tugujete za voljenim, vrijeme je da progovorite o svojim osjećajima i potražite grupe potpore koje će vam pomoći.</p><p>- Ne postoji ispravan način kako se trebate osjećati - kaže <strong>Deborah Jonsson</strong>, voditeljica za odnose s javnošću u hospiciju Avow.</p><p>Nije neuobičajeno da osjećate ljutnju što vas je netko ostavio ili krivnju što se zabavljate tijekom blagdana ako je netko preminuo.</p><p>- Svi su osjećaji znak da ste ljudsko biće i odražavaju vaše stanje u postupku zacijeljena - istaknula je Jonsson.</p><h2>6. Naspavajte se</h2><p>Blagdanske aktivnosti lako mogu narušiti vaš raspored spavanja. No studije su pokazale da postoji poveznica između gubitka sna i depresije, pa valja biti posebno oprezan ako si uskraćujete san kako biste stigli sve pripremiti.</p><p>Pokušajte ići u krevet i buditi se u otprilike isto vrijeme, izbjegavajte velike obroke i fizičku aktivnost prije spavanja, a spavaću sobu pretvorite u hram bez TV-a i drugih uređaja. Tako barem savjetuje Centar za kontrolu i prevenciju bolesti.</p><h2>7. Smanjite čitanje medija</h2><p>Budimo realni, tijekom blagdana mnogi se osjećaju usamljenima. Reklame pokazuju sretne parove i obitelji, a to može utjecati na vas ako ste depresivni.</p><p>- Ako ste u depresiji, ono što osjećate je u suprotnosti s porukama koje se mogu vidjeti svuda oko vas - objašnjava dr. Bea.</p><p>Društveni mediji i ostali oblici medija često mogu potaknuti osjećaj usamljenosti, pa stoga valja pripaziti koliko čitate ili gledate medije. Ako ste tužni kad otvarate Facebook, imajte to na umu i razmislite o promjeni načina kako konzumirate medije.</p><p>- Morate imati plan. Umjesto da se osjećate kao žrtva, smislite kako pristupiti tom problemu. Smanjite vrijeme koje provodite na društvenim mrežama i njihov utjecaj na vaše osjećaje - savjetuje dr. Bea.</p><h2>8. Potražite pomoć</h2><p>Kad su Thurmanina djeca bila mala, ona i suprug živjeli su daleko od šire obitelji. Tijekom depresivnih razdoblja trebala joj je njihova pomoć, no ona se oslonila na prijatelje. Ona i suprug imali su par koji im je pomagao u teškim vremenima.</p><p>- Te je prijatelje Bog poslao. Pomogli su mi i spasili mi život, a istovremeno sam crpila snagu iz male grupe za potporu od ostalih žena koje su se borile s depresijom - kazala je Thurman.</p><h2>9. Vježbajte</h2><p>Tijekom blagdanske strke lako je zaboraviti na tjelovježbu, no nemojte to dopustiti.</p><p>- Što smo pod većim stresom, imamo dojam da imamo manje vremena i nervozniji smo, no upravo zato moramo nastaviti s tjelovježbom. Izađite i učinite bilo što. Pomaže ako potrošite kalorije koje ste unijeli slatkom i masnom hranom - kaže Greeson.</p><p>Tjelovježba dokazano popravlja raspoloženje. Prošetajte 35 minuta svakog dana u tjednu ili 60 minuta triput na tjedan. To bi vam moglo pomoći.</p><h2>10. Boravite na otvorenome</h2><p>- Ako ste stalno umorni, živčani i osjećate se loše u ovo doba godine, možda to nema veze s blagdanima nego sa vašim izlaganjem suncu - kaže dr. Sharp.</p><p>Sezonski afektivni poremećaj može se liječiti dugim šetnjama tijekom dana ili izlaganjem svjetlu 30 minuta na dan. Ako mislite da imate taj poremećaj, razgovarajte s liječnikom o mogućnostima liječenja.</p><h2>11. Planirajte život mimo blagdana</h2><p>- Može pomoći ako namjerno skrenete pažnju daleko od blagdana, osobito ako se borite protiv depresije povezane s blagdanima. Teško je izbjeći svijest o njima, no to ne znači da se ne možete pozabaviti nepovezanim aktivnostima - savjetuje dr. Bea.</p><p>Ako se volite družiti, isplanirajte s prijateljima neku aktivnost koja nema veze s blagdanima. Dr. Bea savjetuje da se bavite aktivnostima na otvorenom čime ćete se isključiti od depresije.</p><h2>12. Fokusirajte se na važne stvari</h2><p>Blagdani ne bi trebali biti povezani samo s darovima, a to je ponekad lako izgubiti iz vida. Ne morate sve darove kupiti. Možete ih ispeći ili osmisliti posve novu tradiciju igara uz kamin ili šetnje s najbližima.</p><p>- Mislim da je zabavnije reći "ne" i osjetiti olakšanje nego potrošiti više novca nego što imate i dalje se osjećati loše - kaže dr. Sharp.</p><h2>13. Ne pretjerujte u hrani i alkoholu</h2><p>Za neke je pretjerivanje u hrani i piću dio blagdanske tradicije kao i otvaranje darova. Psihologinja <strong>Carmen Harra </strong>ipak preporučuje umjerenost i samokontrolu.</p><p>- Uzmite komad pite, a ne tri komada. Osim što to nije zdravo za vaše tijelo, poslije ćete osjećati krivnju - kaže ona.</p><p>Preporučuje da se za blagdanski objed pripremite tako što ćete tjedan prije jesti isključivo zdravu hranu. Ne koristite alkohol kako biste pobjegli od blagdanske depresije jer ćete se osjećati još lošije kad se otrijeznite.</p><h2>14. Smanjite obveze</h2><p>Ako mislite da ne možete pretrpjeti obiteljsko okupljanje za blagdane, jednostavno odustanite od njega.</p><p>- Najbolja stvar kod blagdanskog stresa je činjenica da svaki blagdan traje samo 24 sata i to je to - ističe psihologinja <strong>Pauline Wallin</strong>.</p><p>Preporučuje da razmislite što vam treba kako biste prebrodili ta 24 sata, pa odaberite volontiranje, odlazak na odmor ili posjetite nekoga tko se osjeća usamljenim. Fokusirajte se na druge i pomozite im kako biste se lakše obranili od depresije.</p>