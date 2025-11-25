Uz ovih pet biljaka imate ćete manje plijesni i vlage u domu

StartFragment Kako temperature padaju i ulazimo u najhladniji dio godine, mnogi će se ponovno suočiti s neugodnim zimskim problemom, kondenzacijom u domovima. Vlažne mrlje na prozorima i hladnim površinama nisu samo estetski problem; dugoročno mogu dovesti do razvoja tvrdokorne plijesni, čije je uklanjanje skupo i zahtjevno, a ujedno može predstavljati rizik za zdravlje.

Dok se neki oslanjaju na odvlaživače zraka, posebne uređaje ili neobične trikove s interneta, stručnjaci ističu kako rješenje može biti i puno jednostavnije, a to su određene sobne biljke. Naime, neke vrste prirodno upijaju vlagu iz zraka preko listova te tako smanjuju uvjete pogodne za razvoj plijesni. Uz to, pročišćuju zrak, uklanjaju spore plijesni i poboljšavaju miris u prostoru.

Prema savjetima stručnjaka iz Bloom Buddyja, ove zime posebno se preporučuje pet biljaka: sanseverija (poznata kao Snake Plant), bršljan (English Ivy), mirni ljiljan (Peace Lily), bostonska paprat (Boston Fern) te razne vrste palma.

Bršljan se pokazao posebno učinkovitim jer prirodno filtrira čestice plijesni iz zraka i upija višak vlage. Lako se održava, a trenutno se može pronaći po povoljnim cijenama u trgovinama s biljkama.

Mirni ljiljan ne samo da razgrađuje spore plijesni, već dobro uspijeva u vlažnim prostorima i može rasti čak i pod umjetnim svjetlom. U tamnijim prostorijama razvija bujno zeleno lišće, dok će na svjetlijim mjestima dati prepoznatljive bijele cvjetove. Osim što uljepšava prostor, može pomoći i osobama s alergijama ili astmom. Jedina je mana što je otrovan za kućne ljubimce, pa ga treba čuvati izvan njihova dosega.

Sanseverija slovi kao jedna od najizdržljivijih sobnih biljaka. Potrebno joj je minimalno održavanja, a poznata je po tome da smanjuje vlagu, osobito u toplim i vlažnim prostorijama poput kupaonica. Dodatni plus je što noću pretvara ugljikov dioksid u kisik, čime doprinosi boljoj kvaliteti zraka.

Za domove s povećanom vlagom stručnjaci preporučuju i bostonsku paprat, koja djeluje kao prirodni odvlaživač i sigurna je za kućne ljubimce i djecu. Najbolje uspijeva na dobro osvijetljenim mjestima, ali bez direktnog sunca, te daleko od propuha i izvora topline.

Ako ništa od navedenog ne odgovara, tu su i palme, koje također smanjuju razinu vlage i sprječavaju stvaranje plijesni na zidovima i površinama. Osim funkcionalne uloge, palme unose dozu tropskog ugođaja u svaki dom. Ne zahtijevaju pretjerano zalijevanje, ali ne vole ni potpuno suho tlo – povremeno lagano zalijevanje bit će sasvim dovoljno.

Stručnjaci zaključuju kako ove biljke nisu samo dekoracija, već i praktični saveznici u borbi protiv vlage i plijesni tijekom hladnih zimskih mjeseci. Za mnoge mogu biti jednostavan, jeftin i prirodan način rješavanja kvalitete zraka u domu.

EndFragment