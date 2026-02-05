Srdela je jedna od najvažnijih vrsta plave ribe u Jadranskom moru i cijenjena je zbog nutritivnih svojstava. Bogata je omega-3 masnim kiselinama, koje su ključne za zdravlje srca i mozga
BOGAT IZVOR NUTRIJENATA PLUS+
Uz plavu ribu do zdravlja: 7 top recepata sa srdelama, skušom...
Čitanje članka: 7 min
Plava riba iz Jadranskog mora oduvijek je bila neizostavan dio mediteranske kuhinje, poznate po svojim blagotvornim učincima na zdravlje. Posebno se to odnosi na stanovnike Hrvatske koji su kroz povijest razvili duboko poštovanje prema darovima mora. Plava riba nije samo ukusna i lako dostupna, već je i bogat izvor esencijalnih nutrijenata koji imaju ključnu ulogu u održavanju dobrog zdravlja.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+