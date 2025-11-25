Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
SMANJUJU KONDENZACIJU

Uz ovih pet biljaka imate ćete manje plijesni i vlage u domu

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 2 min
Uz ovih pet biljaka imate ćete manje plijesni i vlage u domu
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Zimi se u domovima često pojavljuju kondenzacija i plijesan, a neke sobne biljke mogu prirodno smanjiti vlagu i pročistiti zrak. Vlagu upijaju sanseverija, bršljan, mirni ljiljan, bostonska paprat i palme

StartFragment Kako temperature padaju i ulazimo u najhladniji dio godine, mnogi će se ponovno suočiti s neugodnim zimskim problemom, kondenzacijom u domovima. Vlažne mrlje na prozorima i hladnim površinama nisu samo estetski problem; dugoročno mogu dovesti do razvoja tvrdokorne plijesni, čije je uklanjanje skupo i zahtjevno, a ujedno može predstavljati rizik za zdravlje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Sergej je pokrenuo SPAs projekt za oporavak bolesnih biljaka: ‘Tu su i po par mjeseci' 00:48
Sergej je pokrenuo SPAs projekt za oporavak bolesnih biljaka: ‘Tu su i po par mjeseci' | Video: 24sata/Video

Dok se neki oslanjaju na odvlaživače zraka, posebne uređaje ili neobične trikove s interneta, stručnjaci ističu kako rješenje može biti i puno jednostavnije, a to su određene sobne biljke. Naime, neke vrste prirodno upijaju vlagu iz zraka preko listova te tako smanjuju uvjete pogodne za razvoj plijesni. Uz to, pročišćuju zrak, uklanjaju spore plijesni i poboljšavaju miris u prostoru.

ZELENI ALARM Ovo je 5 znakova da vaše sobne biljke pate i kako ih spasiti
Ovo je 5 znakova da vaše sobne biljke pate i kako ih spasiti

Prema savjetima stručnjaka iz Bloom Buddyja, ove zime posebno se preporučuje pet biljaka: sanseverija (poznata kao Snake Plant), bršljan (English Ivy), mirni ljiljan (Peace Lily), bostonska paprat (Boston Fern) te razne vrste palma.

Bršljan se pokazao posebno učinkovitim jer prirodno filtrira čestice plijesni iz zraka i upija višak vlage. Lako se održava, a trenutno se može pronaći po povoljnim cijenama u trgovinama s biljkama.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Mirni ljiljan ne samo da razgrađuje spore plijesni, već dobro uspijeva u vlažnim prostorima i može rasti čak i pod umjetnim svjetlom. U tamnijim prostorijama razvija bujno zeleno lišće, dok će na svjetlijim mjestima dati prepoznatljive bijele cvjetove. Osim što uljepšava prostor, može pomoći i osobama s alergijama ili astmom. Jedina je mana što je otrovan za kućne ljubimce, pa ga treba čuvati izvan njihova dosega.

Green succulent plant. Macro of leaves of Sansevieria trifasciata, Snake Plant. Tropical background
Foto: 123RF

Sanseverija slovi kao jedna od najizdržljivijih sobnih biljaka. Potrebno joj je minimalno održavanja, a poznata je po tome da smanjuje vlagu, osobito u toplim i vlažnim prostorijama poput kupaonica. Dodatni plus je što noću pretvara ugljikov dioksid u kisik, čime doprinosi boljoj kvaliteti zraka.

SADRŽAJ DONOSI I-Vent Vlaga i gljivice: Istina o popularnim proizvodima s interneta - djeluju li stvarno?
Vlaga i gljivice: Istina o popularnim proizvodima s interneta - djeluju li stvarno?

Za domove s povećanom vlagom stručnjaci preporučuju i bostonsku paprat, koja djeluje kao prirodni odvlaživač i sigurna je za kućne ljubimce i djecu. Najbolje uspijeva na dobro osvijetljenim mjestima, ali bez direktnog sunca, te daleko od propuha i izvora topline.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Ako ništa od navedenog ne odgovara, tu su i palme, koje također smanjuju razinu vlage i sprječavaju stvaranje plijesni na zidovima i površinama. Osim funkcionalne uloge, palme unose dozu tropskog ugođaja u svaki dom. Ne zahtijevaju pretjerano zalijevanje, ali ne vole ni potpuno suho tlo – povremeno lagano zalijevanje bit će sasvim dovoljno.

SKRIVENI KUTAK NA 'KROVU GRADA' FOTO Zoran je na krovu zgrade u Zagrebu napravio zelenu oazu: 'Tu sadimo biljke, družimo se...'
FOTO Zoran je na krovu zgrade u Zagrebu napravio zelenu oazu: 'Tu sadimo biljke, družimo se...'

Stručnjaci zaključuju kako ove biljke nisu samo dekoracija, već i praktični saveznici u borbi protiv vlage i plijesni tijekom hladnih zimskih mjeseci. Za mnoge mogu biti jednostavan, jeftin i prirodan način rješavanja kvalitete zraka u domu.

EndFragment

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Znakovi Zodijaka kao roditelji: Bik je učitelj, Ribe su tople, a evo na što Lav treba paziti
KAKVA SU VAŠA ISKUSTVA?

Znakovi Zodijaka kao roditelji: Bik je učitelj, Ribe su tople, a evo na što Lav treba paziti

Svaki roditelj voli svoje dijete, no nema svatko isti pristup odgoju. Tako će Jarac i Djevica inspirirati dijete kritikom, Rakovi pretjerivati sa zaštitom, a Ovnovi prijetiti
Da ih četnici ne popiju i unište: 1991. zazidao 2000 boca vina
PREVIŠE VRIJEDI

Da ih četnici ne popiju i unište: 1991. zazidao 2000 boca vina

Ranko Radeta nije jedini koji je zakopao alkohol. Slično je 1991. učinio i umirovljeni podrumar Iločkih podruma Franjo Volf, koji je sakrio čak 2000 boca vrhunskog vina
Ovo su fatalne greške zbog kojih nosite krivi broj traperica
OTKRIVAJU JEANS EXPERTICE

Ovo su fatalne greške zbog kojih nosite krivi broj traperica

Čim vas vide, Jeans Experti posebno educirani stručnjaci za odabir traperica, znaju koji ste broj i dužina te koji vam 'fit' najbolje odgovara. Pomoći će vam pronaći savršeni par traperica u minuti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025